Evezős Eb: Pétervári-Molnár Bendegúz elődöntőbe jutott

A versenyszámra az előzeteshez képest eggyel több sportoló, 18 nevezett, a három előfutam első és második helyezettje automatikusan elődöntős lett, a további hat hely az időeredmények alapján kelt el. A háromszoros olimpikon Pétervári-Molnár Bendegúz – a verseny eredményközlő oldala alapján – előfutamában szoros csatában szorult a második helyezett, Tokióban olimpiai bajnok görög Sztefanosz Ntuszkosz mögé, de a magyar evezős 6:45.95 perces eredménye így is továbbjutást ért. Az elődöntőket szombaton 10.17 órától rendezik.

A női egypárban hasonló volt a kiírás, és az előzetes listához képest ott is eggyel több, 16 versenyző állt rajthoz. Köztük Gadányi Zoltána, aki 7:46.75 perc alatt teljesítette a távot, ami a negyedik helyet jelentette futamában, s időeredménye alapján nem jutott elődöntőbe. Gadányi így szombaton 9.05-től a C döntőben evezhet.

Az Eb harmadik magyar indulója, Tamás Bence előfutamát pénteken (ma) 14.27 órától rendezik férfi könnyűsúlyú egypárban, amelyre kilencen neveztek.

Az olaszországi Eb vasárnapig tart.