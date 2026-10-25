Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Bozai Gyula bronzérmes az U19-es vb-n

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2026.10.25. 18:18
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Bozai Gyula ökölvívás U19-es vb utánpótlás utánpótlássport Baku
A budvai U19-es ökölvívó világbajnokság elődöntőjében Bozai Gyula kikapott orosz ellenfelétől.

A fiúk 85 kilós súlycsoportjában a négy között Bozai Gyula – a hazai szövetség beszámolója szerint – a második menetben egy ütéssel eltörte Korsakov orrát. A ringorvos tanácsára a mérkőzésvezető beszüntette a küzdelmet, jelezve, hogy fejeléstől sérült meg az Európa-bajnok orosz ökölvívó. Az elődöntőt kevesebb mint két menet után lepontozták, és 4–0 arányban Korsakov győzelmét hirdették ki, aki bejutott a fináléba.

Bozai

karrierje legjobb teljesítményét nyújtva

bronzéremmel fejezte be az U19-es világbajnokságot.

(Kiemelt képünk forrása: MÖSZ)

 

 

Bozai Gyula ökölvívás U19-es vb utánpótlás utánpótlássport Baku
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