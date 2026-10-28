Agyhártyagyulladást kapott Vincent Kompany, otthonában gyógyul tovább

Vincent Kompanyt múlt hét pénteken kellett kórházba szállítani, amikor a Bayern München edzőközpontjában összeesett a második csapat edzésén.

„Ma kiengedték a kórházból. Azt hiszem, ez a legnagyobb és legjobb hír számunkra. Kiderült, a pénteki összeesését agyhártyagyulladás okozta” – mondta el az ARD adásában Max Eberl.

A sportigazgató arról is beszélt, a Bayern vezetőedzője a felépülést otthon folytatja, ahol gyógyszeres kezelésre és sok pihenésre lesz szükségre – várhatóan több hétbe telhet, mire visszatér, és igyekeznek annyi időt adni neki, amennyire csak szüksége van.

„Ilyen betegsége bármelyikünknek lehet. Semmi köze nincs a Bundesligában ránk nehezedő nyomáshoz” – jelentette ki Eberl, vélhetően azokra a cikkekre reagálva, amelyekben arról írtak, Kompany nem ügyel eléggé az egészségére, egészségtelenül táplálkozik, és nem pihen eleget.

„Természetesen különös helyzetet idéz ez a terhelés. Sokat hallunk arról is, milyen pörgős élete van edzőként. Erre tekinthetünk pozitívan is, de persze az is mondhatjuk, hogy megvannak ennek az életformának a határai.”

Max Eberl az ARD-nek azt is elmondta, Joshua Kimmich hamarosan visszatérhet a kerethez – a hátvéd egy héttel ezelőtt elveszítette az édesapját.