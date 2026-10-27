Kíméletlen befejezés, középpályásokat megszégyenítő passzjáték – ezért lett Harry Kane 2026 aranylabdása
Hétfő este rendezték a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane pályafutása során először kapta meg a legjobbnak járó díjat. Kane a 2025–2026-os idényben mind klubjában, mind a válogatottban kiemelkedő teljesítményt nyújtott.
Belföldön dominancia, de Európában sem volt messze a siker
Harry Kane egy kíméletlen gólvágó. Azonban a futball továbbra is csapatjáték, arra pedig ritkán van példa, hogy egy játékos annyira a vállára tudja venni a társait, hogy folyamatosan magának teremtse meg azokat a helyzeteket, amelyekből gólokat szerez. A Bayern München pedig Európa egyik legjobb csapata, olyan futballistákkal, akik egyaránt készítenek elő, és a befejező szerepében is helytállnak. Vincent Kompany csapata kiemelkedik a Bundesligából, a 2025–2026-os szezonban 122 gólt termelt és 16 pont előnnyel nyerte meg a bajnokságot. Ebből vállalt 36-ot Kane, amivel természetesen a gólkirályi címet is elhódította. Nála többet csak Gerd Müller és Robert Lewandowski szerzett egy évadban a német első osztályban.
Csapatával megnyerte a Német Kupát, természetesen itt is ő szerezte a legtöbb gólt (10), ráadásul a döntőben az ő mesterhármasával verte meg a Bayern München a Stuttgartot.
Ugyan Kompany együttese a Paris Saint-Germainnel szemben alulmaradt a Bajnokok Ligája elődöntőjében, Kane a góllövőlistán itt is a legjobbak között szerepelt (14 gól), egyedül a Real Madrid támadója, Kylian Mbappé előzte meg (15).
Már ő a legeredményesebb angol a világbajnokságok történetében
Nemcsak a klubjában, hanem az angol válogatottban is kiemelkedő időszakot zárt. Tizenkét gólt szerzett 2025 augusztusa és 2026 júliusa között, a világbajnokságon hatszor volt eredményes, ezzel ő lett a „háromoroszlánosok” történetének legeredményesebb játékosa a vb-ken – összetettben pedig már az ötödik helyen osztozik Gerd Müllerrel.
Végzetes és pontos a kapu előtt
Egy jó csatár nemcsak sokszor kerül helyzetbe, hanem ezeket a helyzeteket nagy arányban értékesíti is. Kane generációja egyik legjobb befejezője, az Opta adatai alapján majdnem minden negyedik lövése – amelyik nem tizenegyes – a kapuban köt ki. Egyedül csak a Manchester City csatára, Erling Haaland jobb nála ebben a mutatóban.
A friss aranylabdás az előző idényben is „felülrúgta” a várhatógól-számát (xG), azonban ő egyike azon kevés játékosoknak, akik ezt folyamatosan megteszik. A mögöttünk hagyott évadban elért 61 találatát 44.1-es xG-re szerezte – büntetőkkel együtt. Ha pedig már büntetők, a ligában mindössze egyszer hibázott tizenegy méterről a 2025–2026-os idényben.
Sokkal több mint klasszikus csatár
Ugyan továbbra is a góljai száma és a kiemelkedő helyzetkihasználása a legfőbb ismertetőjegye, évek óta nem csak a kapu előtt veszi ki a részét csapatai sikeréből. Már a Tottenham színeiben is rendszeresen feltűnt a pálya középső területein, a Bayern Münchenben ez alkalmanként már-már extrém méreteket ölt. Visszalépéseivel nemcsak segíti a középpályásokat a labdakihozatalokban, hanem az ellenfél védőinek kimozgatásával is folyamatosan helyet képes csinálni a csapatrészek között.
A pálya ilyen mértékű bejátszása azonban nem csupán a területek generálásából áll. Kane magabiztosan veszi fel a labdákat nyomás alatt is, mindig tudja, honnan számíthat ellenfelekre. Ugyan nem a legrobbanékonyabb, nem fordul úgy, mint csapattársa, Jamal Musiala, de alacsonyan tartott súlypontja miatt a testét így is képes a labda fedezésére, és az ellenfél megtévesztésére használni. Rendkívül jól lát a pályán, nemcsak a társainak adja vissza a kapott labdákat, hanem előszeretettel küldi fel azokat a szélsőknek. Az elmúlt idényben a Bundesligában 90 percenként 4.37 passzt küldött a támadóharmadba, ez átlagban eggyel több, mint az ebben a statisztikában őt követő Deniz Undavé.
Sokoldalúsága a védekezésben is megmutatkozik, a mérkőzések hajrájában is visszaér, szerel és a becsúszásoktól sem riad vissza. Megelőző szerelésekben és labdaszerzésekben is a liga legjobbja volt az elmúlt idényben.
FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)