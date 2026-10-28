Agyhártyagyulladást kapott Vincent Kompany, otthonában gyógyul tovább

V. J.V. J.
2026.10.28. 21:51
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Fotó: Getty Images
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Bayern München Bundesliga Vincent Kompany
Hazaengedték a kórházból a német Bayern München labdarúgócsapatának vezetőedzőjét, Vincent Kompanyt. A klub sportigazgatója, Max Eberl az ARD német köztelevízióban elmondta, hogy a belga tréner agyhártyagyulladás miatt szorul orvosi kezelésre – írja a Kicker.

Vincent Kompanyt múlt hét pénteken kellett kórházba szállítani, amikor a Bayern München edzőközpontjában összeesett a második csapat edzésén.

„Ma kiengedték a kórházból. Azt hiszem, ez a legnagyobb és legjobb hír számunkra. Kiderült, a pénteki összeesését agyhártyagyulladás okozta” – mondta el az ARD adásában Max Eberl.

A sportigazgató arról is beszélt, a Bayern vezetőedzője a felépülést otthon folytatja, ahol gyógyszeres kezelésre és sok pihenésre lesz szükségre – várhatóan több hétbe telhet, mire visszatér, és igyekeznek annyi időt adni neki, amennyire csak szüksége van.

„Ilyen betegsége bármelyikünknek lehet. Semmi köze nincs a Bundesligában ránk nehezedő nyomáshoz” – jelentette ki Eberl, vélhetően azokra a cikkekre reagálva, amelyekben arról írtak, Kompany nem ügyel eléggé az egészségére, egészségtelenül táplálkozik, és nem pihen eleget.

„Természetesen különös helyzetet idéz ez a terhelés. Sokat hallunk arról is, milyen pörgős élete van edzőként. Erre tekinthetünk pozitívan is, de persze az is mondhatjuk, hogy megvannak ennek az életformának a határai.”

Max Eberl az ARD-nek azt is elmondta, Joshua Kimmich hamarosan visszatérhet a kerethez  – a hátvéd egy héttel ezelőtt elveszítette az édesapját.

 

Bayern München Bundesliga Vincent Kompany
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