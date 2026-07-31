Nagy Ádám visszatért a Ferencvároshoz – hivatalos

„Fantasztikus hírt közlünk szurkolóinkkal, ugyanis hivatalossá vált, hogy bő tíz év légióskodás után visszatér labdarúgócsapatunkba Nagy Ádám – írja a fradi.hu. – A középpályás 2013 óta volt akadémiánk tagja, majd 2015 júliusában került az FTC II-ből az első csapatunkhoz, akkori vezetőedzőnk, Thomas Doll hamar a mély vízbe dobta az akkor 20 éves fiatal tehetséget, aki hamar szurkolónk egyik kedvence lett elképesztő munkabírásával.”

A Ferencváros bejelentése arra nem tér ki, hogy a középpályás mennyi időre kötelezte el magát.

A 31 éves, 88-szoros válogatott Nagy tíz év után tér vissza a zöld-fehérekhez, akiket az NB I-ben 26 mérkőzésen erősített korábban (a 2014–2015-ös idényben mutatkozott be, majd a 2015–2016-os évadban 25 élvonalbeli bajnokin szerepelt), bajnokságot nyert a csapattal, kétszer pedig Magyar Kupát. Távozása után, az előző tíz évben az olasz Bologna, az angol Bristol City, majd a szintén olasz Pisa és a Spezia labdarúgója volt.

Az FTC arról nem számolt be, hogy mennyit fizetett Nagyért, az olasz sajtó 100 ezer eurós összegről ír, de úgy tudjuk, ennél kevesebbet fizetett az Európa-liga-szereplő magyar csapat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)

Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér

Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Franko Kovacevic (horvát, Amedspor SK – Törökország, Szaúd-Arábia)