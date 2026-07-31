Nemzeti Sportrádió

Evezős Eb: Pétervári-Molnár Bendegúz elődöntőbe jutott

2026.07.31. 11:55
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Pétervári-Molnár Bendegúz elődöntőbe jutott (Fotó: NS-archív)
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evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős Eb
Pétervári-Molnár Bendegúz időeredménnyel a férfi egypár elődöntőjébe jutott az evezősök Varesében zajló Európa-bajnokágán, miután pénteki előfutamában a harmadik helyen végzett.

 

A versenyszámra az előzeteshez képest eggyel több sportoló, 18 nevezett, a három előfutam első és második helyezettje automatikusan elődöntős lett, a további hat hely az időeredmények alapján kelt el. A háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz – a verseny eredményközlő oldala alapján – előfutamában szoros csatában szorult a második helyezett, Tokióban olimpiai bajnok görög Sztefanosz Ntuszkosz mögé, de a magyar evezős 6:45.95 perces eredménye így is továbbjutást ért. Az elődöntőket szombaton 10.17 órától rendezik.

A női egypárban hasonló volt a kiírás, és az előzetes listához képest ott is eggyel több, 16 versenyző állt rajthoz. Köztük Gadányi Zoltána, aki 7:46.75 perc alatt teljesítette a távot, ami a negyedik helyet jelentette futamában, s időeredménye alapján nem jutott elődöntőbe. Gadányi így szombaton 9.05-től a C döntőben evezhet.

Az Eb harmadik magyar indulója, Tamás Bence előfutamát pénteken (ma) 14.27 órától rendezik férfi könnyűsúlyú egypárban, amelyre kilencen neveztek.

Az olaszországi Eb vasárnapig tart.

 

evezés Pétervári-Molnár Bendegúz evezős Eb
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