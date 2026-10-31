Táncelőadás lehet a német Bundesliga csúcsmérkőzéséből

Létezik olyan sportélmény, amikor a verseny vagy a mérkőzés kimenetele lényegében másodlagos. Carl Lewis mozgása a 100 és 200 méteres síkfutás, valamint a távolugrás alkalmával, Michael Jordan utánozhatatlan megoldásai a parketten, Roger Federer senki mástól sem látható tenyerese, fonákja és röptéje a teniszpályán. Vagy hogy a labdarúgásnál maradjunk: Pelé, Johan Cruyff, Zico, Diego Maradona, Romário, Ronaldo (a Fenomén), Zlatan Ibrahimovic, Luis Suárez, Lionel Messi – mindig történt, illetve Suárez és Messi esetében még történik valami, ha náluk volt (van) a labda, olyasvalami, amin hüledezhetünk. És, ugye, Törőcsik Andrást sem csupán az újpestiek csodálták.

Szombaton Münchenben rendezik a Der Klassikert, a Bayern–Borussia Dortmund szuperrangadót, a tabella első helyezettje fogadja a másodikat, e párharc jelentőségét a légiósok is átérzik, kiemelt sportesemény Németországban. Sokkal jobb csapat a Bayern, nyilván a BVB sem rossz, de az eddigi hét fordulóban szerzett 12 gólja kevésnek tűnik, Jürgen Klopp idején jószerével elfogadhatatlan lett volna ilyen mutató. A bajoroknál először lép pályára aranylabdásként Harry Kane, no meg az a labdarúgó, aki azért elég sokat segített neki a világhírű díj elnyerésében: Michael Olise.

Jelenleg talán nincs nála jobb futballista a világon. Mozgása könnyed és elegáns meccs közben, Zinédine Zidane-t idézi (a francia válogatottnál ő most a szövetségi kapitánya), az ellenfél tizenhatosán belüli hirtelen és váratlan felnűnése Thomas Müllert, sebessége Ronaldóét, kiismerhetetlenül cselez, önzetlen, rendkívül veszélyesek a lövései. December 12-én még csak 25 esztendős lesz, nem tudni, hol van teljesítőképessége határa, már csak azért sem, mert Kane-hez hasonlóan tökéletesen alárendeli magát csapata (válogatottja) érdekének, az edzők álma és kiváltsága a közös munka ilyen képességű, mentalitású labdarúgóval.

Két éve, 2024 nyarán a Crystal ­Palace-tól szerződtette a Bayern, a szombati lesz a 120. tétmérkőzése a csapat színeiben, 54 gólja és 61 gólpassza van eddig, idénybeli hét bajnokiján hat gólt szerzett – kettővel többet, mint Harry Kane. A müncheniek támadótriójából sérülése miatt Luis Díaz nem bevethető, mondjuk az Olise, Kane kettős is elég félelmetes, pláne, ha a francia szélső más munkáját is elvégezve emeli még magasabb szintre a játékát.

Ilyenkor domborodik ki igazán kivételes tudása és tehetsége, s ezért lehet olyan sportélmény a szombati Der Klassiker, amikor az eredménynek valójában nincs jelentősége.

NÉMET BUNDESLIGA

8. FORDULÓ

SZOMBAT

15.30: Bayer Leverkusen–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

15.30: Mönchengladbach–Paderborn

15.30: Augsburg–Freiburg

15.30: Schalke–RB Leipzig

15.30: Werder Bremen–Hoffenheim

18.30: Bayern München–Borussia Dortmund (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

VASÁRNAP

15.30: Union Berlin–1. FC Köln (Tv: Arena4)

17.30: Eintracht Frankfurt–Hamburg (Tv: Match4)

PÉNTEKI MÉRKŐZÉS

Elversberg–Mainz 4–1 (Keidel 7., Onyeka 26., Krattenmacher 45+1., C. Campbell 90+1., ill. Hollerbach 90+2.)

Kiállítva: Posch (90+5., Mainz)