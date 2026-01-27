Ökölvívás: torta Kokónak a profi világbajnoki cím 25. évfordulójára

A WBO (Bokszvilágszervezet) pehelysúlyú trónjára éppen negyedszázada felülő, amatőrként olimpiai, világ- és Európa-bajnok Kovács 2024 novembere óta vezeti a Magyar Ökölvívók Szövetségét, és a vele dolgozó apparátus az évforduló alkalmából a történelmi sikert felidéző tortával lepte meg a sportág vezetőjét.

Kokó 2026-ban sem unatkozik, hiszen számos egyéb idei tennivaló mellett a nagy előd, a hivatásos vb-címtől a politika erejével a hatvanas években távol tartott Papp László születésének március 25-i 100. évfordulójára készül éppen.



