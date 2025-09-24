Opata Zoltán társasági futballista volt

A magyar futball az elmúlt század tízes-húszas éveiben termelte ki első legendás csatársorát, az MTK ötös fogata így festett: Braun József, Molnár György, Orth György, Opata Zoltán, Jeny Rudolf. Az egykori játékostárs, későbbi értő szakíró, Kléber Gábor így jellemezte őket: Braun: „Úgy húzott kapura, mintha mágnes vonzotta volna.” Molnár: „A másodpercek töredéke alatt látta, hogy mi a helyes megoldás a pályán.” Orth: „A labdarúgás koronázatlan királya. Még a hajszálával is tudott a labdának parancsolni.” Opata: „Ha valamelyik válogatott csatár sérült vagy beteg volt, máris így hangzott a döntés: »Majd Opata Zoli játszik a helyén!«” Jeny: „Eszményi balszélső. Gyors, nagyszerűen küldte középre a labdát, önzetlensége közmondásos.”

Dicső társaság, a tagság több mint kitüntető. Közülük Opata Zoltánt egykori főszerkesztőnk, Feleki László úgy rangsorolta, hogy nem jelölt ki neki posztot, „csatárjátékos”, ez lett nála a titulus. És valóban, elvégre a csatársor minden posztján játszott. Nem mellesleg az öltözőben is kulcsfigura volt. Ha feszült volt a hangulat, máris kezdte: „Hát azt ismeritek-e, hogy…” És már szólt a vicc, s a végén a nevetés oldotta a hangulatot.

Fogalom volt a budapesti társasági életben, ahol – dacolva a sportemberi léttel – igazán otthon volt. Jellemző, hogy még Karinthy Frigyes is megemlékezett róla tréfás sporttudósításában: „Opata, Opata, ordítanak, úgy látszik, valaki eltévesztette az opatát, ez valami kártyafigura, amit nem értek, talán be kellett volna mondani az opatát. Kézből…”

Egy nem ritka Opata Zoltán-gól fejesből az MTK játékosaként

1920. augusztus 29-én a III. kerületi TVE ellen játszott először az MTK színeiben első osztályú mérkőzést, a Sporthírlap kritikája szerint „Opata balszerencsével játszott, de különben is hiányzik még belőle az első osztályú csapatok elleni játékhoz szükséges áttörő erő és rutin.” 1921. március 20-án, a Kispest ellen került vissza a csapatba (2:0), a tudósítás szerint „Opata centerben a meccs első részében dicséretes ambícióval játszott, később azonban teljesen visszaesett”, ráadásul az utolsó percekben megsérült. Nem akármilyen társak voltak körülötte elől: Braun, Orth és Schlosser. Két héttel később a BAK ellen (3:0) jött az első MTK-gólja, az 55. percben „páros lábbal beugorva a kapu előtt megszerezte a labdát és kapuba lőtte”. Ezzel lett 1:0.

Május végére már otthon volt a bajnokcsapatban, a MAC elleni győztes meccsen (5:2) négy gólt szerzett az ötből. „Opata volt a centerben a nap hőse, egymaga négy gólt lőtt. Orth sem lőtt volna többet” – állapította meg a tudósítás, amiből kiderül, hogy Orth helyén centert játszott.

A következő szezonban bemutatkozhatott a válogatottban: a Hungária úton Ausztria ellen (1:1). Jobbszélsőt játszott, nem járt sikerrel, enyhén szólva. A válogatás csődjéről írt a Nemzeti Sport. „Még Opatának is van néhány jobb momentuma” – írta a lap jellemzően, amikor „pontosan irányított centerét Orth kapásból hihetetlen erővel lövi kapura”. Ez minden, mert egyébként az ő rovására is írták, hogy a csatároknak nem volt kapcsolatuk a halfsorral, s ezzel emberfeletti munkára kényszerítették a fedezeteket. „Kínos tehetetlensége semmi bizalmat sem nyújtott részére” – ez a zárszó.

Ez volt 1924. április 6-án, május 11-én pedig élete legjobbját nyújtotta a válogatottban. Olaszországot 7:1-re győztük le, a 71. percben ő lőtte a hetedik gólunkat: „Jeny csinál újra szédületes lefutást, Romano nem éri utol s így nyugodtan Opatához tolja a labdát, aki a hatoson stoppol és Combi feje fölött védhetetlenül bevágja a hetedik gólt. (7:0).”

De ez csak ráadás volt, mert „centerjátéka értékes teljesítmény volt. A két pompás szárny közt kitűnően irányító, jól kombináló centernek bizonyult. Nagy érzékkel küldte hol az egyik, hol a másik szárnyat sikeres támadásba. Önzetlenül osztotta a labdát, csak a meccs vége felé igyekezett mindenáron góllövésre, ami sikerült is neki. Mutatott formája olyan centerré avatja, akit nyugodtan lehet nagy ellenfelekkel szembe állítani”.

