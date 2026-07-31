Nagy Ádám visszatért a Ferencvároshoz – hivatalos

A Nemzeti Sport Online-on már június 3-án arról számoltunk be, hogy információink szerint ezen a nyáron, ugyan nem a felkészülés elején, de augusztus környékén visszatérhet a Ferencvároshoz Nagy Ádám, miután megállapodik az olasz harmadosztályba kieső Speziával, hogy a még egy évig érvényes szerződése ellenére kedvező feltételekkel távozhasson. Csütörtökön arról írtunk, hogy megszületett az egyezség a felek között, a középpályás pénteken már az FTC-vel edzhet, a Vasas elleni vasárnapi bajnokin pedig akár pályára is léphet. Érdekesség, hogy 2016 márciusában a Vasas ellen játszotta az eddigi utolsó NB I-es meccsét is, melyen gólpasszal segítette 4–1-es győzelemhez csapatát. A Ferencváros pénteken jelentette be a szerződtetését.
„Fantasztikus hírt közlünk szurkolóinkkal, ugyanis hivatalossá vált, hogy bő tíz év légióskodás után visszatér labdarúgócsapatunkba Nagy Ádám – írja a fradi.hu. – A középpályás 2013 óta volt akadémiánk tagja, majd 2015 júliusában került az FTC II-ből az első csapatunkhoz, akkori vezetőedzőnk, Thomas Doll hamar a mély vízbe dobta az akkor 20 éves fiatal tehetséget, aki hamar szurkolónk egyik kedvence lett elképesztő munkabírásával.”
A Ferencváros bejelentése arra nem tér ki, hogy a középpályás mennyi időre kötelezte el magát.
A 31 éves, 88-szoros válogatott Nagy tíz év után tér vissza a zöld-fehérekhez, akiket az NB I-ben 26 mérkőzésen erősített korábban (a 2014–2015-ös idényben mutatkozott be, majd a 2015–2016-os évadban 25 élvonalbeli bajnokin szerepelt), bajnokságot nyert a csapattal, kétszer pedig Magyar Kupát. Távozása után, az előző tíz évben az olasz Bologna, az angol Bristol City, majd a szintén olasz Pisa és a Spezia labdarúgója volt.
Az FTC arról nem számolt be, hogy mennyit fizetett Nagyért, az olasz sajtó 100 ezer eurós összegről ír, de úgy tudjuk, ennél kevesebbet fizetett az Európa-liga-szereplő magyar csapat.
NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország), Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók: Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Franko Kovacevic (horvát, Amedspor SK – Törökország, Szaúd-Arábia)