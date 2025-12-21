Nemzeti Sportrádió

Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

2025.12.21. 14:49
Anthony Joshua Jake Paul ökölvívás
Mint arról lapunk is beszámolt, a korábbi nehézsúlyú világbajnok ökölvívó, a brit Anthony Joshua (29–4, 26 KO-TKO) magyar idő szerint szombat hajnalban Miamiban a 6. menetben kiütötte a youtuberből lett bunyóst, Jake Pault (12–2, 7 KO-TKO). Azóta kiderült, hogy Paul nagyon komoly verést kapott, meg is kellett műteni, mivel két helyen is eltört az állkapcsa.

 

Paul nagyon komoly verést kapott, két helyen is eltört az állkapcsa, ami miatt meg kellett műteni. Várhatóan hosszú ideig tart a felépülése.

Tegnap, 9:28

Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt

A korábbi nehézsúlyú világbajnok a 6. menetben kiütötte Jake Pault, aki a meccs előtt „az ítélet napjáról” beszélt.

 

Anthony Joshua Jake Paul ökölvívás
