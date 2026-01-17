Afrika-kupa: Nigéria lett a bronzérmes, tizenegyesekkel verte Egyiptomot

Egyiptom Szenegáltól Nigéria pedig Marokkótól kapott ki az ANK elődöntőjében, így a két vesztes a bronzéremért csapott össze a marokkói kontinenstornán.

A rendes játékidő gól nélküli döntetlennel zárult, Akor Adams gólját a 26. percben videózás után érvénytelenítette a játékvezető, mert a sevillai labdarúgó fejese előtt középen történt egy szabálytalanság. Hosszabbítás nem volt, úgyhogy tizenegyesekkel dőlt el a mérkőzés.

Bár Fisayo Dele-Bashiru révén Nigéria rögtön hibázott, az egyiptomiaknál az első két lövő, Mohamed Szalah és Omar Marmus sem célzott pontosan. A nigériaiak a folytatásban mindegyik tizenegyesüket belőtték, Adams, Moses Simon, Alex Iwobi és Ademola Lookman is betalált, így Nigéria lett a bronzérmes, amely nyolcadszor végzett a harmadik helyen.

AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA, MAROKKÓ

BRONZMÉRKŐZÉS, CASABLANCA

Egyiptom–Nigéria 0–0 – 11-esekkel: 2–4