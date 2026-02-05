Kosárlabda: Juhász Dorkáékra francia ellenfél vár a rájátszásban

Mint beszámoltunk róla, az isztambuli együttes szerdán főként a magyar légiós 16 pontjával és 12 lepattanójával 67–57-re megverte a spanyol Gironát, így 10/2-es győzelmi mérleggel megnyerte az E-csoport küzdelmeit. Ez azt jelenti, hogy – a második helyezett katalánokkal együtt – közvetlenül az elődöntőért szállhat harcba, és ebben a „felsőházi” rájátszásban a Galatasaray ellenfele a Landes, a Gironáé pedig a másik, F-csoportot megnyerő török Fenerbahce lesz. Az egyik fél második sikeréig tartó párharcok győztesei jutnak be a elődöntőbe, míg a vesztesek a negyeddöntőben lépnek pályára a harmadik és negyedik helyezett csapatok párharcainak győztesei ellen.

A rájátszásra február 18. és március 3. között kerül sor. Az Euroliga hatos döntőjét április 15. és 19. között rendezik Zaragozában.