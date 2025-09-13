Nemzeti Sportrádió

Ökölvívás: Akilov Pilip bronzérmes a világbajnokságon

L. P. I.L. P. I.
Vágólapra másolva!
2025.09.13. 17:15
null
Akilov Filip bronzérmet nyert Liverpoolban (Fotó: Török Attila)
Címkék
ökölvívó világbajnokság Akilov Pilip ökölvívás
Káté Gyula 2009-es bronzérme után 16 évvel vívott magyar férfi ökölvívó újra világbajnoki elődöntőt: a 80 kilós Akilov Pilip pontozással kikapott, így harmadik lett Liverpoolban.

Az idehaza a Bp. Honvéd színeiben bokszoló, 26 éves Akilov stabilan kezdte a guadeloupe-i születésű César elleni háromszor három percet, de az első felvonás után minden pontozónál a franciánál volt az előny. A képlet a folytatásban sem változott, Césarnál továbbra is vezetett, így a finisben már csodának kellett volna történnie ahhoz, hogy Akilov nyerje meg a csatát.

Nem történt, egyhangú pontozással Yojerlin César győzött, vasárnap kora délután ő bokszolhat az üzbég Javokhir Ummatalievvel a férfi 80 kg liverpooli világbajnoki aranyérméért – Akilov Pilip pedig bronzérmet vehet majd át az eredményhirdetésnél.

Káté eredményét tehát 16 év után sikerült beállítani, de további két csúcs még meghódításra vár. Bedák Pál húsz éve, 2005-ben vívott legutóbb világbajnoki döntőt, Kovács István pedig (egy nappal Erdei Zsolt után…) 1997-ben nyerte meg a magyar férfi ökölvívás mindmáig utolsó, harmadik vb-aranyát.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL
Elődöntő. Férfiak. 80 kg: César (francia)–Akilov Pilip p. gy. (5:0)

 

ökölvívó világbajnokság Akilov Pilip ökölvívás
Legfrissebb hírek

Ökölvívás: Akilov Pilip már biztosan érmes a vb-n!

Ökölvívás
2025.09.10. 16:52

Szaka István búcsúzott az ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.09. 21:28

Szeleczki Lilla kiesett a liverpooli ökölvívó-vb-n

Ökölvívás
2025.09.09. 19:35

Ökölvívás: Akilov Pilip szerdán vb-éremért bokszolhat!

Ökölvívás
2025.09.09. 16:11

Kovács Kruzitó nem jutott tovább az ökölvívó-világbajnokságon

Ökölvívás
2025.09.08. 21:38

Ökölvívás: Lakotár Hanna búcsúzott a világbajnokságtól

Ökölvívás
2025.09.08. 14:00

Ökölvívás: Akilov Pilip 16 közé jutott a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.07. 14:59

Ökölvívás: Szaka István a 16 között a liverpooli vb-n

Ökölvívás
2025.09.05. 20:38
Ezek is érdekelhetik