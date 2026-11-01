NB II: már hárommal megy a Mezőkövesd
A labdarúgó NB II 12. fordulójában a 12. helyen álló Karcag az ötödik Mezőkövesdet fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.
LABDARÚGÓ NB II
12. FORDULÓ
KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–3 (0–3) – ÉLŐ!
Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Bán Kristóf Patrik)
KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Győri Á., Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Girsik Á., Györgye – Székely D. (Pap Zs., 37.), Varga K. – Kohut M. Vezetőedző: Varga Attila
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Vörös, Zachán, Csatári G. – Silling, Kovács P., Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter
Gólszerző: Kovács P. (22., 36., 44. – kettő 11-esből)
Kiállítva: László D. (31.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek