Eldőlt, ki ellen tér vissza a ringbe Tyson Fury
A visszatérését nemrég bejelentő korábbi nehézsúlyú ökölvívó-világbajnok, Tyson Fury április 11-én Arszlanbek Mahmudovval csap össze.
Tyson Fury 2024 decemberében Olekszandr Uszikkal csapott össze Szaúd-Arábiában, és az elveszített mérkőzés után egy hónappal bejelentette a visszavonulását.
A korábbi nehézsúlyú világbajnok azonban 2026 januárjában már arról számolt be, hogy visszatér a ringbe. Szerdán az is kiderült, hogy április 11-én Arszlanbek Mahmudov ellen lép a kötelek közé.
A Furynél egy évvel fiatalabb, 36 esztendős Mahmudov az eddigi 23 meccséből 21-et megnyert, legutóbb októberben a brit Dave Allent győzte le.
Fury legutóbb 2022 decemberében bunyózott Nagy-Britanniában, akkor Derek Chisorát győzte le a WBC nehézsúlyú övéért vívott csatában.
