Nemzeti Sportrádió

Kispesti földben nyugszik Szántó Imre

L. PAP ISTVÁNL. PAP ISTVÁN
2026.07.20. 15:32
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Fotó: Kovács Péter
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ökölvívás Szántó Imre temetés
Szűkebb pátriájában, a Kispesti temetőben a zsidó vallás hagyományai szerint vettek végső búcsút a július 15-én elhunyt mesteredzőtől, Szántó Imrétől.

Amerre a szem ellát, egykori és mai bunyósok, legalább ötven olimpiai, világ- és Európa-bajnoki érem tulajdonosai, mindenki eljött, hogy elbúcsúzzon Öcsi bácsitól. Volt, akinek korosztályos válogatottként volt az edzője, a többség tizenkét éves szövetségi kapitánysága alatt érte el legnagyobb sikereit, másokat később edzett és juttatott el a nemzetközi elitbe.

Lakatos Pál, Mizsei György, Béres Zoltán, Erdei Zsolt, Kótai Mihály, Balzsay Károly, Hidvégi György, Bedák Zsolt és Pál, Harcsa Norbert és Zoltán – a magyar ökölvívás elmúlt négy évtizedének legfényesebb csillagai mind eljöttek, hogy fejet hajtsanak az érces hangú edzőlegenda életműve és emléke előtt.

Mindenekelőtt persze valamennyiük közül a legeredményesebb és a legkedvesebb tanítvány, Kovács István. A Magyar Ökölvívók Szövetségének mai elnöke, akit mestere még véletlenül sem hívott volna soha Kokónak, könnyes-mosolygós gyászbeszédében felidézte kettejük évtizedeken átnyúló gazdag közös pályaívét, az 1988-as junior Európa-bajnokságtól a harminc éve megnyert atlantai olimpiáig és az 1997-es budapesti világbajnokságig.

Edzők, sportvezetők, bírók, támogatók, barátok és egyszerű szurkolók állták körül a sírt, amelyben a 82 évesen elhunyt Öcsi bácsi lelt végső nyugalomra. Ha nem is mondta ki senki, mindenki pontosan tudta, hogy egy, vélhetően megismételhetetlen korszak végleg lezárult.

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fotó 2026.07.20.

Szántó Imre temetése (Fotók: Kovács Péter)

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2026.07.15. 11:31

Elhunyt Szántó Imre, Öcsi bácsi

Az 1996-os olimpián nem véletlenül került a döntő után az ő nyakába is az arany, hiszen Kokó tudta, mit köszönhet az akkor már nemcsak kapitányi minőségében, hanem személyi edzőként is a felkészülését segítő mesternek.

 

ökölvívás Szántó Imre temetés
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