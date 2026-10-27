Nemzeti Sportrádió

A Bayern elnöke szerint Kane már Beckenbauer, Gerd Müller és Rummenigge közé tartozik

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.10.27. 07:55
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Kilenc év különbség a két kép között... (Fotók: Getty Images)
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Bayern München Aranylabda Tottenham Hotspur Harry Kane
A Bayern München és a Tottenham Hotspur is különleges bejegyzésben gratulált Harry Kane-nek, miután az angol válogatott támadó elnyerte a 2026-os Aranylabdát. Jelenlegi klubja a müncheni legendák közé emelte a csatárt, míg korábbi csapata, a Tottenham arra emlékeztetett, hogy Kane saját nevelésű játékosként vált a klub történetének legeredményesebb futballistájává.

A Bayern München a hivatalos honlapján büszkén kiemelte, hogy Harry Kane 45 év után az első játékosa, aki elnyerte az Aranylabdát. Előtte legutóbb Karl-Heinz Rummenigge kapta meg a díjat, még 1981-ben. A müncheniek legendái közül korábban Franz Beckenbauer és Gerd Müller is kiérdemelte a rangos egyéni elismerést.

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Harry Kane kapta az Aranylabdát 2026-ban!

Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik; a nőknél Alexia Putellas pályafutása során harmadszor nyert.

Herbert Hainer, a Bayern elnöke szerint Kane méltó helyre került a klub legnagyobb alakjai között.

„Harry Kane mindenre képes, és ontja a gólokat... Most már Franz Beckenbauer, Gerd Müller és Karl-Heinz Rummenigge társaságához tartozik – ez mindent elmond a történelmünkről. A klub és Harry egymásra talált, együtt fejlődött, és közösen érte el a legmagasabb célokat. Büszkék vagyunk rá, hogy ez a kivételes sportoló és ember a Bayern családjához tartozik” – fogalmazott Hainer.

Jan-Christian Dreesen vezérigazgató azt emelte ki, hogy Kane nemcsak góljai és gólpasszai miatt különleges, hanem a személyisége miatt is nagyra értékelik. Hozzátette, hogy német klub játékosaként legutóbb harminc évvel ezelőtt nyerte el valaki az Aranylabdát, így a csatár sikere a Bundesligának is fontos üzenet.

Kane az Aranylabda mellett a 2025–2026-os idény legeredményesebb gólszerzőjének járó Gerd Müller-trófeát is megkapta. A Bayern külön köszöntésben részesíti a támadót a szerdai, Magdeburg elleni Német Kupa-mérkőzés előtt, majd a Borussia Dortmund elleni szombati rangadón is megünnepli az elismerést.

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Kane: Örülök, hogy visszavihetem a trófeát a klubhoz

Negyvenöt év szünet után Harry Kane lett a Bayern München első aranylabdása.

A Tottenham Hotspur sem feledkezett meg korábbi csatáráról. A londoni klub saját nevelésű játékosaként, valamint története legeredményesebb gólszerzőjeként méltatta Kane-t, aki 2009-ben került az akadémiájára, majd 2010-ben írta alá első profi szerződését.

A támadó 435 mérkőzésen 280 gólt szerzett a Spurs színeiben, ezzel megdöntötte Jimmy Greaves korábbi, 266 találatos klubrekordját. Kane 2023 februárjában, a Manchester City elleni 1–0-s győzelem alkalmával szerezte meg a 267. gólját, amellyel egyedüli csúcstartóvá vált. A Tottenhamhez több mint egy évtizeden át kötődő játékos végül 2023 nyarán igazolt a Bayern Münchenhez.

A londoniak felidézték Kane pályafutásának fontosabb állomásait, köztük azt is, hogy a 2020–2021-es idényben a Premier League gólkirályi címét és a legtöbb gólpasszt adó játékosnak járó díjat is megszerezte. Ezzel ő lett az első futballista, aki ugyanabban a kiírásban hódította el a liga Aranycipőjét és a Playmaker-díját.

„Harry az N17-ben vált fiúból férfivá, és a Tottenham legendája lett. Mindörökké közénk tartozik. Gratulálunk!” – köszöntötte korábbi játékosát a Spurs. A klub külön büszkeségként emelte ki, hogy Kane az első saját nevelésű labdarúgója, aki elnyerte az Aranylabdát.

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FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)

Bayern München Aranylabda Tottenham Hotspur Harry Kane
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