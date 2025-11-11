NHL: hosszabbítások és gólzáporok játéknapja

A New York Islanders 3–2-re nyert a New Jersey Devils otthonában, ezzel elvette ellenfele idénybeli veretlenségét hazai pályán. A Devils a rendes játékidő vége előtt öt másodperccel egyenlített, a vendégek győztes gólját a kanadai Mathew Barzal szerezte a hosszabbítás 77. másodpercében.

A Madison Square Gardenben a New York Rangers megszakította hétmeccses hazai nyeretlenségi sorozatát, 6–3-ra legyőzte a Nashville Predatorst. A hazaiaknál az orosz Artyemij Panarin kétszer talált be, a kanadai Alexis Lafreniere pedig egy góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Kanadában a Edmonton Oilers hátrányból fordítva, hosszabbításban 5–4-re múlta felül a Columbus Blue Jackets gárdáját. Connor McDavid és Jake Walman – mindketten kanadaiak – egyaránt két gólt szerzett, a győztes találatot pedig az amerikai Jack Roslovic ütötte a ráadás első percében.

NHL

ALAPSZAKASZ

New Jersey Devils–New York Islanders 2–3 – hosszabbítás után

New York Rangers–Nashville Predators 6–3

Edmonton Oilers–Columbus Blue Jackets 5–4 – hosszabbítás után

Vegas Golden Knights–Florida Panthers 2–3