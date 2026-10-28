Kenyában játszik stadionavató meccset a Bayern München és az Ajax

Január 5-én Nairobiban találkozik egymással a Bayern München és az Ajax labdarúgócsapata, felkészülési mérkőzésükkel avatják fel ugyanis a Raila Odinga Nemzetközi Stadiont.
A 60 ezres befogadóképességű aréna az egyik központi helyszíne lesz a jövő nyári Afrikai Nemzetek Kupájának, amelyet Kenya, Tanzánia és Uganda közösen rendez.
A kontinenstorna 51 év után tér vissza Kelet-Afrikába, 1976-ban Etiópia volt a házigazda.
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A Bayern München elhozta a három pontot Freiburgból
Német labdarúgás
2026.10.25. 19:45