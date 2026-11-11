Bronzérmes lett az ökölvívó Kiss Zsófia Csenge az ifjúsági olimpián

2026.11.11. 14:19
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Kiss Zsófia Csenge (Fotó: Team Hungary/Facebook)
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ökölvívás Kiss Zsófia Csenge Ifjúsági olimpia
Kiss Zsófia Csenge bronzérmet szerzett a női ökölvívók 57 kilogrammos versenyében a dakari ifjúsági olimpián.

A Magyar Olimpiai Bizottság híre szerint Kiss a negyeddöntőben ecuadori riválist győzött le, míg az elődöntőben egy brazil ellenféllel szemben maradt alul, s mivel bronzcsatát nem rendeznek, harmadikként zárt.

A magyarok ezt megelőzően hat érmet szereztek a Szenegál fővárosában péntekig tartó viadalon: a súlylökő Marton Zsófi és a párbajtőröző Horváth Lotti aranyérmes, a triatlonos Kropkó Jázmin, az úszó Pápai Olivér 200 méter gyorson, valamint a rúdugró Zsombor Csenge Zsuzsanna második lett, míg Moór Ádám a tengeri evezés egyéni sprint versenyszámában a harmadik helyen végzett.

 

ökölvívás Kiss Zsófia Csenge Ifjúsági olimpia
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