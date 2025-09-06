Nemzeti Sportrádió

Pap Kata kiesett az ökölvívó-vb-n

2025.09.06. 13:37
Pap Kata Ökölvívás Ökölvívó-vb
Az 51 kilogrammos Pap Kata kiesett a liverpooli ökölvívó-világbajnokság harmadik, szombati versenynapján.

A 21 éves versenyző a tajvani Kuo Ji-hszüannal csapott össze első találkozóján, és a magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója alapján nagy küzdelemben pontozásos vereséget szenvedett, ezzel búcsúzott a további küzdelmektől.

A magyaroktól szombaton még Kuhta Vlagyiszlava és Kovács Kruzitó lép kötelek közé: előbbi a női 60 kilogrammban a horvát Sara Berammal, utóbbi a férfi 60 kg-ban a kubai Luis Vinenttel csap össze.

ÖKÖLVÍVÓ-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
A 16 közé jutásért. Nők. 51 kg: Kuo Ji-hszüan (tajvani)–Pap Kata p. gy. (3:0)

 

Pap Kata Ökölvívás Ökölvívó-vb
