Kokó ötlete a Papp-kupa

– A Papp-kupa előképe meglehetősen régi, majdnem negyvenéves. Honnan jött az ötlet, hogy Európa és az amerikai kontinens legjobbjai között csapattalálkozót rendezzenek?

– Még valamikor a nyolcvanas évek végén rendeztek először úgynevezett Challenge-kupát, az elsőn Isaszegi Robi bokszolt Casablancában, aztán kétszer is én – válaszolta a Magyar Ökölvívók Szövetségének elnöke, Kovács István – Még 1991-ben és 1992-ben, először Tampában, ahová épp Papp Laci bácsival utaztam, másodszor pedig Bangkokban, mindkétszer nyertem is. De a lényeg, hogy a lebonyolítás nagyon tetszett, volt pénzdíj is, talán ötszáz dollár, szép emlék.

– De ebből önmagában még nem következik a Papp-kupa.

– Még az előző világszövetség, az IBA főtitkáraként vetettem fel, hogy az amatőr boksz népszerűsítésére ki kellene találni valamit, mert a mai tornarendszerben eleve csak előző nap derül ki, hogy ki kivel bokszol, van vagy négyszáz meccs, napi többórás maratoni program, döntőből is vagy húsz, szinte közvetíthetetlen. De mondjuk kétszer öt meccs, a legjobbakkal a ringben, már nagyon más, abban van fantázia. Csak aztán az IBA-nál ez a fiókban maradt, amikor viszont a magyar szövetség elnöke lettem, elkezdtem felmelegíteni.

Hankó Kálmán (kékben) képviseli a magyar színeket a Papp-kupán a férfiaknál… (Fotó: Czinege Melinda)

– Mit szólt hozzá a World Boxing nemrég felálló európai és pánamerikai tagszövetsége?

– Mindenki azonnal látta, hogy ez mekkora lehetőség, nekünk pedig az is fontos volt, hogy a száz éve született Papp László nevét és emlékét ezzel is világszinten tudjuk ápolni.

– Jövő szombaton a Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban bokszol kétszer öt pár. Benne két magyar, Hankó Kálmán és Hámori Luca. Miért éppen ők? Kuhta Vladiszlava például Európa-bajnok lett szeptemberben…

– Igen, de ötvenhét kilóban, és a Papp-kupa súlycsoportjait addigra már kőbe véstük, ezért a nőknél Luca képviseli Magyarországot, akinek egyrészt nagyszerű éve van, és ő is döntőt bokszolt Szófiában. A fiúknál pedig egyedül az amúgy is az idén remeklő Hankó lépett ringbe éremért az olimpiai súlycsoportokban. Így esett kettejükre a választás.

…míg a nőknél Hámori Luca, akinek nagyszerű éve van (Fotó: Czinege Melinda)

– Sűrű bokszdiplomáciai hetek jönnek, hiszen ezen a hétvégén Budapest rendezi az európai szövetség évi rendes kongresszusát, a Papp-kupa után pedig irány Panama, ahol a World Boxing részleges tisztújítására kerül sor.

– Az európai részt nyilván szuperül megrendezzük, ahogyan tavaly a MÖSZ centenáriumát és az U23-as Eb-t, idén meg Laci bácsi születésnapját és majd a Papp-kupát. De Európán belül megjelent a Kelet is, és valamit kezdenünk kell a törésvonalakkal, mert sokan nem látják be, hogy itt most 2029-ig mandátumuk van a tavaly megválasztott vezetőknek. A világszövetségben egy-két elnökségi helyről és egy alelnöki pozícióról dönt a kongresszus, én elnökségi tagságra kandidálok, kíváncsi vagyok, mire megyek, mert az ázsiai dominanciájú szervezetnél Európának nincs könnyű dolga…