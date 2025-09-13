Ökölvívás: Akilov Pilip bronzérmes a világbajnokságon

Az idehaza a Bp. Honvéd színeiben bokszoló, 26 éves Akilov stabilan kezdte a guadeloupe-i születésű César elleni háromszor három percet, de az első felvonás után minden pontozónál a franciánál volt az előny. A képlet a folytatásban sem változott, Césarnál továbbra is vezetett, így a finisben már csodának kellett volna történnie ahhoz, hogy Akilov nyerje meg a csatát.

Nem történt, egyhangú pontozással Yojerlin César győzött, vasárnap kora délután ő bokszolhat az üzbég Javokhir Ummatalievvel a férfi 80 kg liverpooli világbajnoki aranyérméért – Akilov Pilip pedig bronzérmet vehet majd át az eredményhirdetésnél.

Káté eredményét tehát 16 év után sikerült beállítani, de további két csúcs még meghódításra vár. Bedák Pál húsz éve, 2005-ben vívott legutóbb világbajnoki döntőt, Kovács István pedig (egy nappal Erdei Zsolt után…) 1997-ben nyerte meg a magyar férfi ökölvívás mindmáig utolsó, harmadik vb-aranyát.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Elődöntő. Férfiak. 80 kg: César (francia)–Akilov Pilip p. gy. (5:0)