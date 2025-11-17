Jake Paul az Anthony Joshua elleni meccsről: Aludni küldöm Góliátot!

Új korszak köszöntött be a profi ökölvívásban – legalábbis ezt állítja december 19-ei, Anthony Joshua (28–4, 25 KO-TKO) elleni nehézsúlyú mérkőzéséről, Jake Paul, a youtuberből lett amerikai bokszoló. A 27 éves bunyós és a 36 éves bajnok nyolc háromperces menetből álló csatát vív a Miamiban, a Kaseya Centerben – közölte hétfőn az ESPN.

Paul (12–1, 7 KO-TKO) eredetileg Gervonta „Tank” Daviesszel mérkőzött volna meg november 14-én, ám a WBA könnyűsúlyú bajnoka ellen exbarátnője polgári pert indított – többek között bántalmazásé, személyes szabadság korlátozása és emberrablás miatt. Paul, aki eddig főként cirkálósúlyban versenyzett, így olyan ellenféllel méri össze erejét, aki jelenleg 25 kilóval nehezebb nála, bár a 2024-es, Mike Tyson ellen megnyert meccse előtt 102 kilóval mérlegelt, ami „csak” 14 kilóval kevesebb Joshua 116 kilójánál.

„Ez nem MI-szimuláció, ez az ítélet napja – vezette fel igen hangzatosan a meccset Paul. – Profi nehézsúlyú meccs egy pályafutása csúcsán lévő bajnok ellen. Amikor legyőzöm Anthony Joshuát, szétfoszlik minden kétség, és senki sem tagadhatja meg tőlem a jogot, hogy ringbe szállak a világbajnoki címért. Azoknak, akik utálnak, azt mondhatom: ezt akartátok. Az Egyesült Királyságban élőknek azt, hogy sajnálom. December 19-én, a Netflixen a világon mindenki élőben láthatja majd, hogy átveszem a fáklyát, és aludni küldöm a brit Góliátot.”

Ehhez persze az ellenfélnek, a kétszeres egyesített világbajnoknak is lesz – és volt is néhány szava.

„Jake, vagy bárki lett volna az ellenfelem – nincs kegyelem! Pihentem egy kicsit, és most igazi megashow-val térek vissza. Hatalmas lehetőség ez számomra. Akár tetszik akár nem, azért vagyok itt, hogy nagy számokat produkáljak, nagy győzelmeket arassak, és minden rekordot megdöntsek, s mindezt nyugodtan és összeszedetten tegyem. Jegyezzék meg, amit mondok: a jövőben egyre több öklöző választja majd ezt a lehetőséget. Jake Paul arcán keresztül fogok betörni az internetre” – figyelmeztette vetélytársát Joshua.