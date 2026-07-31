Nemzeti Sportrádió

Gurisatti Gréta egy évvel hosszabbított a Ferencvárossal

R. P.R. P.
2026.07.31. 11:45
null
Gurisatti Gréta (Fotó: Balogh László)
Címkék
vízilabda FTC Gurisatti Gréta
Gurisatti Gréta az Instagram-oldalán adta hírül, hogy újabb egy évre aláírt a Ferencváros vízilabdacsapatához.

Bár a Fradi női vízilabdacsapatának keretét a következő idényre már júniusban bejelentették, Gurusatti Gréta csak nemrégiben írta alá a hosszabbításról szóló szerződését.

Az olimpiai bronzérmes és kétszeres világbajnoki ezüstérmes Gurisatti 2022 óta erősíti a zöld-fehéreket. 2025-ben és 2026-ban tagja volt a bajnokcsapatnak, 2025-ben Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett.

Vízilabda
2026.06.17. 12:25

A világ egyik legjobb centere az FTC-ben folytatja a következő idénytől

A Ferencváros vízilabdacsapata a szerdai idényértékelő sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a férficsapatba érkezik a görög válogatott Konsztantinosz Kakarisz.

 

 

vízilabda FTC Gurisatti Gréta
Legfrissebb hírek

Vízilabda: Eb-rajtra kész az U20-as női válogatott

Utánpótlássport
21 perce

Vályi Vanda: Értékes időt töltöttünk együtt, nincsenek bennem rossz érzések

Vízilabda
50 perce

Borbély Balázs: Necces volt a vége, de a két meccs alapján megérdemelt a továbbjutás

Európa-liga
13 órája

Ezek az együttesek várnak a magyar csapatokra a nemzetközi porondon – minden egy helyen a folytatásról

Európa-liga
14 órája

A hajrában ráijesztett a Twente az emberhátrányban játszó FTC-re, de megvan a bravúrtovábbjutás!

Európa-liga
14 órája

Vízilabda: vb-bronzért játszik az U16-os leányválogatott

Utánpótlássport
15 órája

Kenderesi István szerint gyors ellentámadásokkal kiejtheti holland riválisát a Ferencváros

Európa-liga
Tegnap, 6:49

„Nem sok ez az előny, nincsenek elvarrva a szálak” – Borbély Balázs a Twente elleni El-visszavágóról

Európa-liga
2026.07.29. 19:44