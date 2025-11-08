Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral
ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 13. FORDULÓJA ELÉ
SZOMBAT
ÚJPEST FC–ETO FC
♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 141-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 60 újpesti győzelem, 37 döntetlen, 44 győri siker. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.
♦ A lila-fehéreknek az előző közel két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 20 bajnokijukból 13-at elvesztettek, és csupán egyszer, tíz és fél éve, 2015 márciusában, a Szusza-stadionban tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Augusztusban nagyon közel voltak hozzá, pedig Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak: Giorgi Beridze 89. percben lőtt gólja után ugyanis a Győr Olekszandr Piscsur révén csak a 94. percben tudott kiegyenlíteni (1–1).
♦ Újpesten a 70. NB I-es mérkőzésük jön, az eddigiek csaknem kétharmadát, 43-at a lila-fehérek nyerték meg, a döntetlenek és a győri diadalok száma egyaránt 13. A legutóbbi 10 fővárosi összecsapásukon viszont csak egyszer tudtak nyerni az újpestiek – 3-szor döntetlen, 6-szor pedig vendégsiker született. Az előző bajnokságban a Szusza-stadionban előbb 0–0-t játszottak, majd májusban 3–2-re nyertek a győriek.
♦ Hat fordulón, illetve több mint két hónapon át tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg az Újpest a múlt hétvégén a DVTK idegenbeli legyőzésével (3–1), ezzel ellépett kiesési zónából.
♦ A legutóbbi 5 bajnokijából mindössze egyet, szintén a Diósgyőr elleni otthonit tudta megnyerni az ETO (3–1), és így csak 10. a formatabellán. Hasonló szériája tavaly november és idén február között volt a győrieknek.
♦ A lila-fehérek odahaza a júliusi 25-i bajnoki nyitányon 3–1-re megverték a Diósgyőrt, az ezt követő 5 újpesti mérkőzésükön viszont már nem tudtak nyerni (2 iksz, 3 vereség). Damir Krznar irányításával ez az egyetlen otthoni győzelmük és jelenleg csak utolsó előttiek a hazai tabellán.
♦ Az ETO a 2024 augusztusa óta, tehát több mint egy éve tartó idegenbeli veretlenségét veszítette el azzal, hogy két hete 3–2-re alulmaradt Kisvárdán, ráadásul úgy, hogy a 19. percben már 2–0-ra vezetett. Házon kívül 2–3–1 a mérlege és a legtöbb gólt (16) érte el a mezőnyben.
♦ Az újpestiektől Bese Barnabás kiállítása, Horváth Krisztofer pedig öt sárga lapos eltiltása miatt lesz kénytelen kihagyni a találkozót.
ZALAEGERSZEGI TE FC–DIÓSGYŐRI VTK
♦ Ötvenhétszer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérleg elég szoros, és csak az év eleji hazai sikerrel billen a zalaiak felé: 20 ZTE-diadal, 18 döntetlen, 19 DVTK-győzelem. A párharc gólkülönbsége is szoros: 83–82 a kék-fehérek javára.
♦ Az előző 2 találkozójuk úgy lett döntetlen (1–1, majd 2–2), hogy rendre a házigazda diósgyőriek vezettek, és mivel előtte az otthon játszó ZTE győzött, így a DVTK már 3-as nyeretlenségi sorozatban van a kék-fehérekkel szemben. Sőt, a legutóbbi 5 találkozójukból is csak egyet, a tavaly szeptemberi, miskolcit tudták megnyerni Gera Dánielék – szintén 2–1-re.
♦ A DVTK eddig 28 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak háromszor tudott győztesen távozni – 1975-ben (1–2), 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 13 zalai
bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer úszta meg vereség nélkül (2 siker, 2 iksz). A Diósgyőr tavaly márciusban 5–1-re maradt alul Zalában – máig ez a legnagyobb veresége a párharc során –, legutóbb, februárban pedig a nyáron távozott Németh Dániel 96. perces, szerencsés, megpattanós lövésével 2–1-re kerekedett felül a zalai csapat.
