Három hónap után nyerne újra hazai bajnokit az Újpest, de még csak a másodikat Krznarral



ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 13. FORDULÓJA ELÉ

SZOMBAT

ÚJPEST FC–ETO FC

♦ Ez a forduló legnagyobb múltú párosítása, 1937 óta ugyanis 141-szer találkozott a két csapat az élvonalban, az örökmérleg 60 újpesti győzelem, 37 döntetlen, 44 győri siker. A gólátlag elég magas, 3.3 meccsenként.

♦ A lila-fehéreknek az előző közel két évtizedben nagyon nem ment az ETO ellen, hiszen a 2007 óta lejátszott 20 bajnokijukból 13-at elvesztettek, és csupán egyszer, tíz és fél éve, 2015 márciusában, a Szusza-stadionban tudták legyőzni Rába-parti zöld-fehéreket (1–0). Augusztusban nagyon közel voltak hozzá, pedig Tom Lacoux kiállítása miatt a 40. perctől emberhátrányban játszottak: Giorgi Beridze 89. percben lőtt gólja után ugyanis a Győr Olekszandr Piscsur révén csak a 94. percben tudott kiegyenlíteni (1–1).

♦ Újpesten a 70. NB I-es mérkőzésük jön, az eddigiek csaknem kétharmadát, 43-at a lila-fehérek nyerték meg, a döntetlenek és a győri diadalok száma egyaránt 13. A legutóbbi 10 fővárosi összecsapásukon viszont csak egyszer tudtak nyerni az újpestiek – 3-szor döntetlen, 6-szor pedig vendégsiker született. Az előző bajnokságban a Szusza-stadionban előbb 0–0-t játszottak, majd májusban 3–2-re nyertek a győriek.

♦ Hat fordulón, illetve több mint két hónapon át tartó nyeretlenségi sorozatát törte meg az Újpest a múlt hétvégén a DVTK idegenbeli legyőzésével (3–1), ezzel ellépett kiesési zónából.

♦ A legutóbbi 5 bajnokijából mindössze egyet, szintén a Diósgyőr elleni otthonit tudta megnyerni az ETO (3–1), és így csak 10. a formatabellán. Hasonló szériája tavaly november és idén február között volt a győrieknek.

♦ A lila-fehérek odahaza a júliusi 25-i bajnoki nyitányon 3–1-re megverték a Diósgyőrt, az ezt követő 5 újpesti mérkőzésükön viszont már nem tudtak nyerni (2 iksz, 3 vereség). Damir Krznar irányításával ez az egyetlen otthoni győzelmük és jelenleg csak utolsó előttiek a hazai tabellán.

♦ Az ETO a 2024 augusztusa óta, tehát több mint egy éve tartó idegenbeli veretlenségét veszítette el azzal, hogy két hete 3–2-re alulmaradt Kisvárdán, ráadásul úgy, hogy a 19. percben már 2–0-ra vezetett. Házon kívül 2–3–1 a mérlege és a legtöbb gólt (16) érte el a mezőnyben.

♦ Az újpestiektől Bese Barnabás kiállítása, Horváth Krisztofer pedig öt sárga lapos eltiltása miatt lesz kénytelen kihagyni a találkozót.



ZALAEGERSZEGI TE FC–DIÓSGYŐRI VTK

♦ Ötvenhétszer meccseltek a legfelső osztályban, az örökmérleg elég szoros, és csak az év eleji hazai sikerrel billen a zalaiak felé: 20 ZTE-diadal, 18 döntetlen, 19 DVTK-győzelem. A párharc gólkülönbsége is szoros: 83–82 a kék-fehérek javára.

♦ Az előző 2 találkozójuk úgy lett döntetlen (1–1, majd 2–2), hogy rendre a házigazda diósgyőriek vezettek, és mivel előtte az otthon játszó ZTE győzött, így a DVTK már 3-as nyeretlenségi sorozatban van a kék-fehérekkel szemben. Sőt, a legutóbbi 5 találkozójukból is csak egyet, a tavaly szeptemberi, miskolcit tudták megnyerni Gera Dánielék – szintén 2–1-re.

♦ A DVTK eddig 28 élvonalbeli bajnokit játszott Zalaegerszegen, és csak háromszor tudott győztesen távozni – 1975-ben (1–2), 2020 januárjában (1–3) és 2023 augusztusában (1–3). 2005 óta a 13 zalai

bajnoki fellépéséről mindössze 4-szer úszta meg vereség nélkül (2 siker, 2 iksz). A Diósgyőr tavaly márciusban 5–1-re maradt alul Zalában – máig ez a legnagyobb veresége a párharc során –, legutóbb, februárban pedig a nyáron távozott Németh Dániel 96. perces, szerencsés, megpattanós lövésével 2–1-re kerekedett felül a zalai csapat.

