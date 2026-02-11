Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: a CAS az olasz hatóságokhoz irányította a doppingvizsgálaton fennakadt olasz sílövőt

2026.02.11. 16:12
null
Rebecca Passler (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Rebecca Passler doppingbotrány
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) joghatóság hiányában az Olasz Doppingellenes Ügynökséghez irányította fellebbezés ügyében a doppingvizsgálaton fennakadt olasz sílövőt, Rebecca Passlert, aki szeretne indulni a milánói olimpián.

A tavalyi Európa-bajnokságon a váltóval bronzérmes, 2022-ben junior-világbajnok biatlonos szervezetében letrozol nyomaira bukkantak másfél hete. A 24 éves Passler – aki tagja lett volna az ötkarikás csapatnak is – versenyengedélyét felfüggesztették. A sílövő azzal érvel, hogy szennyezett készítménnyel került szervezetébe a tiltott szer, és emiatt a CAS-hoz fordult. Csakhogy a sportdöntőbíróság most jelezte, hogy nincs joghatósága az ügy ezen szakaszában, így Passlernek először az illetékes olasz hatósághoz kell fordulnia, legkésőbb csütörtökig, hogy maradjon reménye az ötkarikás indulásra.

Passler szombaton állna rajthoz a 7.5 kilométeres sprintben. A letrozolt alapesetben az emlőrák ellen alkalmazzák posztmenopauzában lévő nőknél, szabályozza az ösztrogénszintet és csökkenti a daganatok növekedését. Passleré volt az első pozitív doppingeset, amióta a csapatok beköltöztek a milánói és cortinai szállásokra.

 

