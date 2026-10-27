Kíméletlen befejezés, középpályásokat megszégyenítő passzjáték – ezért lett Harry Kane 2026 aranylabdása

LENDVAI MARTINLENDVAI MARTIN
2026.10.27. 16:26
Harry Kane Londonban vehette át az Aranylabdát (Fotó: Getty Images)
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Lamine Yamal Bayern München Aranylabda angol labdarúgó-válogatott Aranylabda 2026 Kylian Mbappé Harry Kane
Éveken keresztül nyújtott klasszisteljesítményt, a trófeák azonban elkerülték. Németországba igazolásakor sokan úgy gondolták, az átok megtörik, és végre megkapja azt az elismerést, ami addig is járt volna neki. Egy egészen emlékezetes idény végén, 73 gólt szerezve ért révbe Harry Kane, a modern kilences tökéletes megtestesítője. Megnéztük, milyen szempontok játszottak szerepet abban, hogy a Bayern München támadójának ítélték oda 2026-ban az Aranylabdát.

Hétfő este rendezték a 70. Aranylabda-gálát, amelyen a férfiaknál a Bayern München angol válogatott klasszisa, Harry Kane pályafutása során először kapta meg a legjobbnak járó díjat. Kane a 2025–2026-os idényben mind klubjában, mind a válogatottban kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

Belföldön dominancia, de Európában sem volt messze a siker 

Harry Kane egy kíméletlen gólvágó. Azonban a futball továbbra is csapatjáték, arra pedig ritkán van példa, hogy egy játékos annyira a vállára tudja venni a társait, hogy folyamatosan magának teremtse meg azokat a helyzeteket, amelyekből gólokat szerez. A Bayern München pedig Európa egyik legjobb csapata, olyan futballistákkal, akik egyaránt készítenek elő, és a befejező szerepében is helytállnak. Vincent Kompany csapata kiemelkedik a Bundesligából, a 2025–2026-os szezonban 122 gólt termelt és 16 pont előnnyel nyerte meg a bajnokságot. Ebből vállalt 36-ot Kane, amivel természetesen a gólkirályi címet is elhódította. Nála többet csak Gerd Müller és Robert Lewandowski szerzett egy évadban a német első osztályban. 

Kane a Bundesliga gólkirályának járó trófeával (Fotó: Getty Images)

Csapatával megnyerte a Német Kupát, természetesen itt is ő szerezte a legtöbb gólt (10), ráadásul a döntőben az ő mesterhármasával verte meg a Bayern München a Stuttgartot.

Ugyan Kompany együttese a Paris Saint-Germainnel szemben alulmaradt a Bajnokok Ligája elődöntőjében, Kane a góllövőlistán itt is a legjobbak között szerepelt (14 gól), egyedül a Real Madrid támadója, Kylian Mbappé előzte meg (15). 

Már ő a legeredményesebb angol a világbajnokságok történetében

Nemcsak a klubjában, hanem az angol válogatottban is kiemelkedő időszakot zárt. Tizenkét gólt szerzett 2025 augusztusa és 2026 júliusa között, a világbajnokságon hatszor volt eredményes, ezzel ő lett a „háromoroszlánosok” történetének legeredményesebb játékosa a vb-ken – összetettben pedig már az ötödik helyen osztozik Gerd Müllerrel. 

Végzetes és pontos a kapu előtt

Egy jó csatár nemcsak sokszor kerül helyzetbe, hanem ezeket a helyzeteket nagy arányban értékesíti is. Kane generációja egyik legjobb befejezője, az Opta adatai alapján majdnem minden negyedik lövése – amelyik nem tizenegyes – a kapuban köt ki. Egyedül csak a Manchester City csatára, Erling Haaland jobb nála ebben a mutatóban.

A friss aranylabdás az előző idényben is „felülrúgta” a várhatógól-számát (xG), azonban ő egyike azon kevés játékosoknak, akik ezt folyamatosan megteszik. A mögöttünk hagyott évadban elért 61 találatát 44.1-es xG-re szerezte – büntetőkkel együtt. Ha pedig már büntetők, a ligában mindössze egyszer hibázott tizenegy méterről a 2025–2026-os idényben.

Kane lövései a Bayern München mezében a 2025–2026-os idényben (Fotó: Opta)

Sokkal több mint klasszikus csatár

Ugyan továbbra is a góljai száma és a kiemelkedő helyzetkihasználása a legfőbb ismertetőjegye, évek óta nem csak a kapu előtt veszi ki a részét csapatai sikeréből. Már a Tottenham színeiben is rendszeresen feltűnt a pálya középső területein, a Bayern Münchenben ez alkalmanként már-már extrém méreteket ölt. Visszalépéseivel nemcsak segíti a középpályásokat a labdakihozatalokban, hanem az ellenfél védőinek kimozgatásával is folyamatosan helyet képes csinálni a csapatrészek között.

A pálya ilyen mértékű bejátszása azonban nem csupán a területek generálásából áll. Kane magabiztosan veszi fel a labdákat nyomás alatt is, mindig tudja, honnan számíthat ellenfelekre. Ugyan nem a legrobbanékonyabb, nem fordul úgy, mint csapattársa, Jamal Musiala, de alacsonyan tartott súlypontja miatt a testét így is képes a labda fedezésére, és az ellenfél megtévesztésére használni. Rendkívül jól lát a pályán, nemcsak a társainak adja vissza a kapott labdákat, hanem előszeretettel küldi fel azokat a szélsőknek. Az elmúlt idényben a Bundesligában 90 percenként 4.37 passzt küldött a támadóharmadba, ez átlagban eggyel több, mint az ebben a statisztikában őt követő Deniz Undavé. 

Harry Kane passztérképe a támadóharmadba (Fotó: Cube)

Sokoldalúsága a védekezésben is megmutatkozik, a mérkőzések hajrájában is visszaér, szerel és a becsúszásoktól sem riad vissza. Megelőző szerelésekben és labdaszerzésekben is a liga legjobbja volt az elmúlt idényben.

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Kylian Mbappé lett a második, Lamine Yamal a harmadik; a nőknél Alexia Putellas pályafutása során harmadszor nyert.

FÉRFI ARANYLABDA
AZ ELSŐ 10 HELYEZETT
1. Harry Kane (angol, Bayern München)
2. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
3. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
4. Rodri (spanyol, FC Barcelona/Manchester City)
5. Lionel Messi (argentin, Inter Miami)
6. Hvicsa Kvarachelia (grúz, PSG)
7. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
8. Erling Haaland (norvég, Manchester City)
9. Michael Olise (francia, Bayern München)
10. Fabián Ruiz (spanyol, PSG)

 

Lamine Yamal Bayern München Aranylabda angol labdarúgó-válogatott Aranylabda 2026 Kylian Mbappé Harry Kane
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