Ökölvívás: Bozai Gyula bronzérmes az U19-es vb-n
A budvai U19-es ökölvívó világbajnokság elődöntőjében Bozai Gyula kikapott orosz ellenfelétől.
A fiúk 85 kilós súlycsoportjában a négy között Bozai Gyula – a hazai szövetség beszámolója szerint – a második menetben egy ütéssel eltörte Korsakov orrát. A ringorvos tanácsára a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet, jelezve, hogy fejeléstől sérült meg az Európa-bajnok orosz ökölvívó. Az elődöntőt kevesebb mint két menet után lepontozták, és 4–0 arányban Korsakov győzelmét hirdették ki, aki bejutott a fináléba.
Bozai
karrierje legjobb teljesítményét nyújtva
bronzéremmel fejezte be az U19-es világbajnokságot.
(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ)
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