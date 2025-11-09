Demjén Patrik a 200. NB I-es meccsére készül

NB I, 13. FORDULÓ, MTK BUDAPEST–DEBRECENI VSC 12.45 (Tv: M4 Sport)

BÁRHOGYAN IS ALAKUL a Debreceni VSC elleni bajnoki, Demjén Patrikra egészen biztosan felejthetetlen nap vár: az MTK Budapest kapusa kétszázadik alkalommal léphet pályára NB I-es mérkőzésen. Megkértük, hogy beszéljen az első, az ötvenedik, a századik és a százötvenedik élvonalbeli mérkőzéséről, majd pedig arról, miként várja a kétszázadikat.

Az első: 2019. augusztus 3., Mezőkövesd–ZTE FC 1–0

„Emlékszem, aznap buszoztunk el Kövesdre, körülbelül ötórányi út volt – emlékezett vissza Demjén Patrik, az MTK Budapest 27 éves kapusa. – Akkor kifejezetten erős volt az ellenfelünk, Budu Ziv­zivadze góljával nyert is. Bár a felkészülés során valószínűsíthető volt, hogy én védek, ez a meccsnapon vált biztossá. Hogy mit éreztem? Akkor huszonegy éves voltam, rutintalan, lehet, ebben az időszakban sokszor feleslegesen vállaltam kockázatot, nem tudtam, éreztem, mikor kell kicsit lassítani vagy éppen gyorsítani a játékot. A debütálásomkor nagy volt bennem a bizonyítási vágy: azt gondoltam, ezért szenvedtem annyit, sosem kaptam ajándékba semmit, rengeteget dolgoztam, s ennek itt a gyümölcse, élnem kell a lehetőséggel. Lehet, korábban is bemutatkozhattam volna: végigjártam a korosztályos válogatottakat, de mindig közbejött valami. Például 16 évesen az MTK U21-es csapatában kaptam lehetőséget, jól is teljesítettem, amikor másnap szóltak, hogy baj van, mert 1998-as születésűként nem játszhattam volna, túl fiatal voltam, a szabályok nem engedték, az ellenfél megóvta a meccset… Ebben az időszakban több alkalommal is mélypontra kerültem lelkileg, nem tudtam, miért nem lépek egyre feljebb. Fontos fordulópontot jelentett a karrieremben, amikor 2018 januárjában Budaörsre kerültem: Kemenes Szabolcs kapusedzővel és Bognár György vezetőedzővel remek munkát végeztünk, jó közösség alakult ki. Ezután kerültem Egerszegre, s mutatkoztam be Mezőkövesden.”

Az ötvenedik: 2021. január 24., Honvéd–ZTE FC 2–2

„Emlékszem, akkoriban nem jött ki a lépés nekem és a ZTE-nek sem. Hullámzóan teljesítettünk – a túlélésre játszottunk. Én is úgy gondolkodtam akkor, hogy edzek, csinálom a dolgom, szenvedek, ha kell, de életben kell maradni. A labda befelé pattant a kapufáról, ha a labdához hozzáértem, kiütni nem tudtam, így gólt kaptunk – klasszikus pechszéria. Némi rutint már magamra szedtem, így jobban kezeltem, dolgoztam fel ezeket a hónapokat. Ami a meccset illeti: emlékszem, az MTK pályáján játszottunk, mert a Bozsik Aréna akkor épült. Hidi Patrik elképesztő gólt rúgott, majd’ harminc méterről lőtte ki a bal felső sarkot. Bár Szépe János és Bedi Bence góljával fordítottunk, Gazdag Dániel tizenegyesből egyenlített.”

A századik: 2022. szeptember 2., Mezőkövesd–ZTE FC 0–5

„Újra Mezőkövesd… Ekkor már rutinos, magabiztos kapus voltam, értettem, mi miért történik a pályán. Csodás érzés, hogy bíznak bennem, hogy bizonyos szakmai kérdésekben kikérik a véleményem. Kiemelkedő időszakot éltem. A meccset simán megnyertük, Eduvie Ikoba mesterhármasig jutott, mellette Gergényi Bence és Szalay Szabolcs is betalált. A meccs után távozott a kövesdi kispadról Supka Attila vezetőedző.”

