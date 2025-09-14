Hámori Luca legyőzője aranyérmes lett az ökölvívó-vb-n

A férfi 80 kg döntőjét az új hullám két elsőrangú képviselője, az elődöntőben Akilov Pilipet pontozással legyőző 21 éves francia Yojerlin César és a húszéves, Ázsia-bajnoki ezüstérmes, korábbi ifjúsági világbajnok üzbég Javohir Ummataliyev vívta. Kettejük csatájából egyhangú pontozással utóbbi került ki győztesen, ami nem meglepő, tekintve a világ ökölvívásának üzbég dominanciáját.

Női 65 kg-ban pedig az utolsó menetben – egy intéssel… – a maga javára billentve döntőjét a kazah Aida Abikejeva lett a világbajnok, aki ellen Hámori Luca az első fordulóban minden pontozónál vezetett, amikor megintették, és ez a döntés megfordította a csatát. Most lehetünk emiatt igazán mérgesek…

WORLD BOXING-VILÁGBAJNOKSÁG, LIVERPOOL

Férfiak

50 kg. Világbajnok: Szanzsar Taskenbaj (Kazahsztán), 2. Battulga Aldarhisig (Mongólia) – döntő: p. gy. (5:0) –, 3. Alejandro Claro (Kuba) és Makino Szusi (Japán). Szaka István a 8 közé jutásért kiesett

55 kg. Vb: Mahmud Szabirhan (Kazahsztán), 2. Rafael Lozano (Spanyolország) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Liu Csuang (Kína) és Patsy Joyce (Írország). Virbán Gábor helyezetlen

60 kg. Vb: Abdumalik Haloqov (Üzbegisztán), 2. Luiz Gabriel Oliveira (Brazília) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Sunszuke Kitamoto (Japán) és Radoszlav Roszenov (Bulgária). Kovács Kruzitó a 8 közé jutásért kiesett

65 kg. Vb: Asadhoja Muydinhuyaev (Üzbegisztán), 2. Yuri dos Reis (Brazília) – d: p. gy. (4:1) –, 3. Erislandy Álvarez (Kuba) és Lasa Guruli (Grúzia). Petrimán Milán helyezetlen

70 kg. Vb: Torehan Szabirhan (Kazahsztán), 2. Okazava Szevonrec (Japán) – d: p. gy. (3:2) –, 3. Odel Kamara (Anglia) és Zejad Easas (Jordánia). Pilipec Makszim helyezetlen

75 kg. Vb: Fazliddin Erkinboyev (Üzbegisztán), 2. Rami Kivan (Bulgária) – döntő: p. gy. (5:0) –, 3. Saidjamshid Jafarov (Azerbajdzsán) és Callum Makin (Anglia). Mester Soma helyezetlen

80 kg. Vb: Javohir Ummataliyev (Üzbegisztán), 2. Yojerlin César (Franciaország) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Akilov Pilip és Gabrijel Veocic (Horvátország)

85 kg. Vb: Akmalyon Isroilov (Üzbegisztán), 2. Teagn Stott (Anglia), – d: p. gy. (5:0) –, 3. Danilo Zsaszan (Ukrajna) és Michael Derouiche (Ausztria). Bátori Mihály helyezetlen

90 kg. Vb: Turabek Habibullayev (Üzbegisztán), 2. Isaias Fliho (Brazília) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Emmanuel Reyes (Spanyolország) és Alfonso Domingues (Azerbajdzsán). Kiss Levente helyezetlen

+90 kg. Vb: Ajbek Oralbaj (Kazahsztán), 2. Jahongir Zokirov (Üzbegisztán) – d: p. gy. 3:2 –, 3. Bajkonisz Danabek (Kína) és Júlio César la Cruz (Kuba)

Nők

48 kg. Vb: Minakshi Minakshi (India), 2. Nazim Kizaibaj (Kazahsztán) – d: p. gy. (4:1) –, 3. Sabina Bobokulova (Üzbegisztán) és Altancecek Lucaihan (Mongólia). Szeleczki Lilla a 8 közé jutásért kiesett

51 kg. Vb: Alua Balkibekova (Kazahsztán), 2. Buse Naz Cakiroglu (Törökország) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Feruza Kazakova (Üzbegisztán) és Csi Hszin-jü (Kína). Pap Kata helyezetlen

54 kg. Vb: Huang Hsziao-ven (Tajvan), 2. Yoseline Perez (Egyesült Államok) – d: p. gy. (4:1) –, 3. Sirine Charaabi (Olaszország) és Im Ae Dzsi (Dél-Korea). Lakotár Hanna helyezetlen

57 kg. Vb: Jaismine Jaismine (India), 2. Julia Szeremeta (Lengyelország) – d: p. gy. (3:2) –, 3. Omaylin Alcala (Venezuela) és Valeria Alboleda (Kolumbia). Szűcs Szabina helyezetlen

60 kg. Vb: Rebeca Santos (Brazília), 2. Aneta Rygielska (Lengyelország) – d: p. gy. (3:2) –, 3. Viktorija Grafejeva (Kazahsztán) és Jang Cseng-jü (Kína). Kuhta Vladiszlava helyezetlen

65 kg. Vb: Aida Abikejeva (Kazahsztán), 2. Navbahor Hamidova (Üzbegisztán) – d: p. gy. (3:0) –, 3. Gráinne Walsh (Írország) és Csen Nien-csin (Tajvan). Hámori Luca helyezetlen

70 kg. Vb: Natalja Bogdanova (Kazahsztán), 2. Lekeisha Pergoliti (Ausztrália) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Chantelle Reid (Anglia) és Aziza Zokirova (Üzbegisztán). Lakos Regina helyezetlen

75 kg. Vb: Aoife O’Rourke (Írország), 2. Busra Isildar (Törökország) – d: p. gy. (5:0) –, 3. Vang Li-na (Kína) és Emma Sue Greentree (Ausztrália)

80 kg. Vb: Eseta Flint (Ausztrália), 2. Emily Asquith (Anglia), – d: p. gy. (5:0) –, 3. Rani Pooja (India) és Viktoria Penney (Kanada)

+80 kg. Vb: Agata Kaczmarska (Lengyelország), 2. Nupur Nupur (India) – d: p. gy. (4:1) –, 3. Jeldana Talipova (Kazahsztán) és Seyma Duztas (Törökország)