♦ Az előző 4 fordulóban mindig ugyanolyan kimenetelű eredményeket ért el a két csapat: 2 vereségüket 1 győzelem, majd újabb 1 vereség követte.
♦ A ZTE-nek eggyel kevesebb pontja van, mint a DVTK-nak (10, illetve 11), viszont jobb a gólkülönbsége (–3, illetve –8).
♦ A Zalaegerszeg hazai mérlege 1–2–3, az előző 4 találkozójából 3-at elbukott a ZTE Arénában, igaz, közben 5–0-ra lelépte az újonc Kazincbarcikát.
♦ A Diósgyőr 1–1–4-es mutatóval utolsó előtti a vendégtabellán, házon kívül minden meccsén kapott gólt, összességében pedig holtversenyben a legtöbbet szedte be, 15-öt.
PAKSI FC–KISVÁRDA MASTER GOOD
♦ 2018 óta ez lesz a 20. mérkőzésük az NB I-ben, az örökmérleg enyhén a paksiak felé billen, hiszen 8-szor nyertek, 5 döntetlen és 6 kisvárdai siker mellett.
♦ A tolnaiak a bajnokikon 5-ös győzelmi sorozatban vannak a várdaiakkal szemben, akik legutóbb 2023 januárjában hazai pályán tudtak pontot szerezni (2–2) a zöld-fehérek ellen. Az augusztusi odavágón a Paks idegenben úgy ütötte ki 5–1-re a Várdát, hogy Hahn János az első félidőben 4 perc alatt duplázott. A tolnai csapatnak ez volt a legelsöprőbb győzelme, a szabolcsinak pedig egálban a legnagyobb különbségű veresége az ősz folyamán.
♦ Az atomvárosban kereken 10 találkozójuk volt már, 6-szor a paksiak diadalmaskodtak, 2-szer játszottak döntetlent, további 2-szer pedig a várdaiak győztek, először a tolnaiak 2022-es, FTC elleni kupadöntője előtt (0–1), majd az év augusztusában (1–3). Legutóbb, 2024 májusában a Paks otthon úgy nyert 2–1-re, hogy közben két tizenegyest is elrontott: Könyves Norbert lövését Kovács Marcell hárította, majd a másodikat Hahn fölé rúgta. A zöld-fehérek akkor ezzel a sikerrel szerezték meg a bajnoki ezüstérmet.
♦ A közelmúltban kétszer is összehozta őket a sors a Mol Magyar Kupában: 2023 tavaszán az elődöntőben a házigazda atomvárosiak hátrányból fordítva 2–1-re, majd az idén áprilisi negyeddöntőben idegenben 1–0-ra győzték le az utóbb már NB II-es szabolcsiakat.
♦ A Paks az előző körben úgy ért el gól nélküli döntetlent Győrben, hogy Lenzsér Bence kiállítása miatt a 67. perctől 10 emberrel játszott. Bognár György együttese így már 4 forduló óta nyeretlen (3 iksz, 1 vereség) – ez most a leghosszabb ilyen negatív sorozat az NB I-ben.
♦ Amióta Révész Attila sportigazgató megbízott vezetőedzőként visszaült a Kisvárda kispadjára, még veretlen a rétközi gárda, sőt, 4 forduló alatt 3-szor gólt sem kapott, és közben mindössze 2 pontot vesztett (3 győzelem, 1 iksz). A piros-fehéreké most a második legrégebben tartó aktív veretlenségi széria az élvonalban.
♦ A tolnaiak az egyetlenek most az NB I-ben, akik házigazdaként eddig nem kaptak ki. A KTE elleni 1–1-gyel még tavasszal kezdődött otthoni veretlenségi sorozatuk már 6 mérkőzés óta tart (2 diadal, 4 döntetlen), legutóbb május 10-én az FTC-vel szemben maradtak alul (1–2).
♦ A Várda a pontjainak éppen a felét gyűjtötte be idegenben, 20-ból 10-et. Az előző 4 vendégfellépéséből 3-at egygólos győzelemmel zárt, és közben mindössze az MTK-nál kapott ki – igaz, ott nagyon (0–4).
