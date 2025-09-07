Ökölvívás: Akilov Pilip 16 közé jutott a liverpooli vb-n

A honosított félnehézsúlyú bunyósra mindig lehet számítani, és igazolta ezt Liverpoolban is, hiszen végig dominált a meccsen, amit a pontozók is akceptáltak, így gond nélkül bejutott a nyolcaddöntőbe. A keddi folytatásban az azeri Murad Allahverdyev vár rá, Európai Játékok-érmes, kemény bunyós, de egyáltalán nem legyőzhetetlen, Akilov többet tud nála az ökölvívás tudományából.

Vasárnap este 70 kilós Eb-ezüstérmesünk, Lakos Regina az üzbég Aziza Zakirovával a nyolc közé jutásért bokszol.

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Férfiak. A 16 közé jutásért. 80 kg: Akilov Pilip–Pereyra (venezuelai) p. gy. (5:0)

Nők. Nyolcaddöntő. 70 kg: Lakos Regina–Zakirova (üzbég) – később