ÉLŐ

NB I: Puskás Akadémia–DVSC 1–1

NB II: a Kanizsa hamar vezetést szerzett a Szeged ellen

TÓTHPÁL ZOLTÁNTÓTHPÁL ZOLTÁN
2026.11.01. 13:09
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Csertői Aurél debütál a kanizsai kispadon (Fotó: Árvai Károly, archív)
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NB II FC Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a 14. helyen álló Nagykanizsa a 13. Szegedet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
FC NAGYKANIZSA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 – ÉLŐ
Nagykanizsa, Olajbányász Stadion. Vezeti: Papp Ádám (Mohos Milán, Kulman Tamás)
NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi (R. Stefan, a szünetben), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B., Kucman – Garai, Zsolnai (Major, 28.), Heles – Borsos (Lőrincz B., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél
SZEGED: Illés – Kalmár (Tóth B., 34.), Rjasko, Széles, Vékony – Posztobányi, Márkvárt (Rabatin, 60.) – Bodnár B., Miskolczi, Haragos (Zekics, a szünetben) – Tóth-Gábor (Mádi, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs 
Gólszerző: Borsos (4.)
Sárga lap: Kucman (29.), Major (41.), ill. Tóth B. (36.), Miskolczi (42.)
Kiállítva: Kucman (46.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az edzőváltáson átesett Nagykanizsa a nála eddig csak egy ponttal többet gyűjtő Szeged ellen.

 

NB II FC Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II NB II 12. forduló Szeged-Csanád Grosics Akadémia
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