Uszik lemond az öveiről, de még nem vonul vissza

„Ma péntek van, gyönyörű az idő, szóval ez a nap alkalmas arra, hogy elmondjam, lemondok mindegyik övről, melyet jelenleg birtoklok – jelentette be az X-oldalára feltöltött videóban Olekszandr Uszik (25–0–0, 16 KO, TKO), aki kiemelte, hogy ez egy jól átgondolt döntés, amivel új lehetőségek nyílnak meg előtte. – Ez nem a sztori vége, lesz folytatás. Az övekről lemondok, de a bokszról nem, mert még vár rám egy utolsó tánc.”

A 39 éves ökölvívó így a Bokszvilágszövetség (WBA), a Bokszvilágtanács (WBC) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBF) világbajnoki öveiről is lemond – a Bokszvilágszervezet (WBO) vb-címéről már novemberben lemondott –, így 2021 után fordul elő újra, hogy egy övet sem birtokol. Uszik a WBA világbajnoki címét közel öt éven át tudhatta magáénak, melyet hatszor védett meg, a WBC-nél 2024 óta volt címbirtokos, ezt háromszor védte meg. Az IBF-nél 2021 és 2024 között volt címvédő, majd egy évre lemondott róla, de Daniel Dubois legyőzésével visszaszerezte, tavaly július óta viszont nem volt címmeccse ennél a szervezetnél.

Amatőrként London olimpiai bajnoka 2013-ban lett profi, s eleinte cirkálósúlyban versenyzett, mely kategóriában 2018-ban lett vitathatatlan bajnok, azaz birtokolta mind a négy nagy szervezet övét. A következő évben váltott nehézsúlyra, melyben 2024-ben vált vitathatatlan bajnoká, majd tavaly júliusban másodszor is az lett. Az ukrán öklöző legutóbb idén májusban bokszolt, akkor a holland kick-boxos Rico Verhoevent győzte le a 11. menetben TKO-val.

Egyelőre nem tudni, Uszik ki ellen száll majd még ringbe. A WBC azt akarta, hogy a német Agit Kabayel ellen védje meg a címét, de a döntést követően erre már nem kötelezhető az ukrán bokszoló. Mint a talkSport írja, elképzelhető egy visszavágó Rico Verhoeven ellen, amire a BBC is lát esélyt – ez még a jövő zenéje.