Humphries és Price is csoportelsőként jutott tovább a Grand Slam of Dartson

A Grand Slam of Darts csoportkörének csúcspontja volt vasárnap este Luke Humphries és Michael Smith mérkőzésének utolsó legje, a világranglista éllovasa (aki már ezen a héten elveszítheti pozícióját Luke Littlerrel szemben) ugyanis kilencnyilassal zárta le a találkozót és nyert 5–3-ra.

NINE-DARTER TO WIN IT!!! 🤯



Luke Humphries produces the perfect leg, taking out a nine-darter to defeat Michael Smith 5-3!



INCREDIBLE FROM THE WORLD NUMBER ONE 🙌



📺 https://t.co/INctXCEkdB#GSOD | Group A pic.twitter.com/zgNodjp4Qn — PDC Darts (@OfficialPDC) November 9, 2025

Mivel az amerikai Alex Spellmant mindhárman legyőzték, és Smith Nathan Aspinall, Humphries pedig Smith ellen nyert, a hétfői napot záró Humphries–Aspinall összecsapás előtt még mindhárom továbbjutási kombinációra volt több vagy kevesebb esély.

Az első leget Humphries nyerte meg tíz nyíllal, ezzel a saját továbbjutását be is biztosította, és nem járt úgy, mint egy évvel ezelőtt. A negyedik leg után 3–1-re vezetett a világelső, azaz az is eldőlt, hogy Aspinall esik ki. A mecs vége már formalitás volt gálamérkőzés hangulatával, Humphries 5–3-as győzelemmel nyerte meg a csoportort, míg Aspinall ragadt bent a torna egyik legerősebb kvartettjében.

Damon Heta vasárnap simán kikapott Chris Dobeytól, ezért hétfő este a továbbjutásért kellett játszania a tavalyi ifi-vb-döntős Jurjen van der Veldével. Az ausztrál hiába dobott hét ponttal magasabb átlagot, elizgulta a kiszállókat, 16-ból csak hármat dobott be, így 5–3-as vereséget szenvedett és elbúcsúzott. Dobey mindhárom meccsét 5–1-re nyerte meg, magabiztosan jutott tovább, a tavalyi Grand Slam-döntős Martin Lukeman ezúttal pontot sem szerzett.

A C-csoportban az Alexis Toylo elleni vereséggel kezdő Stephen Bunting a második és a harmadik harmadik mérkőzését is elveszítette, Luke Woodhouse pedig három sikerrel elsőként jutott tovább a négyesből. A második helyért játszott ki-ki meccsen Martin Schindler magabiztos játékkal múlta felül Toylót.

A D-jelű négyesben a szombaton Ricky Evans ellen vereséggel kezdő Gerwyn Price összeszedte magát, vasárnap 5–0-ra legyőzte James Wade-et, hétfőn pedig 5–1-re a svájci Stefan Bellmontot. Mivel hétfőn Wade Evans legyőzésével búcsúzott, Price jobb legkülönbségének köszönhetően a jó kedélyű angol elé ugrott, és a csoport élén jutott a legjobb 16 közé.

Kedden (pontosan egy hónappal a vb rajtja előtt) a másik négy csoport utolsó mérkőzéseit rendezik meg, szerdán pedig kezdődik az egyenes kieséses szakasz.

PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)

