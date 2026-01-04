Nemzeti Sportrádió

Profi ökölvívás: Tyson Fury ismét visszatér

Vágólapra másolva!
2026.01.04. 17:17
Tyson Fury (balra) legutóbb Olekszandr Uszik ellen lépett szorítóba (Fotó: Getty Images)
Címkék
profi boksz Tyson Fury Anthony Joshua Olekszandr Uszik
Ismét visszatér a ringbe Tyson Fury, korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok.

A 37 éves brit sportoló legutóbb több mint egy évvel ezelőtt, 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusban vett el tőle Uszik.

Eddigi karrierje alatt 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással. Pályafutása során több alkalommal jelentette már be visszavonulását, de közösségi oldalának vasárnapi tanúsága szerint úgy tűnik, ezúttal sem végleges korábbi kijelentése, olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

Azt nem említette, ki lesz a következő ellenfele, de sportági találgatások szerint honfitársával, a nigériai származású Anthony Joshuával, a WBO-bajnok Fabio Wardleyval, vagy Daniel Dubois-val fog összecsapni idén, esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal.

 

profi boksz Tyson Fury Anthony Joshua Olekszandr Uszik
Legfrissebb hírek

Kiengedték a kórházból Anthony Joshuát

Ökölvívás
2026.01.01. 19:19

Jake Paul üzent Joshua autóbalesete után

Ökölvívás
2025.12.30. 11:43

Autóbalesetet szenvedett Anthony Joshua, két stábtagja elhunyt a karambolban

Ökölvívás
2025.12.29. 14:08

Sérülése miatt akár be is fejeződhet Jake Paul ökölvívó-pályafutása

Ökölvívás
2025.12.22. 12:15

Így törte el a korábbi youtuber állkapcsát Joshua – kép

Ökölvívás
2025.12.21. 14:49

Videó: hatalmas ütések – a youtuber térdre rogyott Joshua lábai előtt

Ökölvívás
2025.12.20. 09:28

Veres Roland első menetes kiütéssel nyerte első profi bokszmérkőzését

Ökölvívás
2025.11.23. 11:39

Uszik már nem vitathatatlan bajnok nehézsúlyban

Ökölvívás
2025.11.18. 10:19
Ezek is érdekelhetik