Labdarúgás: csaknem 1300 fiatalperc az NB I 13. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Győri ETO 3–0-ra verte az Újpestet idegenben. A liláknál végigjátszotta a meccsen a 19 éves Kaczvinszki Dominik, a győrieknél három 20 éves futballista szerepelt: Bánáti Kevin 73, Huszár Marcell 17, Vingler László 6 percet. Bánáti gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez.

A Zalaegerszeg 2–0-ra győzte le otthon a Diósgyőrt. A ZTE-ben a 20 esztendős Bodnár Gergő 80 percet volt pályán, és gólpasszt adott, míg a vele egyidős Klausz Milán a végjátékban állt be. A DVTK-ben a 18 éves Szakos Bence végigjátszotta a találkozót.

A Paks eseménydós meccsen nyert 5–3-ra a Kisvárda ellen. A tolnai alakulatban a 20 éves Horváth Kevin 80 percig bizonyított, majd

a 17 éves Galambos János váltotta, aki gyönyörű, ollózós góllal állította be a végeredményt. Ez volt a paksi tinédzser első találata az élvonalban.

A Kisvárda kapujában a 19 esztendős Ilya Popovich állt, valamint a vele egykorú Szabó Szilárd is játszott 71 percig.

Vasárnap az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 3–0-ra győzött a Debrecen ellen. A kék-fehérek immár négygólos, 19 éves támadója,

Átrok Zalán ismét betalált, sőt gólpasszt is adott, tehát tartalmas 81 percet töltött a pályán.

A 20 éves – ugyancsak assziszttal záró – Kovács Patrik 90, míg a 18 esztendős Németh Hunor 9 percet játszott. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás helyére a 74. percben a vele egykorú Cibla Flórián állt be.

A Kazincbarcika kikapott 2–1-re a Ferencvárostól Mezőkövesden. Kuttor Attila együttesében a 20 éves Major Marcell 64, a 19 esztendős Kun Olivér 26 percet szerepelt, az FTC-ben pedig

a 20 éves Tóth Alex 75 percet játszott, gólt lőtt és gólpasszt adott,

valamint az utolsó percekre beállt a 18 éves Madarász Ádám is.

A Nyíregyháza–Puskás Akadémia összecsapás 1–1-es döntetlennel zárult. A Spartacusban az első félidőben játszott a 20 éves Manner Balázs, a második játékrében pedig 24 percet kapott a 19 esztendős Oláh Benjámin. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, a vele egyidős Michael Okeke 65, míg a 19 éves Kern Martin 25 percet töltött a pályán.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 13. FORDULÓJÁBAN: 1293

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+65+25=180

MTK Budapest: 90+81+9=180

Kisvárda: 90+71=161

Győri ETO: 73+17+6=96

Paks: 80+10=90

Újpest: 90

Diósgyőr: 90

Debrecen: 74+16=90

Kazincbarcika: 64+26=90

Zalaegerszeg: 80+1=81

Ferencváros: 75+1=76

Nyíregyháza: 45+24=69



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90

Szakos Bence (Diósgyőr): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Átrok Zalán (MTK Budapest): 81

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 80

Horváth Kevin (Paks): 80

Tóth Alex (Ferencváros): 75

Szűcs Tamás (Debrecen): 74

Bánáti Kevin (Győri ETO): 73

Szabó Szilárd (Kisvárda): 71

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 65

Major Marcell (Kazincbarcika): 64

Manner Balázs (Nyíregyháza): 45

Kun Olivér (Kazincbarcika): 26

Kern Martin (Puskás Akadémia): 25

Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 24

Huszár Marcell (Győri ETO): 17

Cibla Flórián (Debrecen): 16

Galambos János (Paks): 10

Németh Hunor (MTK Budapest): 9

Vingler László (Győri ETO): 6

Madarász Ádám (Ferencváros): 1

(Kiemelt képünkön: A 17 éves Galambos János (Paks) ollózva lőtte élete első NB I-es gólját Forrás: Paksi FC)