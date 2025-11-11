Nemzeti Sportrádió

NHL: hosszabbítások és gólzáporok játéknapja

2025.11.11. 06:58
Mathew Barzal öröme, győztes gólt szerzett hosszabbításban (Fotó: Getty Images)
jégkorong Mathew Barzal NHL
Fordulatokban és látványos támadójátékban nem volt hiány az NHL magyar idő szerint kedd hajnali meccsein. A New York Islanders és az Edmonton Oilers is hosszabbításban győzött, míg a New York Rangers gólzáporos meccsen vetett véget hazai nyeretlenségi sorozatának.

A New York Islanders 3–2-re nyert a New Jersey Devils otthonában, ezzel elvette ellenfele idénybeli veretlenségét hazai pályán. A Devils a rendes játékidő vége előtt öt másodperccel egyenlített, a vendégek győztes gólját a kanadai Mathew Barzal szerezte a hosszabbítás 77. másodpercében.

A Madison Square Gardenben a New York Rangers megszakította hétmeccses hazai nyeretlenségi sorozatát, 6–3-ra legyőzte a Nashville Predatorst. A hazaiaknál az orosz Artyemij Panarin kétszer talált be, a kanadai Alexis Lafreniere pedig egy góllal és két gólpasszal járult hozzá a sikerhez.

Kanadában a Edmonton Oilers hátrányból fordítva, hosszabbításban 5–4-re múlta felül a Columbus Blue Jackets gárdáját. Connor McDavid és Jake Walman – mindketten kanadaiak – egyaránt két gólt szerzett, a győztes találatot pedig az amerikai Jack Roslovic ütötte a ráadás első percében.

NHL
ALAPSZAKASZ
New Jersey Devils–New York Islanders 2–3 – hosszabbítás után
New York Rangers–Nashville Predators 6–3
Edmonton Oilers–Columbus Blue Jackets 5–4 – hosszabbítás után
Vegas Golden Knights–Florida Panthers 2–3

 

jégkorong Mathew Barzal NHL
