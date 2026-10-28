Hatot lőtt a Bayern a Magdeburgnak; japán duplák és drámai fordítás Freiburgban

Az ötlettelenül játszó Schalke kétgólos vereséget szenvedett Drezdában. A második vonalbeli kelet-németországiak a második félidő elején alakították ki első nagy helyzetüket, és ebből vezetést is szereztek, majd két perccel a rendes játékidő vége előtt Christoph Darner fejesével eldöntötték a továbbjutás sorsát.

Az ágyéksérülése miatt Dárdai Mártont továbbra is nélkülöző Hertha negyedik vonalban szereplő Jeddeloh otthonában hozta a kötelezőt. A berliniek az 57. percben szereztek vezetést, majd Julian Eitschberger távoli löketével gyorsan megszerezték újabb, a végeredményt kialakító góljukat.

A Stuttgart hiába került emberelőnybe már a 37. percben Paderbornban, egészen a végjátékig szenvedett, majd a 90. percben Deniz Undav továbblőtte a svábokat a nyolcaddöntőbe.

A Freiburg fordulatos mérkőzésen jutott tovább a Wolfsburg ellen. A breisgauiak Igor Matanovic fejesével már a 6. percben vezettek, a második vonalban szereplő vendégeik azonban Siogai Kento két góljával a szünetre megfordították az állást. A szintén japán Goto Keiszuke azonban elrontotta örömét: a 68. percben beállt, majd ő is duplázott, így a wolfsburgiak – köztük a 81. percben pályára lépő Dárdai Bencével – csalódottan utazhatnak haza (3–2).

Harry Kane-nek sorfalat álltak a Bayern játékosai (Fotó: Getty Images)

A Bayern München második ligás Magdeburgot fogadta. A kezdés előtt csapattársai sorfalat álltak Harry Kane-nek, aki hétfő este kapta meg az Aranylabdát. Az angol csatár a kispadról nézte végig, ahogyan a bajorok parádés játékkal, a két gólt szerző és egy gólpasszt is kiosztó Michael Olise vezérletével nagy csapást mérnek szász-anhalti ellenfelükre: korai gólváltás után 6–1-re nyertek a müncheniek.

A 2. Bundesligában szereplő Nürnberg álomszerűen kezdett Leverkusenben, fél óra elteltével már két góllal vezetett – mégis kiesett a kupából. Edmond Tapsoba a szünet előtt és után is betalált, ezzel egyenlített, majd a gyógyszergyáriak a második félidőben még három gól berámolásával biztosították helyüket a nyolcaddöntőben.

A Kaiserslautern korán előnyt szerzett Hannoverben. A hazaiak hiába futottak az eredmény után, a véghajrában újabb gólt kaptak, amivel befejezték idénybeli kupaszereplésüket.

A Hoffenheim korán előnybe került a másodosztályú Kiel vendégeként, ám végül is kiesett a kupából. A holsteiniek az első félidő felénél járva egyenlítettek, majd miután több gól nem esett, a tizenegyespárbajt 4–3-ra megnyerve továbbjutottak.

NÉMET KUPA

2. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT), szerdai mérkőzések

Dynamo Dresden (II.)–Schalke 2–0

SSV Jeddeloh (IV.)–Hertha BSC (II.) 0–2

Paderborn–VfB Stuttgart 0–1

Freiburg–Wolfsburg (II.) 3–2

Bayern München–Magdeburg (II.) 6–1

Bayer Leverkusen–Nürnberg (II.) 5–2

Hannover (II.)–Kaiserslautern (II.) 0–2

Holstein Kiel (II.)–Hoffenheim 1–1 – 11-esekkel 4–3

KEDDEN JÁTSZOTTÁK

Borussia Dortmund–Werder Bremen 3–2

Mönchengladbach–Karlsruhe (II.) 2–0

1. FC Köln–Union Berlin 5–0

Elversberg–Darmstadt (II.) 0–2

SG Sonnenhof Grossaspach (III.)–Augsburg 2–4

Rot-Weiss Essen (III.)–RB Leipzig 1–2

Bochum (II.)–Mainz 2–0

Hamburg–Eintracht Frankfurt 1–3