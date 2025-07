Kovács István: Kapja vissza a régi fényét a magyar boksz!

Először is ma már nem Magyar Ökölvívó-szakszövetség a nevünk, hanem az eredeti, az éppen idén százéves Magyar Ökölvívók Szövetsége. Megváltozott a logónk, és mindjárt költözünk is, mert új székházunk lesz a Derkovits utcában, van egy olasz szövetségi kapitányunk, Emanuele Renzini, és persze csatlakoztunk az új világszövetséghez, a World Boxinghoz, amely egyben a sportág Los Angeles-i olimpiai részvételét is garantálja – vág bele a „közelmúltidézésbe” Kovács István.

– Korábban is felvetődött már a neve elnökként, mégis csak tavaly vágott bele. Miért akkor?

– Az az elképzelés, hogy az ökölvívást rendbe kell rakni, nem tavaly novemberben, hanem már vagy húsz éve megjelent, én is többször szóvá tettem, hogy sem szakmailag, sem az irányítástechnikát tekintve nem haladunk a korral. Amikor Erdei Zsolt elnök lett 2017-ben, jött egy esély, de ezzel nem sikerült élni, következett Bajkai István elnök úrral egy konszolidációs időszak, majd egy szerencsére rövid Kurtucz Csaba-éra, és amikor eljött az idő, hogy lehetőséget kaptam, tudtuk, mindent át kell vizsgálnunk.

– Annyira nem is volt borzasztó az összkép, de azt láttuk, hogy például sportszakmailag nagy a lemaradásunk. És a sportág olimpiai jövője is rendkívül bizonytalan volt.

–Először átvilágítottuk a szövetséget, még most is zajlik néhány vizsgálat, de hamarosan ez ügyben is tisztábban látunk. Jelentkeztünk a World Boxingba, hetvenötödik tagországként fel is vettek minket, ami szimbolikus szám, mert éppen ennyi kellett ahhoz, hogy a szövetséget a NOB is elismerje, és ott maradhasson a sportág az olimpia műsorán.

– Azóta a sportdiplomáciában is megvetette a lábát a MÖSZ, pontozásos sportág lévén ez sem elhanyagolható szempont…

– A frissen megalakult európai alszövetségben, a European Boxingban már pozíciókat foglaltunk, novemberben mindjárt U23-as Európa-bajnokságot is rendezünk, és mindeközben a magyar szövetség századik születésnapját is igyekszünk méltó módon megünnepelni majd augusztus tizenhatodikán, egy sosem látott nagyszabású rendezvényen, a Hősök terén.

– Melyek az első benyomásai az év elején kinevezett olasz szövetségi kapitánnyal, Emanuele Renzinivel kapcsolatban?

– Ő máris beváltotta a hozzá fűzött reményeket, mert a tavasz nagy nemzetközi tornáin kiválóan szerepeltek a fiataljaink. Szeptemberben Liverpoolban rendezik a World Boxing első, koedukált világbajnokságát, nagy reményekkel megyünk oda is, mert tudjuk, hogy nemcsak a szövetségi munka, hanem az eredményesség is rendkívül fontos.

– Jelentős generációváltáson megy át a magyar ökölvívás – kik lehetnek az új korszak zászlóvivői?

– Továbbra is három párizsi olimpikonunk, Hámori Luca, Kovács Richárd és Akilov Pilip a vezér, én nem is titkolom, hogy Lucától például érmet várok a világbajnokságon. Ha belegondolunk, hogy a férfiaknál már tizenhat, a nőknél tizenhárom éve nincs vb-érmünk, Erdei Zsolt sydney-i olimpiai bronzának pedig már negyedszázada, épp itt az ideje, hogy a sportág visszataláljon a régi, dicső útra. Csötönyi Sándor korábbi elnököt kell idéznem, aki mindig elmondta, hogy a szövetség hiába teremt meg minden feltételt, ha az eredményt csak a szakma tudja garantálni. Párizs előtt például összevissza volt a felkészülés, most viszont minden a legnagyobb rendben, megfelelő a ­meccsszám, a felszerelés, az edzőtáborok, az utazás hiányára senki sem panaszkodhat.

– Eredményesség tekintetében talán a nőkben van a legnagyobb fejlődési potenciál.

– Itt van kitörési pontunk, a férfimezőny sokkal sűrűbb, bár hadd tegyem hozzá, hogy rengeteg tehetséges fiatal bontogatja a szárnyait, amint azt például nemrég a tatabányai országos bajnokságon is láttuk.

– Mekkora csapat megy Liverpoolba?

– Nagy. Majdnem minden férfisúlycsoportban ott leszünk a vébén, és a nőknél is szép számmal. A legtöbb induló személye nem is lehet kérdéses, Kovács Richárdra vállműtétje miatt nem számíthatunk, a néhány vitás személyi kérdésben pedig Renzini kapitány napokon belül dönt.

– Például a tavaly Eb-döntős Bernáth Attila és az őt itthon megint legyőző Szaka István között ötven kilogrammban.

– Szakát én még nem láttam ilyen összeszedettnek és dinamikusnak, pedig a World Boxing súlyhatárai miatt egy kilóval többet kell fogyasztania, de a Semmelweis Egyetemmel kötött szerződésünk jóvoltából ezt is gond nélkül megoldja. Hetven kilóban is nagy a dilemma Pilipec Makszim és az őt a bajnoki döntőben legyőző Énekes Dominik között.

