A Bayern elnöke szerint Kane már Beckenbauer, Gerd Müller és Rummenigge közé tartozik

Herbert Hainer, a Bayern elnöke szerint Kane méltó helyre került a klub legnagyobb alakjai között.

„Harry Kane mindenre képes, és ontja a gólokat... Most már Franz Beckenbauer, Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge társaságához tartozik – ez mindent elmond a történelmünkről. A klub és Harry egymásra talált, együtt fejlődött, és közösen érte el a legmagasabb célokat. Büszkék vagyunk rá, hogy ez a kivételes sportoló és ember a Bayern családjához tartozik” – fogalmazott Hainer.

Jan-Christian Dreesen vezérigazgató azt emelte ki, hogy Kane nemcsak góljai és gólpasszai miatt különleges, hanem a személyisége miatt is nagyra értékelik. Hozzátette, hogy német klub játékosaként legutóbb harminc évvel ezelőtt nyerte el valaki az Aranylabdát, így a csatár sikere a Bundesligának is fontos üzenet.

Kane az Aranylabda mellett a 2025–2026-os idény legeredményesebb gólszerzőjének járó Gerd Müller-trófeát is megkapta. A Bayern külön köszöntésben részesíti a támadót a szerdai, Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzés előtt, majd a Borussia Dortmund elleni szombati rangadón is megünnepli az elismerést.