♦ Az előző 4 fordulóban mindig ugyanolyan kimenetelű eredményeket ért el a két csapat: 2 vereségüket 1 győzelem, majd újabb 1 vereség követte.

♦ A ZTE-nek eggyel kevesebb pontja van, mint a DVTK-nak (10, illetve 11), viszont jobb a gólkülönbsége (–3, illetve –8).

♦ A Zalaegerszeg hazai mérlege 1–2–3, az előző 4 találkozójából 3-at elbukott a ZTE Arénában, igaz, közben 5–0-ra lelépte az újonc Kazincbarcikát.

♦ A Diósgyőr 1–1–4-es mutatóval utolsó előtti a vendégtabellán, házon kívül minden meccsén kapott gólt, összességében pedig holtversenyben a legtöbbet szedte be, 15-öt.

PAKSI FC–KISVÁRDA MASTER GOOD

♦ 2018 óta ez lesz a 20. mérkőzésük az NB I-ben, az örökmérleg enyhén a paksiak felé billen, hiszen 8-szor nyertek, 5 döntetlen és 6 kisvárdai siker mellett.

♦ A tolnaiak a bajnokikon 5-ös győzelmi sorozatban vannak a várdaiakkal szemben, akik legutóbb 2023 januárjában hazai pályán tudtak pontot szerezni (2–2) a zöld-fehérek ellen. Az augusztusi odavágón a Paks idegenben úgy ütötte ki 5–1-re a Várdát, hogy Hahn János az első félidőben 4 perc alatt duplázott. A tolnai csapatnak ez volt a legelsöprőbb győzelme, a szabolcsinak pedig egálban a legnagyobb különbségű veresége az ősz folyamán.

♦ Az atomvárosban kereken 10 találkozójuk volt már, 6-szor a paksiak diadalmaskodtak, 2-szer játszottak döntetlent, további 2-szer pedig a várdaiak győztek, először a tolnaiak 2022-es, FTC elleni kupadöntője előtt (0–1), majd az év augusztusában (1–3). Legutóbb, 2024 májusában a Paks otthon úgy nyert 2–1-re, hogy közben két tizenegyest is elrontott: Könyves Norbert lövését Kovács Marcell hárította, majd a másodikat Hahn fölé rúgta. A zöld-fehérek akkor ezzel a sikerrel szerezték meg a bajnoki ezüstérmet.

♦ A közelmúltban kétszer is összehozta őket a sors a Mol Magyar Kupában: 2023 tavaszán az elődöntőben a házigazda atomvárosiak hátrányból fordítva 2–1-re, majd az idén áprilisi negyeddöntőben idegenben 1–0-ra győzték le az utóbb már NB II-es szabolcsiakat.

♦ A Paks az előző körben úgy ért el gól nélküli döntetlent Győrben, hogy Lenzsér Bence kiállítása miatt a 67. perctől 10 emberrel játszott. Bognár György együttese így már 4 forduló óta nyeretlen (3 iksz, 1 vereség) – ez most a leghosszabb ilyen negatív sorozat az NB I-ben.

♦ Amióta Révész Attila sportigazgató megbízott vezetőedzőként visszaült a Kisvárda kispadjára, még veretlen a rétközi gárda, sőt, 4 forduló alatt 3-szor gólt sem kapott, és közben mindössze 2 pontot vesztett (3 győzelem, 1 iksz). A piros-fehéreké most a második legrégebben tartó aktív veretlenségi széria az élvonalban.

♦ A tolnaiak az egyetlenek most az NB I-ben, akik házigazdaként eddig nem kaptak ki. A KTE elleni 1–1-gyel még tavasszal kezdődött otthoni veretlenségi sorozatuk már 6 mérkőzés óta tart (2 diadal, 4 döntetlen), legutóbb május 10-én az FTC-vel szemben maradtak alul (1–2).

♦ A Várda a pontjainak éppen a felét gyűjtötte be idegenben, 20-ból 10-et. Az előző 4 vendégfellépéséből 3-at egygólos győzelemmel zárt, és közben mindössze az MTK-nál kapott ki – igaz, ott nagyon (0–4).



