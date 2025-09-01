Imane Helif fellebbezett a vb-indulás reményében

Helif az olimpiai arany megszerzése óta nem indult semmilyen hivatalos női ökölvívóversenyen, főleg, mert az ötkarikás játékok óta bevezették a kötelező nemi szűrővizsgálatot, ám ő ilyen vizsgálatokon nem vett részt, ezért a World Boxing (WB) eltiltotta a versenyeitől.

Helif még augusztus 5-én nyújtott be az eltiltás ellen fellebbezést a Lausanne-i székhelyű Nemzetközi Sportdöntőbíróságon (CAS), hogy ott lehessen a világbajnokságon. Egészen pontosan azt szeretné az algériai elérni, hogy a CAS hatályon kívül helyezze a WB azon döntését, amely kimondja, hogy Helif „nem vehet részt a WB semmilyen eseményén, amíg nem veti magát alá a genetikai nemi tesztnek”.

A fellebbezésben konkrétan azt kérte Helif, hogy a CAS mondja ki: a sportoló jogosult a vb-részvételre Liverpoolban a nők 66 kilós mezőnyében a genetikai nemi teszt elvégzése nélkül.

Szeptember elsején a CAS elutasította a fellebbezés azon részét, amely azt kérte, hogy függesszék fel a WB eredeti tiltó határozatának végrehajtását az ügy tárgyalásáig – vagyis engedélyezzék Helif vb-részvételét.

A sportdöntőbíróság ezzel együtt jelezte az ügyben meghallgatást tűz ki, és tárgyalást folytat le, ám annak időpontja egyelőre nem ismert.