Ott volt a párizsi olimpián, ő is elszenvedte az „egyiptomi csapást” (0:3). Jobbösszekötőt játszott, sérülten. Ahogy Mamusich Mihály jelentette: „Kiss Gyula, a teljes hatalmú kapitány azt is elhitte nagy tudásával, hogy a csak ballábas Eisenhoffer és a sánta Opata meg tudják őrizni a csatársor lendületét s biztosítani tudják az arányos, helyes munkát. Ekkora naivitásra egy ligabeli csapat intézője sem képes!”

Aztán az MTK nyári túráján már túltette magát egyrészt a kudarcon, másrészt az itthoni gyalázkodásokon, amikor például a csapat Kielben 7:0-ra győzte le a helyi Holsteint, így írt a Népsport: „Molnárnak és Opatának különösen jól ment a játék. Nemcsak iskolajátékot produkáltak, hanem adandó alkalmakkor a lövésektől sem riadtak vissza.” Egyébként pedig így jellemezték: „A labdára való gyors startolás, a jó helyzeteknek felismerése, párosulva a látókedvvel, és gólképességgel, olyan tulajdonságai, melyeknek elsajátítására a tehetséges csatárokat rendszeres munkába kellene fogni.”

Az olaszok elleni remeklése megmaradt az emlékezetben, olyannyira, hogy 1930. május 11-én az Európa-kupáért játszva ismét center volt a válogatottban, ismét Olaszország ellen. Gyászos vége lett (0:5), ő pedig csődöt mondott. „A hat év előtti 7:1-es magyar–olasz meccs emlékei ajánlották a Miskolcra származott centercsatárt, de kiderült: a hat év nem múlt el nyomtalanul Zoli felett sem. Hiába várta tőle a közönség, hogy majd fejelni fog a nem fejelő összekötők helyett, hiába várták tőle az erélyt. Belemenései helyzetkeltő fejelések helyett szabálytalan lökésekké fajultak el. Nehezen hozta le a labdát a földre tiszta helyzetekben is, s nem voltak igazi centerlabdái sem az összekötők, sem a szélsők számára. A leggyengébb ember volt a mezőnyben!” – ezzel a bírálattal búcsúzott a válogatottól.

Ekkor már a miskolci Attila játékosa volt, 1928-ban a Budai 33 ellen (4:1) dőlt el, hogy elmegy az MTK-tól. Egy elfutása után a kapu mögé adta a labdát, a csapat edzője, Révész Béla pedig ráordított: „Te vén taknyos! Hát sohasem fogsz megjavulni?! Így kell leadni egy labdát?!”. Opata azonnal replikázott: „Ha majd én is ezer pengő fizetést kapok, mint Hirzer, akkor én sem fogok hibázni!” Fegyelmi jött, és az idény végén válás.

Kolozsvári edzőként (középen)

Révész Béla arra utalt, hogy Opata szeretett mulatni. A legendás 7:1-es olaszverés utáni banketten ő maradt legtovább a játékosok közül, s Kiss Tivadar MLSZ-alelnök engedélyével még két üveg pezsgőt rendelhetett. A Rákóczi úti Tabarin mulató volt a törzshelye, ott mindenki megtalálhatta késő este. A Nemzeti Sport humorrovata (B. Ö. K.) egy szezon előtti körkérdésben a sérültekről kérdezte a klubokat, az MTK-nál Fodor Henrik így felelt: „Játékosaink mindegyikét sikerült lelkiismeretes ápolással megmenteni az életnek, kivéve Opatát, akit az éjszakai életnek sikerült megmentenünk.”

A humorrovatnak gyakran szolgáltatott témát, egy idő után kérte, hogy ne foglalkozzanak vele, mert a Hungáriánál nem értik a tréfát. A lap eleget tett a kérésének, de még sokáig zrikálták az életmódja miatt, mondták, hogy esős időben azért nem tud játszani, mert irtózik a víztől. De a lényeg Feleki László megállapításában van: „Bohém természetű volt, csak a játékot vette komolyan.”

Edzőként különösen. Olyannyira, hogy azok közé tartozott, akik idehaza megelőzték korukat, a ’30-as évek végén, a ’40-esek elején a nagy rendszervitában a haladást képviselő WM-rendszer mellett állt. Annál is könnyebben tehette, mert külföldi edzősége idején már megismerkedett vele, ezt tanította éppen úgy, mint a másik kiemelkedő mester, Bukovi Márton.

Szigorú edző volt, a Ferencvárostól megválva (1947) például ezt mondta: „Kizárólag két-három játékos erősen kifogásolható viselkedése kedvetlenített el. Sportszerűtlen gondolkozás az életben, helytelen játékfelfogás a pályán – ez nálam nem megy.”

Hiába, változnak az idők és – az emberek.