Első ironman versenyén a legjobb magyarként végzett

– Első Ironman-versenyén rögtön nagyszerű eredményt el: második helyen végzett az augusztusi nagyatádi megmérettetésen. Elégedett?

– Maximálisan elégedett vagyok, az előzetes számításaim alapján nagyjából erre számítottam – mondta Ovád Balázs, aki a legjobb magyar eredményt elérve, 08:52:22-es idővel második lett a nagyatádi eXtremeMan versenyen. – A számok szerelmese vagyok, mindig figyelem a pulzust, a hőmérsékletet és minden mást, az edzéseimet is így építem fel. Ezek alapján számoltam ki, hogy kilenc óra alatt szeretnék beérni a célba, s végül nyolc óra ötvenkét perc lett az időeredményem.

Való igaz, ez volt az első Ironman-versenyem, a triatlont nyolc esztendős korom óta űzöm, azaz már több mint huszonöt éve.

– Milyennek érezte a nagyatádi versenyt?

– Az úszás ahogy általában, úgy most is spórolással telt. A víz hőmérséklete tökéletes volt, majd jött a kerékpározás, ahol azt hoztam, amit előzetesen kiszámoltam. A futást tekintve megleptem saját magamat, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyors leszek. A hivatalos időmérés alapján három órán belüli maratonit futottam, de az órám egy kicsit rövidebb távot mért. Ki kell emelnem, hogy a futásnál a segítőimnek sokat köszönhettem, nélkülük nem sikerült volna ilyen remekül. A nagy meleg miatt előre zacskókban fagyasztottunk le vizet, ezzel jegeltem magam, a segítőim pedig remekül adtak mindent a kezembe. Sőt, előfordult, hogy nyakon öntöttek jégideg vízzel, ez is jól működött a hőségben. Kellett is hűsítés, mivel augusztushoz várhatóan harminchét-harmincnyolc Celsius fokot mutattak a hőmérők.

– Ha jól tudom, nem olyan régen nem éles helyzetben is csinált egy Ironmant. Mit lehet erről tudni?

– Jonas Deichmann tavaly százhúsz nap alatt százhúsz Ironmant teljesített, akkor a hetvenharmadik napon csatlakoztam hozzá, s csináltam vele egyet. Az nem arról szólt, hogy minél gyorsabban meglegyen, csupán meg akartam tapasztalni, ott akartam lenni vele. A nagyatádi az első olyan, amelyen tényleg fontos volt az idő, és amelyet versenyként fogtam fel.

– Nézzünk egy kicsit vissza: mindig is fontos szerepet játszott az életében a sport?

– A szüleimnek számított, hogy mind a fiútestvérem, mind én sportoljunk, így a Lőrinc 2000 SE-be jártunk mozogni. Az edzőink hangsúlyozták, nem az a fontos, hogy versenyezzünk, hanem az, hogy sportoljunk. Szerintem ezért szerettük meg a sportot, ezért űzzük a mai napig. Hogy mit szeretek a legjobban? Ez jó kérdés…

Egy triatlonos az úszást nem annyira kedveli, inkább feladatként fogja fel, a kerékpározást nagyon szeretem, gyorsan halad az ember, sok mindent lát menet közben, a futásban pedig tehetséges vagyok.

– Hogyan készült a nagyatádi Ironmanre?

– A nagyatádi Ironman-versenyre január óta készültem, átlagban hetente több mint kilenc órát edzettem. Akkor többnyire kerékpároztam, ritkán futottam, heti kétszer úsztam, aztán ahogy jött a tavasz, egyre jobb lett az időjárás, úgy futottam egyre többet. Egyébként a feleségem is szeret sportolni, sokszor együtt tekerünk vagy futunk, ez jó közös időtöltés is egyben. Ausztriában élek, gépészmérnökként dolgozom, télen sokat snowboardozok és sítúrázom, ezek jó kiegészítő edzések.

Fotó: BalaSport

– Ezzel a teljesítéssel komoly mérföldkőhöz ért, ezek után milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőt tekintve?

– Nagy célom, hogy megdöntsem a fél Ironman egyéni rekordomat, így jobb időt menjek, mint négy óra tizenkét perc. Jövőre szeretnék bemenni négy óra alá, ezért pedig keményen edzem a mindennapokban.

EXTREMEMAN, IRONMAN, NAGYATÁD

1. Gosnjak Tim – 08:25:49

2. Ovád Balázs – 08:52:22

3. Szilágyi Tamás – 09:11:42