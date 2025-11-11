Humphries és Price is csoportelsőként jutott tovább a Grand Slam of Dartson
A Grand Slam of Darts csoportkörének csúcspontja volt vasárnap este Luke Humphries és Michael Smith mérkőzésének utolsó legje, a világranglista éllovasa (aki már ezen a héten elveszítheti pozícióját Luke Littlerrel szemben) ugyanis kilencnyilassal zárta le a találkozót és nyert 5–3-ra.
Mivel az amerikai Alex Spellmant mindhárman legyőzték, és Smith Nathan Aspinall, Humphries pedig Smith ellen nyert, a hétfői napot záró Humphries–Aspinall összecsapás előtt még mindhárom továbbjutási kombinációra volt több vagy kevesebb esély.
Az első leget Humphries nyerte meg tíz nyíllal, ezzel a saját továbbjutását be is biztosította, és nem járt úgy, mint egy évvel ezelőtt. A negyedik leg után 3–1-re vezetett a világelső, azaz az is eldőlt, hogy Aspinall esik ki. A mecs vége már formalitás volt gálamérkőzés hangulatával, Humphries 5–3-as győzelemmel nyerte meg a csoportort, míg Aspinall ragadt bent a torna egyik legerősebb kvartettjében.
Damon Heta vasárnap simán kikapott Chris Dobeytól, ezért hétfő este a továbbjutásért kellett játszania a tavalyi ifi-vb-döntős Jurjen van der Veldével. Az ausztrál hiába dobott hét ponttal magasabb átlagot, elizgulta a kiszállókat, 16-ból csak hármat dobott be, így 5–3-as vereséget szenvedett és elbúcsúzott. Dobey mindhárom meccsét 5–1-re nyerte meg, magabiztosan jutott tovább, a tavalyi Grand Slam-döntős Martin Lukeman ezúttal pontot sem szerzett.
A C-csoportban az Alexis Toylo elleni vereséggel kezdő Stephen Bunting a második és a harmadik harmadik mérkőzését is elveszítette, Luke Woodhouse pedig három sikerrel elsőként jutott tovább a négyesből. A második helyért játszott ki-ki meccsen Martin Schindler magabiztos játékkal múlta felül Toylót.
A D-jelű négyesben a szombaton Ricky Evans ellen vereséggel kezdő Gerwyn Price összeszedte magát, vasárnap 5–0-ra legyőzte James Wade-et, hétfőn pedig 5–1-re a svájci Stefan Bellmontot. Mivel hétfőn Wade Evans legyőzésével búcsúzott, Price jobb legkülönbségének köszönhetően a jó kedélyű angol elé ugrott, és a csoport élén jutott a legjobb 16 közé.
Kedden (pontosan egy hónappal a vb rajtja előtt) a másik négy csoport utolsó mérkőzéseit rendezik meg, szerdán pedig kezdődik az egyenes kieséses szakasz.
PDC GRAND SLAM OF DARTS (Wolverhampton)
CSOPORTKÖR
A-CSOPORT
2. forduló
Nathan Aspinall (angol, 91.05)–Alex Spellman (amerikai, 84.64) 5–2
Luke Humphries (angol, 92.35)–Michael Smith (angol, 87.84) 5–3
3. forduló
Michael Smith (angol, 90.60)–Alex Spellman (amerikai, 82.72) 5–2
Luke Humphries (angol, 102.62)–Nathan Aspinall (angol, 100.01) 5–3
A csoport végeredménye: 1. Humphries 6, 2. Smith 4, 3. Aspinall 2, 4. Spellman 0
B-CSOPORT
2. forduló
Chris Dobey (angol, 95.17)–Damon Heta (ausztrál, 83.26) 5–1
Jurjen van der Velde (holland, 83.83)–Martin Lukeman (angol, 79.90) 5–4
3. forduló
Chris Dobey (angol, 81.79)–Martin Lukeman (angol, 72.67) 5–1
Jurjen van der Velde (holland, 87.10)–Damon Heta (ausztrál, 94.09) 5–3
A csoport végeredménye: 1. Dobey 6, 2. Van der Velde 4, 3. Heta 2, 4. Lukeman 0
C-CSOPORT
2. forduló
Martin Schindler (német, 100.78)–Stephen Bunting (angol, 97.43) 5–4
Luke Woodhouse (angol, 103.61)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 89.32) 5–2
3. forduló
Luke Woodhouse (angol, 92.29)–Stephen Bunting (angol, 95.40) 5–4
Martin Schindler (német, 96.69)–Alexis Toylo (Fülöp-szigeteki, 83.67) 5–2
A csoport végeredménye: 1. Woodhouse 6, 2. Schindler 4, 3. Toylo 2, 4. Bunting 0
D-CSOPORT
2. forduló
Gerwyn Price (walesi, 100.20)–James Wade (angol, 87.87) 5–0
Ricky Evans (angol, 95.91)–Stefan Bellmont (svájci, 87.78) 5–4
3. forduló
James Wade (angol, 93.82)–Ricky Evans (angol, 92-69) 5–2
Gerwyn Price (walesi, 98.70)–Stefan Bellmont (svájci, 83.49) 5–1
A csoport végeredménye: 1. Price 4 (14–6), 2. Evans 4 (12–13), 3. Wade 2 (9–12), 4. Bellmont 2 (10–14)
TOVÁBBI VASÁRNAPI EREDMÉNYEK ÉS KEDDI PÁROSÍTÁS
E-CSOPORT
2. forduló
Karel Sedlácek (cseh, 86.57)–Daryl Gurney (északír, 81.45) 5–3
Luke Littler (angol, 105.00)–Connor Scutt (angol, 99.48) 5–3
3. forduló
Daryl Gurney (északír)–Luke Littler (angol)
Karel Sedlácek (cseh)–Connor Scutt (angol)
A csoport állása: 1. Littler 4 (10–4), 2. Scutt 2 (8–9), 3. Sedlácek 2 (6–8), 4. Gurney 0 (7–10)
F-CSOPORT
2. forduló
Josh Rock (északír, 98.88)–Lisa Ashton (angol, 87.38) 5–0
Gian van Veen (holland, 107.27)–Wessel Nijman (holland, 94.08) 5–3
3. forduló
Lisa Ashton (angol)–Wessel Nijman (holland)
Josh Rock (északír)–Gian van Veen (holland)
A csoport állása: 1. Van Veen 4 (10–7), 2. Rock 2 (9–5), 3. Nijman 2 (8–9), 4. Ashton 0 (4–10)
G-CSOPORT
2. forduló
Gary Anderson (skót, 103.08)–Beau Greaves (angol, 102.46) 5–4
Niko Springer (német, 86.02)–Michael van Gerwen (holland, 94.37) 5–4
3. forduló
Beau Greaves (angol)–Niko Springer (német)
Gary Anderson (skót)–Michael van Gerwen (holland)
A csoport állása: 1. Springer 4 (10–7), 2. Van Gerwen 2 (9–9), 3. Anderson 2 (8–9), 4. Greaves 0 (8–10)
H-CSOPORT
2. forduló
Danny Noppert (holland, 100.38)–Cameron Crabtree (angol, 95.48) 5–4
Lukas Wenig (német, 93.98)–Jonny Clayton (walesi, 94.14) 5–3
3. forduló
Danny Noppert (holland)–Jonny Clayton (walesi)
Cameron Crabtree (angol)–Lukas Wenig (német)
A csoport állása: 1. Noppert 4 (10–8), 2. Crabtree 2 (9–6), 3. Wenig 2 (9–8), 4. Clayton 0 (4–10)