A New York Giants elbocsátotta vezetőedzőjét

A 2022-es idényben még az év legjobb edzőjévé választották Dabollt, de azt követően a Giants sorozatban a harmadik idényét kezdte úgy, hogy az első tíz mérkőzéséből csak kettőt nyert meg. Ráadásul a Chicago ellen idén másodszor kapott ki annak ellenére, hogy kevesebb mint négy perccel a meccs vége előtt legalább tíz ponttal vezetett.

Az idei draft első körében elvitt Jaxson Dart irányítóval biztató játékot mutatott a csapat, de a győzelmek elmaradtak, ezért megelégelték Daboll munkáját. A csapatot megbízott edzőként Mike Kafka támadókoordinátor irányítja az idény végéig.

A Giantsnél történt kinevezése előtt a Buffalo Bills támadóedzőjeként dolgozó Daboll az idei második NFL-vezetőedző, akit elbocsátottak, a Tennessee-nél egy hónapja elégelték meg Mike Callahan munkáját.