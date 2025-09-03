A vitatott nemű bokszoló nem lép ringbe a liverpooli világbajnokságon

A 29 éves tajvani bokszoló visszalépését hazája sportági szövetsége jelentette be. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek.
Egy nappal korábban a tavaly szintén olimpiai bajnoki címet szerző, és ugyancsak vitatott nemű ökölvívó, az algériai Iman Helif fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a World Boxing genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását. A CAS várhatóan még a vb-rajt előtt dönt Helif beadványáról.
A Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyével indult, s a 66 kilósok kategóriájában többek között Hámori Luca legyőzésével aranyérmes Helif ügye már hosszú ideje konfliktusokat gerjeszt. Most újra fellángolt a vita annak nyomán, hogy a NOB által idén márciusban elismert és a sportági képviseletre jogosultnak nyilvánított World Boxing májusban bejelentette: a versenyein való részvételhez az ökölvívóknak kötelező nemi teszten kell átesniük.