VASÁRNAP



MTK BUDAPEST–DEBRECENI VSC

♦ A 100. meccsük jön az élvonalban, az eddigiekből 46 hozott MTK-sikert, 20-szor döntetlenre végeztek, 33-at pedig a debreceniek nyertek meg.

♦ Eléggé hullámzó ez a párharc, hiszen a kék-fehérek 2016 augusztusától csaknem hat éven át bajnoki mérkőzésen nem tudták legyűrni a Lokit, utána egy 5-ös győzelmi sorozatot produkáltak ellene, a 2025-ös 3 találkozójukon viszont gólképtelennek bizonyultak a debreceniekkel szemben (0–2, 0–0 és 0–1).

♦ Amikor a fővárosiak voltak a házigazdák, 27-szer született hazai győzelem – 7 iksz és 12 Loki-siker mellett. Az Új Hidegkuti-stadionban az első 3 alkalommal nem tudott nyerni az MTK a DVSC ellen (1 döntetlen, 2 vereség), a következő 2 találkozón viszont már összejött neki (3–0 és 2–1), majd legutóbb, februárban a Loki megint elvitte a három pontot (0–2).

♦ A Nyíregyháza elleni 5–1-es siker óta csak 1 pontot szerzett a MTK, igaz, közben a legutóbbi bajnokság első két helyezettjének vendége volt: 1–1-et ért el Felcsúton, majd 4–1-re alulmaradt az FTC otthonában.

♦ A Debrecen az egyetlen együttes a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban minden megszerezhető pontot begyűjtött, és az ősz során először átvette a vezetést a tabellán – igaz, az egy meccsel kevesebbet játszó Ferencváros pontszámban még beérheti, a Kisvárda pedig meg is előzheti. Legutóbb a 2024–2025-ös bajnokság első két fordulója után állt az élen – bár ez akkor még nem derült ki, mert az FTC elleni győztes meccsét (5–4) csak hónapokkal később pótolta.

♦ Az MTK pontjai több mint háromnegyedét otthon szerezte meg, 17-ből 13-at, 4–1–2-es mérlegével, a legtöbb szerzett góllal (20) és a legjobb gólkülönbséggel (+8) vezeti a hazai tabellát.

♦ A DVSC viszont eddig idegenben eredményesebb, mint odahaza (12, illetve 10 pont). Sőt, házon kívül – az FTC-hez hasonlóan – még nem kapott ki az ősz során (3 győzelem, 3 döntetlen), és legutóbb Pakson is 1–1-et ért el.



KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC–FERENCVÁROSI TC

♦ Az NB I-ben még csak egyszer csaptak össze, augusztusban a fővárosban Gavriel Kanikovszki, Varga Barnabás és Gruber Zsombor góljaival 3–0-ra nyertek a zöld-fehérek, akiknek a múlt heti MTK elleni 4–1-ig ez volt az egyetlen hazai győzelmük ebben a kiírásban.

♦ Amikor az FTC 2006 nyarától három idényen át NB II-es volt, 6-szor találkoztak, a mérleg 3 ferencvárosi siker és 3 döntetlen.

♦ Kazincbarcikán mindhárom másodosztályú mérkőzésük úgy lett döntetlen (kétszer 2–2, majd 1–1), hogy a borsodiak egyszer sem vezettek a Fradi ellen. A vasárnapi mérkőzést azonban továbbra is albérletben, Mezőkövesden játssza Kuttor Attila együttese.

♦ Az abszolút újonc Barcika ugyan legutóbb pályaválasztóként 3–1-re alulmaradt a Puskás Akadémiával szemben, ám több győzelmével (3) így is megelőzi a szintén 10 pontos ZTE-t és a Nyíregyházát, és az előző fordulóhoz hasonlóan most sem áll kiesésre.

♦ A Ferencváros a legutóbbi 14 tétmeccséből 4 döntetlen mellett csak egyet, a ZTE elleni hazai bajnokiját vesztette el (1–2), az előző 3 találkozóját pedig úgy zárta győzelemmel, hogy mindig legalább 3 gólt szerzett – igaz, ezek közül csak az MTK elleni (4–1) volt bajnoki mérkőzés.

♦ A Kazincbarcika hazai mérlege 2 győzelem és 3 vereség, viszont érdekesség, hogy mindkét sikerét fővárosi gárda ellen érte el (2–0 az Újpest, majd 3–1 az MTK ellen).

