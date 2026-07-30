Fejelés miatt leléptették az ugandai diktátor unokáját a Nemzetközösségi Játékokon – VIDEÓ

Sokkal inkább az, hogy Abdul nagyapja nem más, mint az afrikai országot a múlt század hetvenes éveiben irányító diktátor, Idi Amin, akinek zsarnoki uralma alatt visszafogott becslések szerint is minimum százezer ember vesztette életét. Emiatt már eleve kapott egy különleges felhangot az, hogy Amin unokája a Glasgow-ban zajló Nemzetközösségi Játékokon vesz részt ökölvívóként, az pedig csak még hozzátett ehhez, hogy Aziz Abdul képességei ökölvívóként – legalábbis ezen a mérkőzésen – finoman szólva is hiányosnak tűntek. Azt pedig már ne is említsük, hogy Idi Amin 1976-ban – amikor már mániákus személyiségzavarainak változatos tüneteit produkálta – büszkén vállalta, hogy hagyományos skót viseletben – kiltben – skót dudán játszik, sőt Skócia következő királyává is kikiáltotta magát, ezzel is támogatását akarva kifejezni a skót függetlenedési törekvések iránt (az ő életéről mintázták Az utolsó skót király című 2006-os filmet, melynek főszereplője, a diktátort alakító Forest Whitaker elnyerte játékáért az Oscar-díjat – a szerk.).

Unokája, a most 25 éves Abdul ugyan soha nem találkozott nagyapjával, de azért a glasgow-i játékok előtt bátran kijelentette, mindent megtesz azért, hogy ő legyen Skócia új királya. Ehhez képest...

Abdult már a Damar Thomas ellen összecsapás első menetében figyelmeztetni kellett, miután fejelő mozdulatot vélt felfedezni a mérkőzésvezető, sőt még az első menetben pontot is levont tőle. Ez aztán a második felvonás során is megismétlődött, ráadásul az egyébként az ugandainál egy fejjel magasabb Thomas egy megrendítő erejű ütése után még számolni is kellett rá. Már ekkor is, de aztán a harmadik menetben már végleg elvesztette a fonalat az ugandai és diszfunkcionális cséphadaróként előremenve szórta céltalanul a parasztlengőket Thomas irányába – a módszer hatékonysága megkérdőjelezhetetlenül eredménytelen volt. A harmadik menetben alig egy perc múlva Abdult egy újabb fejelése után ismét megintette a bíró, s ezzel pedig már együtt járt a leléptetés is.

A TELJES MÉRKŐZÉS – ABDUL LELÉPTETÉSE 9.25-TŐL

„Nem volt helyes döntés a meccset vezető bíró részéről a kizárásom. Az ellenfelem lekönyökölt engem. A fejelő mozdulatom nem volt szándékos. Azt akarták már előre, hogy ő nyerjen. Tudtam, hogy ha nem ütöm ki, nem nyerhetek. Keményen megütöttem, többször is, de soha nem számoltak rá. Tőlem meg pontot vonnak le. Én Fekete-Afrikából jöttem, ő meg gyakorlatilag hazai pályán szerepel” – mondta a mérkőzés után a leléptetett Abdul.

Thomas ezzel a győzelmével már biztosan minimum bronzérmes, hiszen bejutott a legjobb négy közé.