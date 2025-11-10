Labdarúgás: csaknem 1300 fiatalperc az NB I 13. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság tizenharmadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Győri ETO 3–0-ra verte az Újpestet idegenben. A liláknál végigjátszotta a meccsen a 19 éves Kaczvinszki Dominik, a győrieknél három 20 éves futballista szerepelt: Bánáti Kevin 73, Huszár Marcell 17, Vingler László 6 percet. Bánáti gólpasszal járult hozzá csapata sikeréhez.
A Zalaegerszeg 2–0-ra győzte le otthon a Diósgyőrt. A ZTE-ben a 20 esztendős Bodnár Gergő 80 percet volt pályán, és gólpasszt adott, míg a vele egyidős Klausz Milán a végjátékban állt be. A DVTK-ben a 18 éves Szakos Bence végigjátszotta a találkozót.
A Paks eseménydós meccsen nyert 5–3-ra a Kisvárda ellen. A tolnai alakulatban a 20 éves Horváth Kevin 80 percig bizonyított, majd
a 17 éves Galambos János váltotta, aki gyönyörű, ollózós góllal állította be a végeredményt. Ez volt a paksi tinédzser első találata az élvonalban.
A Kisvárda kapujában a 19 esztendős Ilya Popovich állt, valamint a vele egykorú Szabó Szilárd is játszott 71 percig.
Vasárnap az MTK Budapest az Új Hidegkuti Nándor Stadionban 3–0-ra győzött a Debrecen ellen. A kék-fehérek immár négygólos, 19 éves támadója,
Átrok Zalán ismét betalált, sőt gólpasszt is adott, tehát tartalmas 81 percet töltött a pályán.
A 20 éves – ugyancsak assziszttal záró – Kovács Patrik 90, míg a 18 esztendős Németh Hunor 9 percet játszott. A DVSC-ben a 20 éves Szűcs Tamás helyére a 74. percben a vele egykorú Cibla Flórián állt be.
A Kazincbarcika kikapott 2–1-re a Ferencvárostól Mezőkövesden. Kuttor Attila együttesében a 20 éves Major Marcell 64, a 19 esztendős Kun Olivér 26 percet szerepelt, az FTC-ben pedig
a 20 éves Tóth Alex 75 percet játszott, gólt lőtt és gólpasszt adott,
valamint az utolsó percekre beállt a 18 éves Madarász Ádám is.
A Nyíregyháza–Puskás Akadémia összecsapás 1–1-es döntetlennel zárult. A Spartacusban az első félidőben játszott a 20 éves Manner Balázs, a második játékrében pedig 24 percet kapott a 19 esztendős Oláh Benjámin. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a meccset, a vele egyidős Michael Okeke 65, míg a 19 éves Kern Martin 25 percet töltött a pályán.
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+65+25=180
MTK Budapest: 90+81+9=180
Kisvárda: 90+71=161
Győri ETO: 73+17+6=96
Paks: 80+10=90
Újpest: 90
Diósgyőr: 90
Debrecen: 74+16=90
Kazincbarcika: 64+26=90
Zalaegerszeg: 80+1=81
Ferencváros: 75+1=76
Nyíregyháza: 45+24=69
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kaczvinszki Dominik (Újpest): 90
Szakos Bence (Diósgyőr): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Átrok Zalán (MTK Budapest): 81
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 80
Horváth Kevin (Paks): 80
Tóth Alex (Ferencváros): 75
Szűcs Tamás (Debrecen): 74
Bánáti Kevin (Győri ETO): 73
Szabó Szilárd (Kisvárda): 71
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 65
Major Marcell (Kazincbarcika): 64
Manner Balázs (Nyíregyháza): 45
Kun Olivér (Kazincbarcika): 26
Kern Martin (Puskás Akadémia): 25
Oláh Benjámin (Nyíregyháza): 24
Huszár Marcell (Győri ETO): 17
Cibla Flórián (Debrecen): 16
Galambos János (Paks): 10
Németh Hunor (MTK Budapest): 9
Vingler László (Győri ETO): 6
Madarász Ádám (Ferencváros): 1
(Kiemelt képünkön: A 17 éves Galambos János (Paks) ollózva lőtte élete első NB I-es gólját Forrás: Paksi FC)