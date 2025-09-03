Nemzeti Sportrádió

A vitatott nemű bokszoló nem lép ringbe a liverpooli világbajnokságon

2025.09.03. 12:18
Lin Jü-ting (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lin Jü-ting Ökölvívó-vb ökölvívás
A vitatott nemű, párizsi olimpiai aranyérmes Lin Jü-ting nem indul a csütörtökön Liverpoolban kezdődő ökölvívó-világbajnokságon, amelyet az új sportági világszövetség (World Boxing) szervez.

A 29 éves tajvani bokszoló visszalépését hazája sportági szövetsége jelentette be. Az insidethegames.biz portál a döntésről beszámolva meglepőnek nevezte a kihátrálást, mivel Lin előzőleg beleegyezett, hogy aláveti magát a World Boxing által bevezetett kötelező nemi tesztnek.

Egy nappal korábban a tavaly szintén olimpiai bajnoki címet szerző, és ugyancsak vitatott nemű ökölvívó, az algériai Iman Helif fellebbezést nyújtott be a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS), amiért a World Boxing genetikai igazoláshoz kötötte a nők vb-indulását. A CAS várhatóan még a vb-rajt előtt dönt Helif beadványáról.

A Párizsban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyével indult, s a 66 kilósok kategóriájában többek között Hámori Luca legyőzésével aranyérmes Helif ügye már hosszú ideje konfliktusokat gerjeszt. Most újra fellángolt a vita annak nyomán, hogy a NOB által idén márciusban elismert és a sportági képviseletre jogosultnak nyilvánított World Boxing májusban bejelentette: a versenyein való részvételhez az ökölvívóknak kötelező nemi teszten kell átesniük.

 

Lin Jü-ting Ökölvívó-vb ökölvívás
