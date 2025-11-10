Tóth Alex ki-ki meccsre készül; a 17 éves Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Telkiben készül az Örményország elleni vb-selejtezőre a magyar labdarúgó-válogatott. A hétfői médianapon a játékosok nem a hátsó edzőpálya, hanem a konditerem felé kezdtek szállingózni. A szabad levegőn nem is tartott edzést Marco Rossi kapitány, a többségnek regenerálódásra volt szüksége. Tóth Alex nem is olyan régen, 2024 decemberében még a Soroksár futballistájaként bontogatta a szárnyait, most pedig vezérként várhatja a világbajnoki szereplésről döntő két ütközetet. „Fontos lesz, hogy ugyanúgy kezdeményezzünk, mint a budapesti összecsapáson. Örményországban ki-ki mérkőzés lesz, nehéz kilencven perc elé nézünk, és miután mind a két válogatott számára fontos az eredmény, bizonyára a vártnál is keményebb párharcok lesznek” – mondta lapunknak.

Örökké emlékezetes marad a november 8-i este Galambos János számára: a Paksi FC 17 esztendős csatára a 80. percben állt be csereként a Kisvárda Master Good elleni (5–3) bajnokin, s három perccel később már első NB I-es góljának örülhetett. „A negyedik NB I-es bajnokimon kaptam esélyt a szakmai stábtól, ráadásul kiélezett szituációban küldtek pályára, ez mindig jóleső érzéssel tölti el a játékost: nem időhúzó csere, hanem számítanak rá, bíznak abban, hátha szerzel egy gólt. Gyerekkori álmomat valósítottam meg azzal, hogy az első nem mindennapi gól volt az élvonalban” – mondta, s azt is elárulta, hogy „szekszárdi születésű vagyok és még a mai napig a városban lakom. Háztól házig körülbelül háromnegyed óra az út, szeretek az ismerősökkel, osztálytársakkal együtt utazni a buszon.”

Damir Krznar megbukott Újpesten. Az 53 éves horvát trénert májusban nevezte ki a klub, s 188 nap múlva a gyenge szereplés miatt megköszönte neki a munkát. Összesen 17 tétmérkőzésen irányította a csapatot, mérlege négy győzelem, hat döntetlen és hét vereség volt, az NB II-es KTE ellen kiesett a Magyar Kupából csapatával. „Utólag már tudjuk, nem hoztak jó döntést Damir Krznar kinevezésével – mondta lapunknak a lila-fehérek klublegendája, Nagy László. – Amikor idehozták, elmondta, hogy támadófutballt szeretne kialakítani, nos, én ennek nem láttam a jeleit. Akadtak baklövései, de a legnagyobb hibája az, hogy nem alakult ki egy stabil kezdőcsapat, ráadásul sokan nem is a posztjukon játszottak. Elmondta, száz variációt próbált megvalósítani, de egy sem jött össze.”