VASÁRNAP
MTK BUDAPEST–DEBRECENI VSC
♦ A 100. meccsük jön az élvonalban, az eddigiekből 46 hozott MTK-sikert, 20-szor döntetlenre végeztek, 33-at pedig a debreceniek nyertek meg.
♦ Eléggé hullámzó ez a párharc, hiszen a kék-fehérek 2016 augusztusától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, utána egy 5-ös győzelmi sorozatot produkáltak ellene, a 2025-ös 3 találkozójukon viszont gólképtelennek bizonyultak a debreceniekkel szemben (0–2, 0–0 és 0–1).
♦ Amikor a fővárosiak voltak a házigazdák, 27-szer született hazai győzelem – 7 iksz és 12 Loki-siker mellett. Az Új Hidegkuti-stadionban az első 3 alkalommal nem tudott nyerni az MTK a DVSC ellen (1 döntetlen, 2 vereség), a következő 2 találkozón viszont már összejött neki (3–0 és 2–1), majd legutóbb, februárban a Loki megint elvitte a három pontot (0–2).
♦ A Nyíregyháza elleni 5–1-es siker óta csak 1 pontot szerzett a MTK, igaz, közben a legutóbbi bajnokság első két helyezettjének vendége volt: 1–1-et ért el Felcsúton, majd 4–1-re alulmaradt az FTC otthonában.
♦ A Debrecen az egyetlen együttes a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban minden megszerezhető pontot begyűjtött, és az ősz során először átvette a vezetést a tabellán – igaz, az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros pontszámban még beérheti, a Kisvárda pedig meg is előzheti. Legutóbb a 2024–2025-ös bajnokság első két fordulója után állt az élen – bár ez akkor még nem derült ki, mert az FTC elleni győztes meccsét (5–4) csak hónapokkal később pótolta.
♦ Az MTK pontjai több mint háromnegyedét otthon szerezte meg, 17-ből 13-at, 4–1–2-es mérlegével, a legtöbb szerzett góllal (20) és a legjobb gólkülönbséggel (+8) vezeti a hazai tabellát.
♦ A DVSC viszont eddig idegenben eredményesebb, mint odahaza (12, illetve 10 pont). Sőt, házon kívül – az FTC-hez hasonlóan – még nem kapott ki az ősz során (3 győzelem, 3 döntetlen), és legutóbb Pakson is 1–1-et ért el.
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FERENCVÁROSI TC
♦ Az NB I-ben még csak egyszer csaptak össze, augusztusban a fővárosban Gavriel Kanikovszki, Varga Barnabás és Gruber Zsombor góljaival 3–0-ra nyertek a zöld-fehérek, akiknek a múlt heti MTK elleni 4–1-ig ez volt az egyetlen hazai győzelmük ebben a kiírásban.
♦ Amikor az FTC 2006 nyarától három idényen át NB II-es volt, 6-szor találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker és 3 döntetlen.
♦ Kazincbarcikán mindhárom másodosztályú mérkőzésük úgy lett döntetlen (kétszer 2–2, majd 1–1), hogy a borsodiak egyszer sem vezettek a Fradi ellen. A vasárnapi mérkőzést azonban továbbra is albérletben, Mezőkövesden játssza Kuttor Attila együttese.
♦ Az abszolút újonc Barcika ugyan legutóbb pályaválasztóként 3–1-re alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben, ám több győzelmével (3) így is megelőzi a szintén 10 pontos ZTE-t és a Nyíregyházát, és az előző fordulóhoz hasonlóan most sem áll kiesésre.
♦ A Ferencváros a legutóbbi 14 tétmeccséből 4 döntetlen mellett csak egyet, a ZTE elleni hazai bajnokiját vesztette el (1–2), az előző 3 találkozóját pedig úgy zárta győzelemmel, hogy mindig legalább 3 gólt szerzett – igaz, ezek közül csak az MTK elleni (4–1) volt bajnoki mérkőzés.
♦ A Kazincbarcika hazai mérlege 2 győzelem és 3 vereség, viszont érdekesség, hogy mindkét sikerét fővárosi gárda ellen érte el (2–0 az Újpest, majd 3–1 az MTK ellen).