– Mi a helyzet a sérülésekkel?

– Kovács Richárdra a vállműtétje, sőt, vállműtétjei miatt most nem számíthatunk, Gémes Levente elütötte a kezét a bajnoki elődöntőben, kérdés, mi lesz vele, Kiss Levente pedig nehézsúlyban abszolút nemzetközi szint, de annyit volt sérült az utóbbi években, hogy most nagyon szurkolunk, ne legyen akadálya a világbajnoki felkészülésének. Viszont vele hosszú távon is mindenképpen számolunk, hiszen Alvics Gyula óta ilyen magas súlyban nem volt ekkora tehetségünk. De ahol vita van, nem én döntök, hanem Renzini mester és Nagy Zoltán sportigazgató terjeszti fel az elnökségnek az indulói listát.

– Mit kell tudnunk a novemberi U23-as Európa-bajnokságról?

– A European Boxingnak ez lesz az egyik első kontinensviadala, mindenki ránk figyel, és a sikeres kandidálás után semmi akadálya annak, hogy a BOK-csarnokban remek versenyt rendezzünk. Amikor belevágtunk, tizenhét-tizennyolc tagországgal állt az európai szövetség, ma meg már harmincháromnál járunk, és ez még novemberig nőni fog. Remélem, sportszakmailag is sikeres Európa-bajnokság lesz.

– Sok lábon áll a magyar szövetség, a vastag állami láb mellett szembetűnő, hogy az elmúlt fél évben milyen fajsúlyos támogatók álltak a magyar ökölvívás mögé.

– Az a tapasztalatom, hozzánk örömmel csatlakoznak, szerencsére az én munkám már nem abban merül ki, hogy bekopogok valakihez, hanem a cégek – és itt nagy cégekről beszélünk, Uniqa, Shell, Das ­WeltAuto, Hell, Provident, DRK és mindjárt a Szerencsejáték Zrt. is, remélem, senkit sem hagytam ki… – keresnek meg minket, az egyik vezető például azt mondta nekem, azért örül, hogy már most csatlakozott, mert fél, hogy az idő előrehaladtával már nem férne fel a hajónkra.

– Ez azért kellemes gond…

– A szövetségben manapság az jelenti a problémát, hogy hetente kell molinókat és ringvásznakat cserélni, mert mindig újabb támogatók tűnnek fel. A minket megelőző időszak, mondjuk így, nem arról volt híres, hogy az állami támogatáson kívül bármilyen más forrást bevontak volna. Az én küldetésem épp az, hogy az egyébként nagyvonalú állami támogatás mellé szponzorokat is keressek, hogy a körülményeink megfelelőek legyenek, és a folyamat végén a ringben is kapja vissza a régi fényét a magyar boksz.

– Mennyire lát előre?

– A folytatás is rendkívül sűrűnek ígérkezik, megünnepeljük a századik születésnapot, elmegyünk a liverpooli világbajnokságra, és példásan megrendezzük az U23-as Eb-nket. Jövőre a háromszoros olimpiai bajnok Papp László születésének századik évfordulója ad alkalmat az ünneplésre, aztán pedig közeleg a Los Angeles-i olimpiai kvalifikáció, és már eljátszottunk a gondolattal, mi lenne, ha harminc évvel a két aranyéremmel záruló 1997-es vébé után mi rendezhetnénk a 2027-es kvalifikációs világbajnokságot. Az nagy durranás lenne…

100. születésnap, 100 meccses bunyó a Hősök terén Dariusz Michalczewski (Fotó: Imago Images) A Magyar Ökölvívók Szövetségét 1925. augusztus 17-én alapították meg a budapesti Park Hotelben, a centenárium alkalmából a szövetség nagyszabású gálával ünnepel illusztris környezetben – a Hősök terén. A 100. születésnap előestéjén, augusztus 16-án szombaton stílszerűen 100 pár húz kesztyűt három ringben, köztük a legfiatalabbak, a távolabbi és a közeli múlt klasszisai és meghívott civil vendégek, sportvezetők, sztárok és támogatók is. Mások mellett ott lesz a szorítóban valamennyi amatőr és profi világbajnokunk, Kovács „Kokó” István, Erdei „Madár” Zsolt, Balzsay Károly és Kótai Mihály, továbbá Lakatos Pál, Bedák Pál és Zsolt, Alvics Gyula, Kovács Mária és Hámori Luca, a nemzetközi szövetség, a World Boxing holland elnöke, Boris van der Vorst és a WBO egykori félnehézsúlyú világbajnoka, Kokó és Madár egykori hamburgi klubtársa, Dariusz Michalczewski is.

A program délben kezdődik és egészen 19 óráig tart, a fénypontot jelentő mérkőzéseket 17 órától az M4 Sport is élőben közvetíti. A magyar boksz ünnepére a belépés ingyenes, a sportág legnagyobb csillagai mellett mikrofonnal a kézben olyan előadók is ringbe lépnek, mint Nyerges Attila, Wolf Kati és Curtis, míg a hangulatról műsorvezetőként Szujó Zoltán, DJ-ként pedig Lotfi Begi gondoskodik.

A Dunán, a Spoon hajón este a nemzetközi és a hazai sportélet meghívott reprezentánsainak részvételével (figyelem: világsztárok sora érkezik, így Evander Holyfield vagy Gennagyij Golovkin is!) elegáns bankettel zárul – vélhetően már augusztus 17-én – a 100. születésnapi rendezvénysorozat.