♦ A Fradi idegenben még veretlen a bajnokságban, 3-szor nyert, 2-szer ikszelt, a legkevesebb gólt kapta, 3-at, és még egyszer sem volt hátrányban.

Hornyák Zsolt a 250. tétmérkőzésén irányítja a Puskás Akadémiát (Fotó: Árvai Károly)

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC

♦ Csupán 6-szor találkoztak az élvonalban, a mérleg 1 nyíregyházi diadal és 5 Puskás Akadémia-diadal győzelem, 5–13-as gólkülönbség. Az egyetlen Szpari-siker 2015 májusában Felcsúton jött össze, amikor úgy nyert 2–1-re a Nyíregyháza, hogy a 87. percig még a hazaiak vezettek.

♦ A szabolcsiak az NB I-be való visszajutásuk óta mind a 4 alkalommal vereséget szenvedtek a felcsútiaktól: az előző bajnokságban rendre legalább két góllal, legutóbb, augusztus elején azonban csak 3–2-re, ráadásul úgy, hogy előtte kétszer is a Szpari szerzett előnyt, majd a PAFC a 84. és 86. percben elért gólokkal fordította meg a meccset.

♦ Nyíregyházán 3 NB I-es mérkőzést játszottak, és mindegyiket úgy nyerte meg a Puskás Akadémia, hogy közben gólt sem kapott: 2014-ben 0–1, tavaly novemberben 0–3, idén márciusban 0–2 volt az eredmény.

♦ A nyírségi városban 2016 októberében az NB II-ben csaptak össze, és a hazaiak akkor sem találtak be a felcsútiak hálójába (0–2).

♦ A piros-kékek kispadján a kisvárdai 0–0-s döntetlennel mutatkozott be az új vezetőedző, Bódog Tamás, aki hasonlóan járt, mint egy héttel korábban az elődje, Szabó István: akkor a Barcika ellen Varga Kevin a 10., most Temesvári Attila a 14. percben gyűjtött be egy piros lapot. Ebben a bajnokságban már 3 kiállításnál járnak a nyíregyháziak, ami a ZTE-vel holtversenyben a legtöbb a mezőnyben.

♦ Már 4 forduló óta nem kapott ki a Puskás Akadémia, amely közben felváltva ikszelt, illetve győzött. A felcsútiaké most egálban a második leghosszabb veretlenségi széria.

♦ A Szpari egyike annak a 3 együttesnek, amely a legkevesebb pontot (5) gyűjtötte be eddig házigazdaként. Mivel közülük az övé a legrosszabb gólkülönbség (–5), így 1–2–3-as mutatójával utolsó a hazai táblázaton.

♦ A Puskás Akadémia vendégmérlege úgy 3–1–2, hogy a legutóbbi 2 idegenbeli találkozóján – egyedüliként a mezőnyből – nem vesztett pontot (1–0 a ZTE Arénában, majd 3–1 a Barcika vendégeként Mezőkövesden).

♦ A múlt héten a Kazincbarcika ellen 100. NB I-es győzelmét aratta a Puskás Akadémiával Hornyák Zsolt, a vezetőedző vasárnap újabb jubileumhoz érkezik, hiszen Nyíregyházán már a 250. tétmérkőzésén irányíthatja a felcsúti csapatot.

A 13. FORDULÓ PROGRAMJA

November 8., szombat

12.45: Újpest FC–ETO FC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Bognár Tamás

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Karakó Ferenc

19.15: Paksi FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+). Vezeti: Erdős József

November 9., vasárnap

12.45: MTK Budapest–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

15.15: Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

17.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Debreceni VSC 12 6 4 2 20–15 +5 22 2. Paksi FC 12 5 6 1 26–17 +9 21 3. Kisvárda 11 6 2 3 12–15 –3 20 4. Ferencvárosi TC 11 5 4 2 24–12 +12 19 5. Puskás Akadémia 12 5 3 4 17–17 0 18 6. MTK Budapest 12 5 2 5 25–22 +3 17 7. ETO FC Győr 11 4 5 2 21–14 +7 17 8. Újpest FC 12 3 4 5 18–19 –1 13 9. Diósgyőri VTK 12 2 5 5 16–24 –8 11 10. Kazincbarcika 11 3 1 7 11–22 –11 10 11. Zalaegerszegi TE 12 2 4 6 19–22 –3 10 12. Nyíregyháza Spartacus 12 2 4 6 14–24 –10 10

Az 5. fordulóból a Kazincbarcika–ETO FC és a Kisvárda–FTC mérkőzést december 3-ra halasztották.