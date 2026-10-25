Ökölvívás: Bozai Gyula bronzérmes az U19-es vb-n

A fiúk 85 kilós súlycsoportjában a négy között Bozai Gyula – a hazai szövetség beszámolója szerint – a második menetben egy ütéssel eltörte Korsakov orrát. A ringorvos tanácsára a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet, jelezve, hogy fejeléstől sérült meg az Európa-bajnok orosz ökölvívó. Az elődöntőt kevesebb mint két menet után lepontozták, és 4–0 arányban Korsakov győzelmét hirdették ki, aki bejutott a fináléba.

Bozai

karrierje legjobb teljesítményét nyújtva

bronzéremmel fejezte be az U19-es világbajnokságot.

(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ)