Vályi Vanda: Értékes időt töltöttünk együtt, nincsenek bennem rossz érzések



Jó előjelekkel utazhatott Sydney-be női vízilabda-válogatottunk. Cseh Sándor csapata nívós ellenfelekkel játszott felkészülési mérkőzéseket, a regnáló Európa-bajnok Hollandiával Szolnokon és a Margitszigeten csapott össze, előbbi mérkőzés biztos győzelemmel, utóbbi szoros vereséggel zárult, míg már a világkupadöntő helyszínén, Sydney-ben, a tornát megelőző héten az Egyesült Államokkal és Ausztráliával gyakoroltak a mieink, s mindkettőt ötméteresekkel verték meg. A tétmérkőzések sem múltak sokon: a vk-döntő negyeddöntőjében az olimpiai bajnok Spanyolország ellen vezettünk az utolsó nyolc perc elején, ám kimaradt néhány emberelőnyös helyzet, a rivális pedig a rendes játékidőben fordított és nyert 8–7-re, míg az 5–8. helyért újra Hollandiával csaptunk össze, 10–7-ről visszajöttünk 10–10-re az utolsó negyedben, 11–11 után jöhetett a szétlövés, az azonban az ellenfélnek kedvezett.

„Alapvetően az egész időszakot nagyon hasznosnak tartom csapatépítés szempontjából, szerintem kimondottan jó formában érkeztünk meg Ausztráliába – kezdte összegzését a vk-döntőről, illetve az azt megelőző felkészülési időszakról Vályi Vanda a Nemzeti Sportnak. – Nagyon egyben van a mezőny, apróságok döntenek. Például ott van a hatodik helyezett olasz válogatott, amelyet szerintem, mondjuk, legalább négy góllal legyőznénk – az 5–8. helyért éppen csak, egy góllal múlta felül Kínát, aztán a hollandok ellen héttel maradt alul. Szóval kicsit csalóka a hetedik helyünk, de az is tény, hogy a legfontosabb meccsen, a spanyolok elleni negyeddöntőben a hajrában egymás után háromszor-négyszer hibáztunk, és ezt a sport nem bocsátja meg, ilyenkor már szinte csak azért sem pattan be egyik-másik lövés, míg az ellenfélnek igen. Az év második felében egyénileg kell hozzáraknunk a pluszteljesítményt a csapat fejlődése érdekében.”

Az Eb-győztes hollandok a visszatérő, a divízió 2-es vk-selejtezőről Sydney-be kijutó orosz válogatottól kaptak ki, a velük szembeni helyosztó a spanyolok elleni negyeddöntőt két nappal követte. Vályi Vanda szerint, bár ez az elején kevésbé látszott, sikerült felpörögniük az újabb találkozóra.

„A második félidőre már olyan jól egymásra hangolódtunk, hogy uraltuk a meccset, a győzelem is benne volt. Nyilván ilyenkor nagyon nehéz, amikor elúszik az esély az éremre, de azt kiemelném, hogy egyáltalán nem estünk szét. Bennem nincsenek rossz érzések, értékes időt töltött együtt a válogatott.”

A papírforma egy dolog, érvényesíteni megint más: Cseh Sándor csapata győzelemmel zárt, a hetedik helyért 12–8-ra legyőzte Kínát.

„A kínaiak példája is mutatja, hogy egyre sűrűbb a mezőny, nagyszerű edzőjük van – szögezte le Vályi Vanda. Az ázsiaiak szövetségi kapitánya a spanyol Miguel „Miki” Oca, aki 2010 és 2024 között halmozta a sikereket hazája női válogatottját vezetve: 2024-ben Párizsban olimpiai bajnok lett a csapattal, de emellett két ötkarikás ezüst, a 2013-as világbajnoki arany mellett három vébéezüst, három Európa-bajnoki arany mellett két Eb-ezüst és egy Eb-bronz fűződik a nevéhez. – Kína mellett például Japán és Új-Zéland is folyamatosan zárkózik fel, egyre inkább számolni kell az összes ellenféllel. Ettől még illett győzelemmel lezárni a világkupát, a nyertes meccs ugyanolyan jó érzést adott, mintha másik, erősebb ellenfelet múltunk volna felül.”