A százötvenedik: 2024. március 10., ZTE FC–MTK Budapest 2–2

„Itt már újra nevelőklubomban, az MTK-ban védtem. Az ősszel nekem és a csapatnak is jól ment a játék, tavasszal a rengeteg sérült miatt egyszerűen elfogytunk. A bizalom élt irántam továbbra is, de a felelősség egyre nagyobb, hiszen azt várták tőlem, hogy sokat segítsek a csapatnak. Élveztem ezt! Nem vagyok stresszes alkat, nyugalmat sugárzok, és ez jó hatással van a csapatra is. Gyűjtöttem már annyi tapasztalatom, hogy ha elrontok valamit, tudom, ki kell javítanom, nem nyom össze a teher. Nincs bennem pluszizgalom vagy félelem, tudom, mire vagyok képes.”

A kétszázadik: 2025. november 9., MTK Budapest–Debreceni VSC

„Jól érzem magam a bőrömben, továbbra is jó helyen vagyok, megbecsülnek, de nem akarom azt mondani, hogy a pályám csúcsán vagyok – hiszek benne és azért dolgozom, hogy innen legyen még feljebb. Kiegyensúlyozottan várom a Loki elleni rangadót, az idény eleji debreceni meccsért vissza kell vágnunk, hiszen nem érdemeltünk vereséget. Remélem, nyerünk és örökké emlékezetes marad a kétszázadik NB I-es mérkőzésem. Pluszmotivációt ad, hogy a sajnos sérülést szenvedő Tóth Balázs helyére engem hívtak meg a keretbe a válogatott örmények és írek elleni meccse előtt. Ilyenkor visszagondol arra az ember, hogy honnan indultam és hová jutottam: minden versenyhelyzetből győztesen kerültem ki a klubjaimban, ha kellett, rátettem még egy lapáttal a munkára, mindig támaszkodhattam a kitartásomra, a hitemre. Az is eszembe jut, amikor MTK-s akadémistaként, tizenöt évesen együtt autózhattam Budapestre Fülöp Mártonnal, s a válogatott kapustól számos jó tanácsot kaptam. Beugrik, hogy bár esztergomi születésű vagyok, ötévesen a Pilismarótban kezdtem el futballozni, s elég magasra verekedtem fel magam, de még jó lenne a válogatottban védeni – erről az álmomról nem akarok lemondani!”

NB I 13. FORDULÓ, KAZINCBARCIKA SC–FERENCVÁROS 15.15

Kuttor Attila: Az utolsó percig küzdünk!

GYŐZTES Európa-liga-mérkőzés után látogat a Ferencváros Mezőkövesdre, ahol a Kazincbarcika SC-vel mérkőzik meg: a zöld-fehérek a Ludogorec ellen bizonyultak jobbnak (3–1) csütörtök este. A meccs esélyese természetesen az FTC, de az újoncnál is bizakodnak, hátha sikerül meglepetést szerezni.

„Ha szigorúan a tényeket nézzük, akkor tisztában kell lennünk azzal, nem mi vagyunk a vasárnapi mérkőzés esélyesei, de – ahogy mondani szokták – egy meccsen bármi megtörténhet, a csapattal pedig hiszünk az elvégzett munkában és abban, hogy képesek vagyunk meglepetést szerezni – mondta Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője a klub honlapján. – Mindent megtettünk a héten, hogy megfelelően felkészüljünk, az utolsó percig küzdünk, mert tudjuk, mit jelent ennek a városnak és a régiónak az, hogy zsúfolásig telt stadionban NB I-es mérkőzésen fogadhatjuk a Ferencvárost.”

NB I 13. FORDULÓ, NYÍREGYHÁZA–PUSKÁS AKADÉMIA 17.30

A nyíregyházi közönség előtt is bemutatkozik Bódog Tamás

ELŐSZÖR irányíthatja hazai pályán Bódog Tamás vezetőedző a Nyíregyházát – mint ismert, elődje, Szabó István múlt héten távozott. Bódog Tamás az első mérkőzésén egy pontot szerzett a Szpari, Kisvárdán gól nélküli döntetlent játszott úgy, hogy a meccs nagy részében emberhátrányban volt.

„Intenzív mérkőzésre számítok, jó csapat ellen kell bizonyítanunk, de kellő önbizalommal várjuk a feladatot – mondta Bódog Tamás, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője a klubhonlapon. – Mindent meg kell tennünk, hogy itthon tartsuk a három pontot, ez megfelelő hozzáállással sikerülhet is. Miután az utóbbi két bajnokin hamar emberhátrányba került a csapat piros lap miatt, tudatosítottuk futballistáinkban, hogy egyszerűbb tizenegyen lejátszani egy mérkőzést, mint eggyel kevesebben…”

