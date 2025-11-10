Cipruson lesz a sakkvilágbajnok-jelöltek 2026-os tornája

Eldőlt, mikor rendezik meg a férfi és női sakkvilágbajnok-jelöltek jövő évi, ciprusi versenyét: a bejelentés szerint a nyolcfős viadalokra március 28. és április 16. között kerül sor exkluzív környezetben, a Cap St. George-ban, egy tengerparti üdülőhely ötcsillagos szállodájában. A 14 fordulós, dupla körmérkőzéses verseny nyereményalapja rekordnagyságot jelentő egymillió euró. A tornagyőztesek ülhetnek majd asztalhoz a jelenlegi címvédőkkel jövő év novemberében: a férfiaknál az indiai Dommaraju Gukesh, a nőknél pedig a kínai Csü Ven-csün a világbajnok.

A ciprusi viadalra az indiai Goában jelenleg is zajló világkupáról – a világbajnokjelölti versenysorozat egyik kvalifikációs állomásáról – az első három helyezett juthat el. Ezen a tornán a részvételre jogosult négy magyar nemzetközi nagymester közül kettő, Rapport Richárd és Lékó Péter még versenyben van, miután a hétfői szünnap előtt biztosították helyüket a legjobb harminckettő között.