Németh András hatodszor villant a bajnokságban, egyenlített a Puskás Akadémia a Loki ellen

♦ A 33. NB I-es találkozójuk jön, a párharcuk eddig teljesen kiegyenlített, hiszen mindkét csapat 11 győzelmet tud felmutatni, a döntetlenek száma pedig 10. A gólkülönbség 38–37 a felcsútiak javára. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a gólátlag mindössze 2.3/ mérkőzés.

♦ A debreceniek az első 12 bajnoki összecsapásukon veretlenek maradtak a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). A közelmúltban azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen a legutóbbi 8 meccsükből 6-ot nyertek meg a felcsútiak és csak egyet a vasutasok.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 15-ször találkoztak, és itt is középen áll a mérleg: mindkét gárda 5-ször győzött, és az ikszek száma is 5. A gólkülönbség 17–15 a felcsútiak javára, akik a legutóbbi 2 találkozón képtelenek voltak legyőzni a vendég debrecenieket: a tavaly augusztusi 1–3-at márciusban egy 1–1 követett.

♦ A felcsúti gárda 3-as diadalsorozata szakadt meg legutóbb odahaza a meccset az utolsó helyről kezdő Nyíregyháza ellen (1–2), ám Babó Levente együttese a mezőnyből egyedüliként már 7 győzelemnél jár, ezért a forduló előtt vezeti a táblázatot a szintén 21 pontos ETO előtt.

♦ A DVSC az előző 2 fordulóban nem vesztett pontot, és az egyetlen olyan csapat, amely közben gólt sem kapott. A legutóbbi 9 bajnokijából is csak 1-et bukott el, mégpedig a Vasas elleni hazait (2–4), amikor több vitatott gólját is érvénytelenítették.

♦ A Puskás Akadémia viszi tovább a tradíciót, vagyis idegenben eredményesebb (15 pont), mint odahaza (6 pont). A Pancho Arénában csupán a Paksot (3–2) és a Honvédot (3–1) tudta felülmúlni, 3-szor viszont vesztesen hagyta el a pályát, így a hazai táblázat alsó harmadában foglal helyet.

♦ A Loki a 16 pontjának felét szerezte meg idegenben, ahol a mutatója 2–2–1. Az egyetlen vereségét még augusztus 2-án, Újpesten szenvedte el (2–4).