Kiderült, mi okozhatta a PAOK-szurkolók romániai tragédiáját

A görög külügyminisztérium keddi közlése szerint a tragédia akkor történt, amikor a drukkerek kisbusza egy előzést hajtott végre, aminek a végén frontálisan ütközött egy kamionnal. A PAOK értesítette az európai szövetséget (UEFA) az esetről, sajtóértesülések szerint a klub több száz szurkolója mondta le lyoni útját a hír hallatán, ezért aztán a csütörtök esti mérkőzésen a vendégszurkolók szektora üresen marad. A PAOK-hoz kötődő információk alapján a szurkolók Szalonikiből Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria és Olaszország érintésével mentek volna Franciaországba.

Szintén a görög lapok írták meg szerdán, hogy az UEFA elutasította a görögök halasztásra vonatkozó kérelmét.

A francia L'Équipe hosszú cikkben gyűjtötte össze a baleset másnapján mindazon információkat, amiket eddig tudni lehet. Ezek szerint a balesetet az okozta, hogy amikor a PAOK-drukkereket szállító kisbusz vissza akart térni az előzés után a saját sávjába, a kisbusz sávtartó automatikája váratlanul működésbe lépett és visszahúzta az autót a bal oldali forgalmi sávba – éppen a szemből érkező kamion elé.

Erről a baleset három sérültjének egyikét ápoló kórház orvosa beszélt az egyik túlélőre hivatkozva – legalábbis ezt írja a Gazzetta.gr. A hét halálos áldozat mellett a görög újság a sérültekről is ír, az egyikük szinte csodávval határos módon karcolások nélkül megúszta, a másiknak néhány nem komoly csonttörése van, míg a „harmadik sérült nyaki, és gerincsigolyái, valamint kulcscsontjai törtek, ugyanakkor ő sincs életveszélyben” – idézi a Gazzetta a sérülteket elsőként ellátó orvost, és a lap arról is beszámol, hogy a kamion sofőrje 34 éve vezet, lengyel származású és a több mint egymillió levezetett kilométere alatt soha nem tapasztalt hasonló balesetet.

A három túlélőt a baleset helyszínétől körülbelül 100 kilométerre nyugatra lévő temesvári megyei kórházba szállították, a két sérültet jelenleg is ott ápolják.

A DN6-os főút, ahol a baleset történt – Temes megye határától nem messze Karánsebes és Lugoshely között – Románia egyik legveszélyesbb, rossz minőségű kétszer egysávos autóútja, amely Bukarestből indulva a Makó-Csanádi határkelőhelyig tart, s különösen azon a szakaszon, ahol a keddi tragédia történt, rendkívül rossz minőségű az út. A L'Équipe arról ír, évente 320 közlekedési baleset, köztük 60-70 halálos áldozatot követelő baleset történik a 640 kilométer hosszú főúton. A mostani baleset román lapok szerint a Temes megyében az elmúlt 20-25 év legsúlyosabb közlekedési balesete.

Ami a sportvonatkozást illeti, mint említettük, az európai szövetség nem járult hozzá az Európa-liga-mérkőzés elhalasztásához, így az előzetesen tervezetteknek megfelelően csütörtökön 21.00 órakor lejátsszák azt.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

21.00: Lyon (francia)–PAOK (görög)

