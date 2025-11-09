Arne Slot: Nyilvánvaló, meccset befolyásoló hiba történt a meg nem adott gólunknál

– A Real Madrid legyőzése után vereséget szenvedtek a Manchester City otthonában.

– Nagyszerűen indult a hét, de nagyon rosszul végződött… – kezdte Arne Slot, a Liverpool menedzsere a Sky Sportsnak. – A Manchester City pályáján mindenkinek nehéz dolga van, beleértve minket is, igaz, az előző idényben sikerült itt is győztünk. Ettől a vereségtől függetlenül tudom, hogy fejlődnünk kell, sok mindenben jobbnak kell lennünk. Az első játékrészben egyértelműen jobbak voltak a hazaiak, azonban a második félidei teljesítményünk tetszett, mivel sok csapat háromgólos hátrányban feladja, mi azonban nem mondtunk le a pontszerzésről. Azt láttam, hogy a srácok megpróbáltak visszajönni a mérkőzésbe, voltak jó pillanataink, de ezúttal nem voltunk elég jók.

– Mit gondol Virgil van Dijk érvénytelenített góljáról?

– Egyértelműen rossz döntés született. Az előző idényben ugyanez a játékvezető nagyon hasonló találatot adott meg a Manchester Citynek a Wolverhampton ellen. Ha megadja a gólunkat, nyilvánvalóan feljavult volna a játékunk, és ki tudja, mi történt volna 1–1 után. Tény, az első félidőben nagyon gyengék voltunk, de ha érvényesnek nyilvánítják a találatunkat, és egygólos hátrányban vagy döntetlennel megyünk a szünetre, akkor teljesen máshogy alakulhatott volna sok minden a második félidőben. Nyilvánvaló, meccset befolyásoló hiba volt a játékvezetőtől.

– Nyolcpontos hátrányban vannak a listavezető Arsenal mögött. Elúszni látszik a címvédés?

– Erre csak azt tudom mondani, hogy az előző idényben, amikor nyolc ponttal vezettünk, nem éreztem, hogy már zsebben a bajnoki cím… Nem az első helyről kell beszélnünk, hanem a teljesítményünkre kell összpontosítanunk, amelynek jobbnak kell lennie a jövőben.

VÉLEMÉNYEK Rúben Dias, a Manchester City védője a Sky Sportsnak: – Ez a legmagasabb szint, az ilyen meccsekért vagyunk futballisták. Mindenki nagyszerűen teljesített, de Jérémy Doku és Erling Haaland fantasztikus volt. Újjáépül a csapatunk, folyamatosan vannak érkezők és távozók, de továbbra is magas minőséget képviselünk. Örülünk a győzelemnek, de két lábbal a földön maradunk, hiszen még az idény elején járunk. Jérémy Doku, a Manchester City támadója a Sky Sportsnak: – Az ilyen hatalmas rangadókon mindig öröm játszani, nagyon boldog vagyok a győzelem miatt. Örülök, hogy segíteni tudtam a csapatnak, ez a mostani teljesítmény jót tesz az önbizalmamnak. De ezt meg kell köszönnöm a csapattársaimnak, hiszen olyan kiválóságok vannak körülöttem, mint Rúben Dias, aki minden egyes nap segít a fejlődésben. Mindennap még keményebben kell dolgoznom. Virgil van Dijk, a Liverpool védője a Sky Sportsnak: – Az első félidőben nagyon nehéz dolgunk volt, nem tudtunk nyomást gyakorolni az ellenfélre, talán jobban is teljesíthettünk volna. A fordulás után többet volt nálunk a labda, de képtelenek voltunk mit kezdeni vele. Az érvénytelenített gólom? A bírók kulcsfontosságú döntéseket hoznak, nekünk pedig el kell fogadnunk. Nem számít, mit mondok, a valóság az, hogy három nullára kikaptunk. Nem adjuk fel, hosszú még az idény.

„Remek volt az első félidőnk, a másodikban többet nyomott a Liverpool, de ez nem is csoda, hiszen mégiscsak a bajnokcsapatról beszélünk – értékelt Josep Guardiola, a Manchester City menedzsere a Sky Sportsnak. – A védekezésünk jó volt, és labdával is ügyesen bántunk. Jérémy Doku kiemelkedően teljesített Conor Bradley-vel szemben, pedig láttuk, hogy a liverpooli jobbhátvéd milyen jól játszott Vinícius Júnior ellen. Tudtuk, hogy Szoboszlai Dominik, Mohamed Szalah és Florian Wirtz micsoda minőséget képvisel, és mekkora energia van bennük, de jól semlegesítettük őket. Az ezredik meccsem? A játékosaim nagyszerű ajándékkal leptek meg a címvédő ellen. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ehhez, büszke vagyok, hogy a Manchester Citynél értem ezt el. Most egy kis pihenés következik.”

LAPSZEMLE MANCHESTER EVENING NEWS A manchesteri lapnál Jérémy Doku kapta a legjobb osztályzatot, 9-esre értékelték a teljesítményét. A belga támadóval nem tudtak mit kezdeni a Liverpool védői, nem mellesleg remekbe szabott gólt szerzett. A City egyértelműen a fejlődés útjára állt, míg a Liverpool egymás után a negyedik vereségét szenvedte el vendégként. LIVERPOOL ECHO A vendégek játékosai közül Giorgi Mamardasvili kapta a legmagasabb értékelést, 7-est, míg a 6-ost csak Virgil van Dijk, Szoboszlai Dominik és Curtis Jones érdemelte ki. A liverpooli sportoldal szerint a magyar középpályásnak ugyan akadtak rossz megmozdulásai, de a második félidőben hátára vette a csapatot, és végig küzdött. BBC A brit közszolgálati média weboldala szerint a Manchester City egyre erősebb, és a Liverpool legyőzésével az Arsenal első számú üldözőjévé lépett elő. Giorgi Mamardasvili hiába védett büntetőt, Erling Haaland így is betalált, és miután Virgil van Dijk gólját nem adta meg a játékvezető, nem sok esélye volt a „vörösöknek”. N. Zs.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ

Manchester City–Liverpool FC 3–0 (2–0)

Manchester, Etihad Stadion. Vezette: Kavanagh

Manchester City: Donnarumma – M. Nunes, R. Dias, Gvardiol, O'Reilly – N. González – Foden, Cherki (Savinho, 53.), B. Silva, Doku (Marmus, 74.) – Haaland. Vezetőedző: Pep Guardiola

Liverpool: Mamardasvili – Bradley (J. Gomez, 83.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez, 56.) – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister (C. Jones, 74.) – Wirtz (Chiesa, 83.), Ekitiké (Gakpo, 56.), Szalah. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Haaland (29.), N. González (45+4.), Doku (63.)