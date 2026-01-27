Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: torta Kokónak a profi világbajnoki cím 25. évfordulójára

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2026.01.27. 16:52
null
Nem felejtették el a szövetségben (Fotó: MÖSZ)
Címkék
ökölvívás Kovács István Kovács „Kokó” István
Kovács István napra pontosan 25 éve, 2001. január 27-én győzte le 12. menetes technikai KO-val Münchenben a dominikai köztársaságbeli Antonio „Chelo” Díazt, és lett ezzel a nagy világszervezeteknél a magyar ökölvívás első profi világbajnoka.

 A WBO (Bokszvilágszervezet) pehelysúlyú trónjára éppen negyedszázada felülő, amatőrként olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács 2024 novembere óta vezeti a Magyar Ökölvívók Szövetségét, és a vele dolgozó apparátus az évforduló alkalmából a történelmi sikert felidéző tortával lepte meg a sportág vezetőjét. 

Kokó 2026-ban sem unatkozik, hiszen számos egyéb idei tennivaló mellett a nagy előd, a hivatásos vb-címtől a politika erejével a hatvanas években távol tartott Papp László születésének március 25-i 100. évfordulójára készül éppen.


 

 

ökölvívás Kovács István Kovács „Kokó” István
Legfrissebb hírek

Szűcs Róbert lett a férfi tornászok szövetségi kapitánya

Egyéb egyéni
2026.01.16. 14:47

Ökölvívás: Veres Roland a második profi mérkőzését is megnyerte

Ökölvívás
2026.01.05. 08:39

Kovács István Los Angelesben már érmeket szeretne

Ökölvívás
2025.12.23. 10:15

Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

Ökölvívás
2025.12.21. 14:49

Manny Pacquiao több mérkőzést is tervez 2026-ban

Ökölvívás
2025.12.16. 12:53

Kovács István a Széchenyi-díj a Közügyekért egyik idei kitüntetettje

Ökölvívás
2025.12.14. 18:00

Frank Sinatra: énekes, színész és bokszrajongó

Népsport
2025.12.12. 13:24

A következő tanévtől az ökölvívás is szerepel a Diákolimpia programjában

Ökölvívás
2025.12.11. 11:47
Ezek is érdekelhetik