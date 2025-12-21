Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

Mint arról lapunk is beszámolt, a korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívó, a brit Anthony Joshua (29–4, 26 KO-TKO) magyar idő szerint szombat hajnalban Miamiban a 6. menetben kiütötte a youtuberből lett bunyóst, Jake Pault (12–2, 7 KO-TKO). Azóta kiderült, hogy Paul nagyon komoly verést kapott, meg is kellett műteni, mivel két helyen is eltört az állkapcsa.

