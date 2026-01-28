Nemzeti Sportrádió

Eldőlt, ki ellen tér vissza a ringbe Tyson Fury

2026.01.28. 14:58
Tyson Fury (szemben) április 11-én tér vissza a ringbe (Fotó: Getty Images)
A visszatérését nemrég bejelentő korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Tyson Fury április 11-én Arszlanbek Mahmudovval csap össze.

Tyson Fury 2024 decemberében Olekszandr Uszikkal csapott össze Szaúd-Arábiában, és az elveszített mérkőzés után egy hónappal bejelentette a visszavonulását.

A korábbi nehézsúlyú világbajnok azonban 2026 januárjában már arról számolt be, hogy visszatér a ringbe. Szerdán az is kiderült, hogy április 11-én Arszlanbek Mahmudov ellen lép a kötelek közé.

A Furynél egy évvel fiatalabb, 36 esztendős Mahmudov az eddigi 23 meccséből 21-et megnyert, legutóbb októberben a brit Dave Allent győzte le.

Fury legutóbb 2022 decemberében bunyózott Nagy-Britanniában, akkor Derek Chisorát győzte le a WBC nehézsúlyú övéért vívott csatában.

 

