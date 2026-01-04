Profi ökölvívás: Tyson Fury ismét visszatér

A 37 éves brit sportoló legutóbb több mint egy évvel ezelőtt, 2024 decemberében lépett kötelek közé, amikor másodszor is kikapott a királykategóriában címvédő ukrán Olekszandr Usziktól. Fury 2020 és 2024 között birtokolta a WBC szervezet világbajnoki övét, amelyet 2024 májusban vett el tőle Uszik.

Eddigi karrierje alatt 37 profi meccset vívott, 34-et megnyert (24-et kiütéssel), s egy döntetlen mellett kétszer veszített, mindkét alkalommal pontozással. Pályafutása során több alkalommal jelentette már be visszavonulását, de közösségi oldalának vasárnapi tanúsága szerint úgy tűnik, ezúttal sem végleges korábbi kijelentése, olyannyira, hogy Thaiföldön már edzésbe is állt.

Azt nem említette, ki lesz a következő ellenfele, de sportági találgatások szerint honfitársával, a nigériai származású Anthony Joshuával, a WBO-bajnok Fabio Wardleyval, vagy Daniel Dubois-val fog összecsapni idén, esetleg harmadszor is megmérkőzik Uszikkal.