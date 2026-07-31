„Szabad kezet kapok a pályán” – Böröndy Viviennek vezérszerepet szánnak Livornóban

– Harmincegy évesen adott még egy új lendületet a pályafutásának, ez minek köszönhető?

– Hozzáállás kérdése. Annyit fejlődik az ember, amennyit ráfordít, hajlamosnak kell lenni a pluszmunkára. Az akarat a fejlődés alapköve, persze én elég profi környezetben, kiváló stábbal és jó játékosokkal dolgozhattam Sopronban.

– Olaszországot, az olasz kosárlabdát mennyire ismeri és szereti?

– Szeretem, játszottunk olasz csapatok ellen a nemzetközi kupákban, szimpatikus az olasz kosárlabda, főként amit az edzőm felvázolt. Lendületes játékra számít tőlem, szabad kezet kapok a pályán, örülne, ha vezére lennék a csapatnak. A taktika és a stílus hasonlít a Sopronéra, lendületes tranzíció, betörések, a védekezés meg alapvető, azt ki sem emelem a szellemiségemmel.

– Milyen célokat tűznek ki a csapattal, az élvonalbeli újonc Livornóval?

– Egyáltalán nem a bennmaradás a cél, hanem a középmezőny, két év múlva meg már Európa-kupa-szereplés, ami motiváló. Remek lenne, ha ilyen nemes eredményhez adhatnám a nevem, és odaérnénk a negyediktől hatodik hely valamelyikére. Magamból kiindulva is azt szeretném, ha minél több győzelmet szereznénk, aztán meglátjuk, hogyan formálódik a többi csapat, de én is bízom a középmezőny elérésében.

– Mi volt a legszimpatikusabb a Livorno ajánlatában?

– Fiatalabb edző irányít, fiatal a csapat, én vagyok a legidősebb vagy a második a keretben. Ezt a fiatalos energiát szeretnénk érvényesíteni egész pályás letámadással, hogy elérjük a kitűzött célt.

– Mennyire ismeri új csapattársait?

– Az olasz lányok közül Caterina Gillivel nyáron megismerkedtem a 3x3-as kosárlabda által, váltottunk néhány szót. Czukor Dalma mesélte, hogy Rómában a csapattársa volt Giulia Natali, szerinte nagyon fogom szeretni őt. Érkezik egy ügyes amerikai irányító, Qadashah Hoppie a Montpellier-ből, és egy francia center, Jodie Cornélie, akit szintén a 3x3-ból ismerek.

– Egy idényben állapodtak meg?

– Igen, nem írok alá kettőre, történhet bármi, ugyanakkor nem célom minden évben máshol játszani, tehát ha jól érzem magam, szívesen maradnék.

– Beszél majd a tapasztalatairól a szintén az olasz bajnokságba szerződő Varga Alízzal?

– Persze, már beszéltünk is, két órára lesz tőlem, szóval találkozunk, „bandázunk”, ha a programunk engedi, biztos fogunk időt tölteni együtt. Örülök, hogy ő is Olaszországban pattogtat majd, viszont furcsa lesz külföldön egymás ellen játszani, az előző évadban itthon már volt ilyen, Alíz ugye Pécsen szerepelt.

– A párja ki tud menni önnel?

– Kicsit később, október közepén jön utánam, de megnyugtató érzés, hogy ott lesz velem.

– A 3x3-as válogatottal túl van vébé- és Eb-selejtezőn, világbajnokságon. Hogyan értékeli ezt az intenzív időszakot?

– A vébéselejtező még az előző idény közben volt Szingapúrban, úgyhogy a legutóbbi évad eleje óta nem álltam le, a bajnokság végeztével edzőtáboroztunk és utaztunk a vébére. Az ott eltöltött időre nagyon jó szájízzel emlékszem, remek négyes jött össze, nem játszottunk korábban együtt tétmeccseket, jó tapasztalatokat szereztünk. Az Eb-selejtezőt másik kerettel vettük sikerrel, nyáron zajlott a Women’s Series, legfeljebb egy hét pihenő jutott, de így sem tétlenkedtem, minden nap edzettem és edzem is tovább, nem akarok leállni. Hadd mondják azt Livornóban, hogy ez a külföldi játékos úgy érkezett meg, ahogyan kell! Az eredményeket tekintve van hiányérzetem, bizonyos tényezők hátráltattak minket, át kell gondolni, milyen úton és kikkel vágunk neki a folytatásnak. Két év múlva olimpia Los Angelesben, történelmet szeretnénk írni a kijutással, ezt kell mindenkinek bevésnie a fejébe.

– Ott tud lenni a szeptemberi Európa-bajnokságon?

– Ott, nagyon szimpatikus volt a klub, egyből elengedett, minden további nélkül.