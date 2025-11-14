Pozitív lett a doppingtesztje a WBO volt nehézsúlyú világbajnok ökölvívójának

Pozitív lett a doppingtesztje Joseph Parkernek, a Boksz Világszervezetet (WBO) korábbi nehézsúlyú világbajnokának.
A 33 éves új-zélandi sportoló október 25-én adott mintájában találtak tiltott szert, miután a 11. menetben kikapott a londoni O2 Arénában a hazai közönség előtt bokszoló Fabio Wardley-től. Az összecsapás tétje az volt, hogy ki lehet a vitathatatlan WBO-bajnok Olekszandr Uszik kihívója.
Parker – aki nem kommentálta egyelőre a hírt – 2016 decemberében Andy Ruiz Jr. legyőzésével lett a WBO világbajnoka, de 2018 márciusában elveszítette a címét a brit Anthony Joshuával szemben
