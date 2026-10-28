Kenyában játszik stadionavató meccset a Bayern München és az Ajax

2026.10.28. 17:33
Így nézett ki a Raila Odinga Stadion augusztusban (Fotó: Getty Images)
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Bayern München Nairobi Ajax stadionavató Kenya
Január 5-én Nairobiban találkozik egymással a Bayern München és az Ajax labdarúgócsapata, felkészülési mérkőzésükkel avatják fel ugyanis a Raila Odinga Nemzetközi Stadiont.

A 60 ezres befogadóképességű aréna az egyik központi helyszíne lesz a jövő nyári Afrikai Nemzetek Kupájának, amelyet Kenya, Tanzánia és Uganda közösen rendez.

A kontinenstorna 51 év után tér vissza Kelet-Afrikába, 1976-ban Etiópia volt a házigazda.

 

Bayern München Nairobi Ajax stadionavató Kenya
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