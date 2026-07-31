Gurisatti Gréta egy évvel hosszabbított a Ferencvárossal

Bár a Fradi női vízilabdacsapatának keretét a következő idényre már júniusban bejelentették, Gurusatti Gréta csak nemrégiben írta alá a hosszabbításról szóló szerződését.

Az olimpiai bronzérmes és kétszeres világbajnoki ezüstérmes Gurisatti 2022 óta erősíti a zöld-fehéreket. 2025-ben és 2026-ban tagja volt a bajnokcsapatnak, 2025-ben Magyar Kupa-győzelmet is ünnepelhetett.