A Bayern támadóját már meg is műtötték a szombati rangadó után – tavasszal térhet vissza

A Bayern München három szombati sérültje közül a marokkói válogatott Iszmael Szaibari bokasérülés miatt mankóval hagyta el az Allianz Arenát a Dortmund elleni 2–2-es rangadó után, Serge Gnabryra izomsérülés miatt várhat kihagyás, Michael Olise pedig kapott egy rúgást, ezért kellett lecserélni.

Maximilian Eberl klubigazgató a meccs után úgy fogalmazott, hogy Szaibari és Gnabry sérülése súlyosabbnak tűnik, bár pontos diagnózist akkor még nem tudott adni. A Bayern honlapja vasárnap kora délután már arról számolt be, hogy Szaibari bokaszalag-szakadást szenvedett, ami után már meg is műtötték. Gnabrynak pedig a bal lábában combhajlítóizom-sérülése van, mindkettejükre kihagyás vár, de azt a bajor klub egyelőre nem közölte, hogy mikor térhetnek vissza. A Bild című német lap értesülései szerint Szaibari várhatóan legalább három hónapig nem léphet pályára.

A Bayern legközelebb kedden játszik, amikor a Bajnokok Ligája alapszakaszában az Atlético Madrid vendége lesz. Azon a találkozón is Aaron Danks másodedző irányítja majd a csapatot, ugyanis Vincent Kompany vezetőedző agyhártya-irritáció után az otthonában gyógyul.

„Nyilvánvalóan csalódottak vagyunk, hogy nem nyertünk, de világossá kell tegyem a játékosaim felé, hogy jó teljesítményt nyújtottak, voltak jó pillanataink” – értékelte Danks a szombati döntetlent.

„Nagyon kemény héten vagyunk túl. Örülök, hogy visszatértem a pályára. Nehéz időszakon megyünk keresztül, most kell megmutassuk, hogy igazi csapat vagyunk, össze kell tartanunk” – fogalmazott a Dortmund elleni döntetlent követően Joshua Kimmich, aki édesapja halála miatt hiányzott három meccsről október végén.

A Bayernből Jamal Musiala és Luis Díaz sem bevethető combsérülés miatt, előbbi szeptember végén a német válogatottnál, utóbbi múlt hét szerdán az Arsenal elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen dőlt ki a sorból.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

BAYERN MÜNCHEN–BORUSSIA DORTMUND 2–2 (1–0)

München, Allianz Aréna, 75 000 néző. Vezette: Stieler

BAYERN: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim Min Dzse, A. Davies – Kimmich, Pavlovic – Olise (Karl, 84.), Szaibari (N. Brown, 29.), Gnabry (Stanisic, 31.) – Kane. Megbízott vezetőedző: Aaron Danks

DORTMUND: Kobel – Gadou (Ryerson, 87.), Anton, N. Schlotterbeck – Beier (Karecasz, 67.), Veerman, F. Nmecha (Fábio Silva, 76.), Svensson – Jo. Bellingham (Inácio, 87.), Chukwuemeka (Sabitzer, 67.) – Guirassy. Vezetőedző: Niko Kovac

Gólszerző: Laimer (38.), Upamecano (66.), ill. Guirassy (60.), Fábio Silva (89.)