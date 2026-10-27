Kíméletlen befejezés, középpályásokat megszégyenítő passzjáték – ezért lett Harry Kane 2026 aranylabdása

Hétfő este rendezték a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane pályafutása során először kapta meg a legjobbnak járó díjat. Kane a 2025–2026-os idényben mind klubjában, mind a válogatottban kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Belföldön dominancia, de Európában sem volt messze a siker

Harry Kane egy kíméletlen gólvágó. Azonban a futball továbbra is csapatjáték, arra pedig ritkán van példa, hogy egy játékos annyira a vállára tudja venni a társait, hogy folyamatosan magának teremtse meg azokat a helyzeteket, amelyekből gólokat szerez. A Bayern München pedig Európa egyik legjobb csapata, olyan futballistákkal, akik egyaránt készítenek elő, és a befejező szerepében is helytállnak. Vincent Kompany csapata kiemelkedik a Bundesligából, a 2025–2026-os szezonban 122 gólt termelt és 16 pont előnnyel nyerte meg a bajnokságot. Ebből vállalt 36-ot Kane, amivel természetesen a gólkirályi címet is elhódította. Nála többet csak Gerd Müller és Robert Lewandowski szerzett egy évadban a német első osztályban.

Kane a Bundesliga gólkirályának járó trófeával (Fotó: Getty Images)

Csapatával megnyerte a Német Kupát, természetesen itt is ő szerezte a legtöbb gólt (10), ráadásul a döntőben az ő mesterhármasával verte meg a Bayern München a Stuttgartot.

Ugyan Kompany együttese a Paris Saint-Germainnel szemben alulmaradt a Bajnokok Ligája elődöntőjében, Kane a góllövőlistán itt is a legjobbak között szerepelt (14 gól), egyedül a Real Madrid támadója, Kylian Mbappé előzte meg (15).

Már ő a legeredményesebb angol a világbajnokságok történetében

Nemcsak a klubjában, hanem az angol válogatottban is kiemelkedő időszakot zárt. Tizenkét gólt szerzett 2025 augusztusa és 2026 júliusa között, a világbajnokságon hatszor volt eredményes, ezzel ő lett a „háromoroszlánosok” történetének legeredményesebb játékosa a vb-ken – összetettben pedig már az ötödik helyen osztozik Gerd Müllerrel.

Végzetes és pontos a kapu előtt

Egy jó csatár nemcsak sokszor kerül helyzetbe, hanem ezeket a helyzeteket nagy arányban értékesíti is. Kane generációja egyik legjobb befejezője, az Opta adatai alapján majdnem minden negyedik lövése – amelyik nem tizenegyes – a kapuban köt ki. Egyedül csak a Manchester City csatára, Erling Haaland jobb nála ebben a mutatóban.

A friss aranylabdás az előző idényben is „felülrúgta” a várhatógól-számát (xG), azonban ő egyike azon kevés játékosoknak, akik ezt folyamatosan megteszik. A mögöttünk hagyott évadban elért 61 találatát 44.1-es xG-re szerezte – büntetőkkel együtt. Ha pedig már büntetők, a ligában mindössze egyszer hibázott tizenegy méterről a 2025–2026-os idényben.

Kane lövései a Bayern München mezében a 2025–2026-os idényben (Fotó: Opta)

Sokkal több mint klasszikus csatár

Ugyan továbbra is a góljai száma és a kiemelkedő helyzetkihasználása a legfőbb ismertetőjegye, évek óta nem csak a kapu előtt veszi ki a részét csapatai sikeréből. Már a Tottenham színeiben is rendszeresen feltűnt a pálya középső területein, a Bayern Münchenben ez alkalmanként már-már extrém méreteket ölt. Visszalépéseivel nemcsak segíti a középpályásokat a labdakihozatalokban, hanem az ellenfél védőinek kimozgatásával is folyamatosan helyet képes csinálni a csapatrészek között.

A pálya ilyen mértékű bejátszása azonban nem csupán a területek generálásából áll. Kane magabiztosan veszi fel a labdákat nyomás alatt is, mindig tudja, honnan számíthat ellenfelekre. Ugyan nem a legrobbanékonyabb, nem fordul úgy, mint csapattársa, Jamal Musiala, de alacsonyan tartott súlypontja miatt a testét így is képes a labda fedezésére, és az ellenfél megtévesztésére használni. Rendkívül jól lát a pályán, nemcsak a társainak adja vissza a kapott labdákat, hanem előszeretettel küldi fel azokat a szélsőknek. Az elmúlt idényben a Bundesligában 90 percenként 4.37 passzt küldött a támadóharmadba, ez átlagban eggyel több, mint az ebben a statisztikában őt követő Deniz Undavé.

Harry Kane passztérképe a támadóharmadba (Fotó: Cube)

Sokoldalúsága a védekezésben is megmutatkozik, a mérkőzések hajrájában is visszaér, szerel és a becsúszásoktól sem riad vissza. Megelőző szerelésekben és labdaszerzésekben is a liga legjobbja volt az elmúlt idényben.