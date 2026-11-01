NB II: már hárommal megy a Mezőkövesd

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

KARCAGI SC–MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC 0–3 (0–3) – ÉLŐ!

Karcag, Liget úti Sportcentrum. Vezeti: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Bán Kristóf Patrik)

KARCAG: Varga N. – Kovalovszki, Győri Á., Szekszárdi T., László D. – Szűcs K., Girsik Á., Györgye – Székely D. (Pap Zs., 37.), Varga K. – Kohut M. Vezetőedző: Varga Attila

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Varjas Z., Keresztes B., Vajda S. – Vörös, Zachán, Csatári G. – Silling, Kovács P., Hajdú R. Vezetőedző: Máté Péter

Gólszerző: Kovács P. (22., 36., 44. – kettő 11-esből)

Kiállítva: László D. (31.)

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