♦ A Fradi idegenben még veretlen a bajnokságban, 3-szor nyert, 2-szer ikszelt, a legkevesebb gólt kapta, 3-at, és még egyszer sem volt hátrányban.
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC
♦ Csupán 6-szor találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi diadal és 5 Puskás Akadémia-diadal győzelem, 5–13-as gólkülönbség. Az egyetlen Szpari-siker 2015 májusában Felcsúton jött össze, amikor úgy nyert 2–1-re a Nyíregyháza, hogy a 87. percig még a hazaiak vezettek.
♦ A szabolcsiak az NB I-be való visszajutásuk óta mind a 4 alkalommal vereséget szenvedtek a felcsútiaktól: az előző bajnokságban rendre legalább két góllal, legutóbb, augusztus elején azonban csak 3–2-re, ráadásul úgy, hogy előtte kétszer is a Szpari szerzett előnyt, majd a PAFC a 84. és 86. percben elért gólokkal fordította meg a meccset.
♦ Nyíregyházán 3 NB I-es mérkőzést játszottak, és mindegyiket úgy nyerte meg a Puskás Akadémia, hogy közben gólt sem kapott: 2014-ben 0–1, tavaly novemberben 0–3, idén márciusban 0–2 volt az eredmény.
♦ A nyírségi városban 2016 októberében az NB II-ben csaptak össze, és a hazaiak akkor sem találtak be a felcsútiak hálójába (0–2).
♦ A piros-kékek kispadján a kisvárdai 0–0-s döntetlennel mutatkozott be az új vezetőedző, Bódog Tamás, aki hasonlóan járt, mint egy héttel korábban az elődje, Szabó István: akkor a Barcika ellen Varga Kevin a 10., most Temesvári Attila a 14. percben gyűjtött be egy piros lapot. Ebben a bajnokságban már 3 kiállításnál járnak a nyíregyháziak, ami a ZTE-vel holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.
♦ Már 4 forduló óta nem kapott ki a Puskás Akadémia, amely közben felváltva ikszelt, illetve győzött. A felcsútiaké most egálban a második leghosszabb veretlenségi széria.
♦ A Szpari egyike annak a 3 együttesnek, amely a legkevesebb pontot (5) gyűjtötte be eddig házigazdaként. Mivel közülük az övé a legrosszabb gólkülönbség (–5), így 1–2–3-as mutatójával utolsó a hazai táblázaton.
♦ A Puskás Akadémia vendégmérlege úgy 3–1–2, hogy a legutóbbi 2 idegenbeli találkozóján – egyedüliként a mezőnyből – nem vesztett pontot (1–0 a ZTE Arénában, majd 3–1 a Barcika vendégeként Mezőkövesden).
♦ A múlt héten a Kazincbarcika ellen 100. NB I-es győzelmét aratta a Puskás Akadémiával Hornyák Zsolt, a vezetőedző vasárnap újabb jubileumhoz érkezik, hiszen Nyíregyházán már a 250. tétmérkőzésén irányíthatja a felcsúti csapatot.
A 13. FORDULÓ PROGRAMJA
November 8., szombat
12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Karakó Ferenc
19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Erdős József
November 9., vasárnap
12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Debreceni VSC
12
6
4
2
20–15
+5
22
|2. Paksi FC
12
5
6
1
26–17
+9
21
|3. Kisvárda
11
6
2
3
12–15
–3
20
|4. Ferencvárosi TC
11
5
4
2
24–12
+12
19
|5. Puskás Akadémia
12
5
3
4
17–17
0
18
|6. MTK Budapest
12
5
2
5
25–22
+3
17
|7. ETO FC Győr
11
4
5
2
21–14
+7
17
|8. Újpest FC
12
3
4
5
18–19
–1
13
|9. Diósgyőri VTK
12
2
5
5
16–24
–8
11
|10. Kazincbarcika
11
3
1
7
11–22
–11
10
|11. Zalaegerszegi TE
12
2
4
6
19–22
–3
10
|12. Nyíregyháza Spartacus
12
2
4
6
14–24
–10
10
Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.