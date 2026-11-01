NB II: a Kanizsa hamar vezetést szerzett a Szeged ellen

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

FC NAGYKANIZSA–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 – ÉLŐ

Nagykanizsa, Olajbányász Stadion. Vezeti: Papp Ádám (Mohos Milán, Kulman Tamás)

NAGYKANIZSA: Mészáros D. – Magyar M., Szanyi (R. Stefan, a szünetben), Horváth M., Puskás Zs. – Kovács B., Kucman – Garai, Zsolnai (Major, 28.), Heles – Borsos (Lőrincz B., 61.). Vezetőedző: Csertői Aurél

SZEGED: Illés – Kalmár (Tóth B., 34.), Rjasko, Széles, Vékony – Posztobányi, Márkvárt (Rabatin, 60.) – Bodnár B., Miskolczi, Haragos (Zekics, a szünetben) – Tóth-Gábor (Mádi, 60.). Vezetőedző: Tóth Balázs

Gólszerző: Borsos (4.)

Sárga lap: Kucman (29.), Major (41.), ill. Tóth B. (36.), Miskolczi (42.)

Kiállítva: Kucman (46.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az edzőváltáson átesett Nagykanizsa a nála eddig csak egy ponttal többet gyűjtő Szeged ellen.