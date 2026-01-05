Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Veres Roland a második profi mérkőzését is megnyerte

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 08:39
null
Veres Roland egyhangú pontozással győzött
Címkék
Bacillo Monterroso Veres Roland ökölvívás
Magyar idő szerint hétfőre virradóra rendezték az egyesült államokbeli Fists of Fury profi ökölvívó gálasorozat idei első állomását a floridai Hard Rock Hotelben. Az eseményen ringbe lépett a magyar Veres Roland is, aki profi karrierje második mérkőzésén a 36 éves amerikai Bacillo Monterroso ellen egyhangú pontozással győzött.

A Magyar Kick-box-szövetség beszámolója kiemelte, hogy korábbi kick-box-világbajnok és amatőr Eb-bronzérmes bokszoló novemberben John Taylor ellen nyert kiütéssel, majd a második összecsapására már egy komoly gálán került sor, ötezer néző előtt lépett ringbe.

A 60 kg-ban megrendezett meccsen a rutinos, 17 profi mérkőzéssel rendelkező, kaliforniai Bacillo Monterreso volt az ellenfele, akit a 26 éves magyar bunyós meggyőző fölénnyel győzött le.

„Jól éreztem magam a ringben, de néhány taktika elemet még ki kell javítanom. Edzőim azt mondták, hogy sokkal mélyebbre kell helyeznem a súlypontomat, abba kell hagynom az ugrálást, az amatőr múltat jobban el kell engednem, és erőltessem a kombinációkat. Így is minden menetben meghatározó volt az ökölvívásom, és szép kombinációkkal találtam. Több alkalommal is megingott az ellenfelem, de nagy szíve volt és végigbírta a meccset. Egyhangú pontozással győztem, mind a négy menetet minden pontozónál megnyertem. Megyek tovább, kijavítom a hibákat és szokom ezt a légkört, hogy több ezer ember előtt bokszolok, mint itt, a Hard Rockban élő DJ-vel és élő zenekarral. Egyre nő a nevem értéke Amerikában, és büszke vagyok rá, hogy világsztárok jöttek el megnézni a mérkőzésem, hiszen itt volt a mentorom, a kétszeres profi világbajnok Jorge Linares, és a szintén világbajnok Rolly Romero. Emellett megint volt több tucat, Floridában élő magyar szurkolóm, valamint ideutazott Magyarországról a kick-box edzőm, Jároszkievicz Krisztián és többszörös kick-box világbajnok klubtársam, Busa Gabriella is” – nyilatkozta Veres Roland. 

 

Bacillo Monterroso Veres Roland ökölvívás
Legfrissebb hírek

Kovács István Los Angelesben már érmeket szeretne

Ökölvívás
2025.12.23. 10:15

Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

Ökölvívás
2025.12.21. 14:49

Január elején Miamiban vívja második profi bokszmeccsét Veres Roland

Ökölvívás
2025.12.17. 11:40

Manny Pacquiao több mérkőzést is tervez 2026-ban

Ökölvívás
2025.12.16. 12:53

Kovács István a Széchenyi-díj a Közügyekért egyik idei kitüntetettje

Ökölvívás
2025.12.14. 18:00

Frank Sinatra: énekes, színész és bokszrajongó

Népsport
2025.12.12. 13:24

A következő tanévtől az ökölvívás is szerepel a Diákolimpia programjában

Ökölvívás
2025.12.11. 11:47

Kábítószer-birtoklás miatt körözi a rendőrség a korábbi, világbajnoki érmes magyar bunyóst

Ökölvívás
2025.12.05. 16:00
Ezek is érdekelhetik