CSOPORTKÖR

A-CSOPORT

2. forduló

Nathan Aspinall (angol, 91.05)–Alex Spellman (amerikai, 84.64) 5–2

Luke Humphries (angol, 92.35)–Michael Smith (angol, 87.84) 5–3

3. forduló

Michael Smith (angol, 90.60)–Alex Spellman (amerikai, 82.72) 5–2

Luke Humphries (angol, 102.62)–Nathan Aspinall (angol, 100.01) 5–3

A csoport végeredménye: 1. Humphries 6, 2. Smith 4, 3. Aspinall 2, 4. Spellman 0

B-CSOPORT

2. forduló

Chris Dobey (angol, 95.17)–Damon Heta (ausztrál, 83.26) 5–1

Jurjen van der Velde (holland, 83.83)–Martin Lukeman (angol, 79.90) 5–4

3. forduló

Chris Dobey (angol, 81.79)–Martin Lukeman (angol, 72.67) 5–1

Jurjen van der Velde (holland, 87.10)–Damon Heta (ausztrál, 94.09) 5–3

A csoport végeredménye: 1. Dobey 6, 2. Van der Velde 4, 3. Heta 2, 4. Lukeman 0

C-CSOPORT

2. forduló

Martin Schindler (német, 100.78)–Stephen Bunting (angol, 97.43) 5–4

Luke Woodhouse (angol, 103.61)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 89.32) 5–2

3. forduló

Luke Woodhouse (angol, 92.29)–Stephen Bunting (angol, 95.40) 5–4

Martin Schindler (német, 96.69)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 83.67) 5–2

A csoport végeredménye: 1. Woodhouse 6, 2. Schindler 4, 3. Toylo 2, 4. Bunting 0

D-CSOPORT

2. forduló

Gerwyn Price (walesi, 100.20)–James Wade (angol, 87.87) 5–0

Ricky Evans (angol, 95.91)–Stefan Bellmont (svájci, 87.78) 5–4

3. forduló

James Wade (angol, 93.82)–Ricky Evans (angol, 92-69) 5–2

Gerwyn Price (walesi, 98.70)–Stefan Bellmont (svájci, 83.49) 5–1

A csoport végeredménye: 1. Price 4 (14–6), 2. Evans 4 (12–13), 3. Wade 2 (9–12), 4. Bellmont 2 (10–14)

TOVÁBBI VASÁRNAPI EREDMÉNYEK ÉS KEDDI PÁROSÍTÁS

E-CSOPORT

2. forduló

Karel Sedlácek (cseh, 86.57)–Daryl Gurney (északír, 81.45) 5–3

Luke Littler (angol, 105.00)–Connor Scutt (angol, 99.48) 5–3

3. forduló

Daryl Gurney (északír)–Luke Littler (angol)

Karel Sedlácek (cseh)–Connor Scutt (angol)

A csoport állása: 1. Littler 4 (10–4), 2. Scutt 2 (8–9), 3. Sedlácek 2 (6–8), 4. Gurney 0 (7–10)

F-CSOPORT

2. forduló

Josh Rock (északír, 98.88)–Lisa Ashton (angol, 87.38) 5–0

Gian van Veen (holland, 107.27)–Wessel Nijman (holland, 94.08) 5–3

3. forduló

Lisa Ashton (angol)–Wessel Nijman (holland)

Josh Rock (északír)–Gian van Veen (holland)

A csoport állása: 1. Van Veen 4 (10–7), 2. Rock 2 (9–5), 3. Nijman 2 (8–9), 4. Ashton 0 (4–10)

G-CSOPORT

2. forduló

Gary Anderson (skót, 103.08)–Beau Greaves (angol, 102.46) 5–4

Niko Springer (német, 86.02)–Michael van Gerwen (holland, 94.37) 5–4

3. forduló

Beau Greaves (angol)–Niko Springer (német)

Gary Anderson (skót)–Michael van Gerwen (holland)

A csoport állása: 1. Springer 4 (10–7), 2. Van Gerwen 2 (9–9), 3. Anderson 2 (8–9), 4. Greaves 0 (8–10)

H-CSOPORT

2. forduló

Danny Noppert (holland, 100.38)–Cameron Crabtree (angol, 95.48) 5–4

Lukas Wenig (német, 93.98)–Jonny Clayton (walesi, 94.14) 5–3

3. forduló

Danny Noppert (holland)–Jonny Clayton (walesi)

Cameron Crabtree (angol)–Lukas Wenig (német)

A csoport állása: 1. Noppert 4 (10–8), 2. Crabtree 2 (9–6), 3. Wenig 2 (9–8), 4. Clayton 0 (4–10)